MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Du 7 juillet au 25 août, Espace pour la vie vous invite à vivre 8 dimanches en musique au Jardin botanique. Cette année, Les arts s'invitent au Jardin vous propose de découvrir des artistes d'ici aux styles musicaux riches et variés. Envie de verdure, de parfums de fleurs et de longues balades dans les jardins? Tout est là, à savourer avant ou après un concert qu'on écoute tranquillement assis dans un écrin de verdure. Dès le 7 juillet, votre été culturel vous attend au Jardin botanique.

Des spectacles intimes d'artistes du Québec, au cœur du Jardin botanique

Tout public | Le dimanche à 14 h | Dès le 7 juillet

Télé-Québec et La Presse, partenaires de l'événement Les arts s'invitent au Jardin

7 juillet Guillaume Bordel Avec son rock yéyé aux paroles actuelles et son folk émotionnel haut en couleurs, Guillaume Bordel sort ses tripes pour lancer la saison 2024, avec quelques nouvelles chansons en primeur! 14 juillet Soleil Launière Plongez dans l'univers mystérieux et apaisant de Soleil Launière : harmonies vocales puisant dans ses racines innues, percussions battant au rythme du cœur et art performance aux arrangements post-rock magnétiques. 21 juillet Täbï Yösha Polyvalente et passionnée, dotée d'une voix riche et puissante, la chanteuse québécoise d'origine haïtienne Täbï Yösha nous entraîne dans un concert séduisant aux influences soul, R&B et électro-pop. 28 juillet Helena Deland Helena Deland convie à un concert folk intimiste dans une prose bien sentie teintée de mélancolie et de quelques orchestrations plus rock. 4 août Matt Holubowski « Ça brasse, ça berce, ça vit et ça évolue », résume dans ses mots Matt Holubowski, invitant à un concert intime énergique aux notes indie, sous le signe de l'amour et de l'espoir. 11 août Andrea Lindsay et Luc De Larochellière Andrea Lindsay et Luc De Larochellière fondent à merveille leurs univers aux couleurs distinctes dans leur spectacle aux mélodies accrocheuses, alliant folk et pop. 18 août Cindy Bédard Un panache assumé, une autodérision subtile et des paroles engagées : Cindy Bédard est prête à faire aimer la musique country à qui que ce soit avec ses chansons rassembleuses! 25 août Simon Leoza Simon Leoza nous plonge dans un kaléidoscope de couleurs vives et de contrastes audacieux. Ses pièces instrumentales, à la fois contemplatives et poignantes, nous imprègnent d'une acoustique exaltante aux sonorités pop et électroniques.

Les chaises sont exceptionnellement permises sur le site. Les spectacles seront annulés en cas de conditions météorologiques extrêmes.

RÉSERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE espacepourlavie.ca Réservez votre entrée gratuite avec votre Passeport Espace pour la vie. Vous n'avez pas votre passeport ? Profitez de 25% de rabais à l'achat du Passeport Espace pour la vie, entre le 7 et 28 juin 2024. INFORMATION D'ACCÈS Réduisez vos GES. Priorisez le transport en commun (métro Pie-IX à 5 min à pied) et le transport actif (pistes cyclables et stations Bixi à proximité).

