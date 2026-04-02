MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - Au moment où les premiers oiseaux migrateurs réapparaissent dans le ciel montréalais, Espace pour la vie annonce l'engagement phare du Jardin botanique, Un Jardin pour les oiseaux, qui orientera désormais le développement des initiatives consacrées à l'avifaune sur le site.

Rendu possible grâce au don exceptionnel de M. Mark Zoccolillo, effectué par l'entremise de la Fondation Espace pour la vie, avec la collaboration des Amis du Jardin botanique, cet engagement marque une évolution importante pour un site reconnu pour sa richesse aviaire. Avec plus de 200 espèces observées, le Jardin botanique figure parmi les milieux les plus propices à Montréal pour l'observation des oiseaux.

Porté comme un engagement à long terme, Un Jardin pour les oiseaux renforcera la relation entre le public et les espèces aviaires qui fréquentent le site, tout en soutenant le développement d'une offre dédiée à la découverte, à la compréhension et à la protection de l'avifaune au Jardin botanique.

Un engagement ancré dans l'histoire du Jardin botanique

Depuis sa fondation en 1931, le Jardin botanique a façonné une mosaïque de milieux naturels - boisés, zones humides et collections arborées - qui favorisent aujourd'hui une faune aviaire remarquable. Un Jardin pour les oiseaux viendra, au fil du temps, enrichir les initiatives déjà en place et développer progressivement de nouveaux outils destinés au public, notamment des ressources d'identification, des activités éducatives, des visites guidées et des projets de participation citoyenne.

Dès cette année, dans le cadre de la programmation du Printemps citoyen, le Jardin botanique offrira, les samedis et dimanches d'avril, ses premières activités concrétisant son engagement envers l'avifaune, dont un atelier d'aquarelle et de journalisation inspiré des espèces aviaires du site, des présentations d'oiseaux de proie et des rencontres avec des spécialistes de la biodiversité, ainsi que des balades guidées permettant d'explorer les habitats du Jardin et de mieux comprendre les comportements des oiseaux qui y évoluent.

Avec Un Jardin pour les oiseaux, Espace pour la vie affirme la place centrale des oiseaux dans l'identité du Jardin botanique. Le nouvel axe favorisera l'émergence de nouvelles collaborations, particulièrement en recherche et offrira un accès élargi à des expériences d'apprentissage et de préservation.

Un geste philanthropique qui rapproche l'humain de la nature

L'annonce a été faite ce matin à la Maison de l'Arbre Frédéric‑Back, en présence de Mme Gabrielle Rousseau‑Bélanger, conseillère de la Ville dans le district de Pointe-aux-Trembles et responsable, au comité exécutif, de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts, de M. Mark Zoccolillo, des représentants d'Espace pour la vie, de la Fondation Espace pour la vie, ainsi que des Amis du Jardin botanique et des partenaires du milieu.

Ce soutien philanthropique majeur permettra de renforcer l'expertise en ornithologie au Jardin botanique et d'accélérer la mise en œuvre d'initiatives destinées aux familles, aux écoles, aux observateurs débutants comme aux passionnés.

Citations

Gabrielle Rousseau‑Bélanger, conseillère de la Ville dans le district de Pointe-aux-Trembles et responsable, au comité exécutif, de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts

« Le Jardin botanique, l'un des cinq musées d'Espace pour la vie, est un véritable îlot de biodiversité au cœur de l'est de Montréal. On est très heureux de le voir continuer à se développer tout en restant un lieu où l'on se rapproche de la nature. Au nom de l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais, je remercie M. Mark Zoccolillo pour son généreux don, qui permettra au public de vivre de nouvelles expériences et au Jardin botanique de renforcer son expertise en biodiversité. »

Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie

« Cet engagement majeur s'inscrit pleinement dans la mission d'Espace pour la vie : rapprocher les communautés de la nature, permettre une connexion inspirante avec le vivant et outiller le public pour mieux le protéger. En positionnant le Jardin botanique comme un lieu clé pour l'étude des dynamiques aviaires en milieu urbain, cette orientation renforce son rôle de référence en écologie urbaine et en conservation. Elle encourage également une mobilisation citoyenne accrue, invitant le public à s'impliquer activement dans la compréhension de la nature en ville et à nourrir l'émerveillement que suscite le vivant. »

Josée Bellemare, directrice du Jardin botanique

« Les oiseaux sont très appréciés des visiteurs du Jardin botanique. En prenant cet engagement aujourd'hui, nous souhaitons mieux mettre en valeur les espèces aviaires qui trouvent refuge ici et poursuivre les actions qui contribuent à leur protection. Nous mobilisons les expertises pour offrir au public de nouvelles façons de découvrir l'avifaune et comprendre les enjeux qui influencent sa présence en ville. C'est une étape importante qui renforce et amplifie la contribution du Jardin botanique à la préservation de la biodiversité montréalaise. »

François Caron‑Melançon, directeur général de la Fondation Espace pour la vie

« Des personnes comme M. Zoccolillo sont au cœur de la mission de la Fondation : créer des ponts entre la mission d'Espace pour la vie et celles et ceux qui choisissent de la soutenir et de l'amplifier. Grâce à ce don exceptionnel, Un jardin pour les oiseaux peut prendre son envol et transformer durablement la relation des Montréalaises et Montréalais avec la nature. C'est là toute la force de la philanthropie : elle donne de l'échelle aux idées qui comptent vraiment. »

Mark Zoccolillo, donateur et supporteur du Jardin botanique

« Pourquoi les oiseaux? Nous voyageons souvent loin pour nous éloigner de nos préoccupations quotidiennes, mais, avec les oiseaux, il suffit de franchir notre porte d'entrée pour ressentir la même chose. Leur beauté et leurs chants nous relient directement au monde naturel, un rappel que nous sommes, nous aussi, des créatures de la nature. Le Jardin botanique, avec son emplacement urbain central et son accessibilité pour toutes et tous, est un endroit idéal pour rapprocher le public de cette faune remarquable et contribuer à sa conservation. »

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année près de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Dossier de presse

Faits saillants

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Renseignements pour les médias : Mélinda Wolstenholme, Espace pour la vie, 514 809-3490, [email protected]