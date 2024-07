MONTRÉAL, le 8 juill. 2024 /CNW/ - Du 15 juillet au 10 août, Espace pour la vie vous invite à des démonstrations culinaires inspirantes au Jardin botanique. Chaque semaine, du lundi au jeudi, onze chef.fes de grand talent et de tous les horizons se succèdent pour apprêter un aliment végétal vedette. C'est avec une bonne dose de passion et de créativité qu'ils et elles concocteront des bouchées qui sauront vous surprendre. Connaissez-vous la matricaire odorante ou le poivre clavalier? Aimeriez-vous déguster une glace au safran ou apprendre à cuisiner le calamondin ? Sauriez-vous cuisiner le radis rouge ou le chou-fleur sans rien jeter ? Laissez nos chef.fes invité.es vous inspirer et "biodiversifiez" votre assiette! Les vendredis et samedis, ce sont les enfants qui cuisinent dans un atelier proposé par "C'est moi le chef!".

RÉVOLUTION VÉGÉTALE... DANS L'ASSIETTE - Démonstrations culinaires avec dégustation - 8 ans et plus

Du 15 juillet au 10 août, du lundi au jeudi, à 13 h et 14 h 30

À partir de thématiques très actuelles, nos chef.fes ont créé des recettes accessibles et délicieuses pour partager ce que leur inspire une cuisine qui met en vedette les végétaux.

Emplacement : Chapiteau événementiel (face au Pavillon japonais)

Nos chef.fes invité.es et les bouchées en dégustation

(dégustation gratuite - sur présentation du billet disponible au chapiteau événementiel 30 minutes avant l'événement - premier arrivé, premier servi)

Lundi Cuisiner sans gaspiller Mardi Cuisiner les anciennes et les oubliées Mercredi Cuisiner les urbaines et les forestières Jeudi Cuisiner les étonnantes 15 juillet Stelio Perombelon Rouleau printanier à la betterave 'Chioggia' rôtie 16 juillet Jean Michel Leblond Brocoli 'Di Cicco' grillé en salade, vinaigrette à l'ortie et oignon égyptien, sarrasin frit 17 juillet David Gauthier et Emily Homsy Tartare de tomates avec boutons de marguerites et d'hémérocalles saumurés 18 juillet Andersen Lee Bouillon de gingembre, daïkon et chrysanthème 22 juillet Anderson Lee Couscous estival de chou-fleur 23 juillet Jean Michel Leblond Risotto à l'épeautre fumé, arroche hastée et ail de sorcière 24 juillet Jean Michel Leblond Aguachile d'arroche hastée et de daïkon de Gaspésie, argousier, concombre et pimbina 25 juillet Rémy Couture Chou croustillant, crémeux au citron, marmelade de calamondin et chantilly chocolat blanc à la lime Kaffir 29 juillet Léa Talbot Déclinaison de pissenlit 30 juillet Samy Benabed Khoubiza revisitée à la mauve 31 juillet Samy Benabed Glace à la matricaire odorante sur crumble au poivre clavalier 1er août Mostafa Rougaibi Crème glacée au safran 5 août Loounie Radis rôtis sur tartinade de haricots blancs au pesto de fanes de radis 6 août Stelio Perombelon Écrasé de gourganes au citron et à la menthe, panisses à la farine de gourganes 7 août Loounie Rillettes aux pleurotes, moutarde à l'érable 8 août Stéphanie Wang Gâteau "mousse" d'épinard de Malabar

JE CUISINE! Avec C'est moi le chef! - atelier de cuisine pour les enfants - 3 ans et plus

Les vendredis et samedis, du 19 juillet au 10 août, à 13 h, 14 h et 15 h

Les enfants découvriront le plaisir de cuisiner des végétaux tout en s'amusant pour ensuite y goûter et partager leur chef-d'œuvre avec leurs parents.

Emplacement : Chapiteau événementiel (face au Pavillon japonais)

Durée : 30 minutes - maximum 20 jeunes à la fois (sur la base du premier arrivé, premier servi)

Participation d'un adulte par enfant obligatoire.

Tous les jours, jusqu'au 2 septembre, en continu de 10 h à 17 h

DÉFI ANTI-GASPI : SAUVE QUI PEUT! - activité animée - 8 ans et plus

DES PLANTES À S'EN LÉCHER LES DOIGTS - activité animée - Tout public

LA CUISINE DES ENFANTS - activité libre - Une aire de jeu pour les 3 à 8 ans

Emplacement : à proximité du Dome de l'Insectarium

Programmation détaillée sur espacepourlavie.ca

RÉSERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE espacepourlavie.ca Réservez votre entrée gratuite avec votre Passeport Espace pour la vie. INFORMATION D'ACCÈS Réduisez vos GES. Priorisez le transport en commun (métro Pie-IX à 5 min à pied) et le transport actif (pistes cyclables et stations Bixi à proximité).

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,4 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Pochette de presse numérique (bio et photos des chef.fe.s invité.e.s, visuels des activités)

