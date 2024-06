MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - Espace pour la vie dévoile la nouvelle programmation de la Biosphère et convie le grand public le samedi 15 juin à un événement festif dans tout le musée ! De 9 h à 17 h, des activités ludiques pour toute la famille sont prévues avec l'équipe de médiation, alors qu'en après-midi (de 13 h à 16 h) les visiteurs et visiteuses pourront découvrir les nouvelles expositions en présence des artistes, scientifiques, collaborateurs et collaboratrices qui les ont imaginées.

La Biosphère présente des expositions pour tous les âges aux thématiques fortes qui appellent à l'action et à la participation citoyenne. « Nous mettons en relation les scientifiques et les artistes, explique Isabelle St-Germain, directrice de la Biosphère. La passion des scientifiques combinée au talent d'émouvoir des artistes entraîne le public au cœur d'une aventure écologique. Les expériences proposées incitent au dialogue en faveur de la protection de l'environnement et de la biodiversité ».

La thématique flots

Les expositions et les événements à l'affiche jettent un éclairage sur la thématique des flots : le flot des migrations dont les trajectoires et les habitudes de vie se trouvent affectées par la crise climatique; le flot des cours d'eau qui rythment la vie des archipels et des habitants des berges; et le flot de la nature, à la fois lieu d'inspiration pour sa biodiversité et source d'inquiétude devant les bouleversements environnementaux que nous vivons.

GROS PLAN SUR TROIS ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION

Renversant ! Un voyage au fil de l'eau

Une exposition tout à fait unique conçue et réalisée à l'intention d'un jeune public (8 à 14 ans) en collaboration avec la chaire de recherche BICÉAB de l'UQAM (la Chaire de recherche industrielle sur la biogéochimie du carbone des écosystèmes aquatiques boréaux).

Vivez une expérience immersive, personnalisée et interactive dans ce parcours au cœur d'un bassin versant où vos sens de l'ouïe, du toucher, de la vue et de l'odorat seront captivés par cette exploration de la nature et sa variété d'écosystèmes aquatiques.

Parcourant des eaux d'amont, des lacs, des milieux humides et des rivières, vous rencontrerez une riche biodiversité d'organismes surprenants du monde aquatique et apprendrez ce qui se passe sous l'eau. En prime, quelques gestes à poser pour améliorer notre relation avec ces écosystèmes fascinants sont proposés.

Maryse Goudreau. Dans l'œil du béluga

Depuis une dizaine d'années, Maryse Goudreau porte son regard sur le béluga en lui consacrant une œuvre émouvante. Engagée à accompagner l'animal en voie de disparition dans le St-Laurent pendant son lent déclin, l'artiste gaspésienne lui dédie une série d'œuvres photographiques, sonores, littéraires et sculpturales. Sous l'invitation de la commissaire Noémie Fortin, elle revisite ce corpus avec des yeux d'enfant et crée des installations immersives où la mise au monde et l'extinction cohabitent.

L'exposition, produite et mise en circulation par la Galerie Foreman de l'Université Bishop's, propose un espace de recueillement ponctué de scènes de sauvetages, de naufrages, de rencontres et de naissances qui font appel à l'écoute, au toucher et au jeu.

Spectacle Les saumons de la Mitis de Christine Beaulieu

Après J'aime Hydro, Christine Beaulieu signe un nouveau texte sur les saumons de la rivière Mitis. Dans cette fable écologique, elle invite le public à se mettre dans la peau des saumons sauvages pour découvrir leur impressionnant parcours et imaginer leur réalité transformée par l'humain. Un spectacle percutant pour toute la famille.

Les représentations de ce spectacle sont rendues possibles grâce à l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Du 17 au 21 juillet (spectacle extérieur payant)

Exposition Les saumons de la Mitis

À l'intérieur de ses murs, la Biosphère présente l'exposition Les saumons de la Mitis, réalisée à partir de l'album illustré du même titre, écrit par Christine Beaulieu, publié aux Éditions de la Bagnole et illustré par Caroline Lavergne. Une installation qui propose une immersion au cœur d'une espèce menacée à travers un récit où s'entremêlent science, histoire et poésie, pour ne jamais oublier la beauté et la fragilité de la nature.

Du 15 juin 2024 au 12 mai 2025

AUSSI À LA BIOSPHÈRE

Tisser l'océan : dans l'atelier d'Ari Bayuaji

Lorsque les frontières se sont fermées au début de la pandémie, l'artiste montréalais d'origine indonésienne Ari Bayuaji s'est retrouvé sur l'île de Bali pour une longue période. Il y a observé l'effondrement économique de sa communauté, comme la présence envahissante du plastique dans les mangroves. C'est dans ce contexte qu'il est entré en contact avec les artisans d'un atelier de tissage et qu'il s'est mis à ramasser des cordages de plastique sur les berges de Sanur, une petite station balnéaire, pour en faire une matière à tisser.

Plancton cosmique

Explorez l'infiniment petit et l'infiniment grand en voyageant par-delà l'eau et le ciel, à travers le plancton et les étoiles! Invité par la Biosphère, le collectif d'artistes Les Macronautes présente Plancton cosmique, une installation audiovisuelle immersive qui nous incite à franchir les barrières de l'invisible pour découvrir les multiples facettes de l'univers.

Plongez dans l'océan jusqu'à vous perdre dans les galaxies lointaines. Repoussez les limites de la perception humaine en voyageant dans différentes dimensions, où l'univers du plancton et le cosmos se ressemblent étrangement! Découvrez avec émerveillement ces mondes mystérieux où se brouille la frontière entre l'infinitésimal et… l'infini.

Meryl McMaster. Aussi forte que le vent

Voix majeure de l'art actuel, Meryl McMaster réalise des autoportraits photographiques qui explorent des sites naturels et ses liens de filiation avec ses ancêtres nēhiyaw et néerlandais/britanniques. L'artiste se penche sur l'histoire inscrite dans le paysage.

Exposition extérieure gratuite

Chercher refuge

Depuis plusieurs années déjà, les changements climatiques creusent le fossé des inégalités. Des catastrophes récurrentes forcent des centaines de millions de gens à quitter leurs proches, leurs terres et à chercher refuge. Face aux changements climatiques, nous sommes toutes et tous vulnérables, mais non égaux. Notre vulnérabilité varie, entre autres, selon l'endroit où nous habitons, notre situation économique ou notre genre.

En parcourant cette exposition conçue en collaboration avec Oxfam-Québec, le public comprend mieux ce qu'est la migration climatique et découvre quelques pistes de solutions.

Exposition intérieure gratuite

Pour plus de détails sur la programmation de la Biosphère, consultez le calendrier.

