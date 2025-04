Nouvelle expérience adaptée aux sensibilités sensorielles pour les personnes autistes

MONTRÉAL, le 2 avril 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme et du Mois de l'autisme au Québec, Espace pour la vie est fier d'annoncer l'intégration des Moments adaptés à l'offre permanente du Planétarium. À la suite d'un projet-pilote concluant et enrichissant, le Planétarium propose dès ce mois-ci une expérience qui se veut plus douce et inclusive, le dernier mardi du mois* (toute la journée) et le dernier dimanche du mois* (dernier spectacle à 13 h 15). Durant ces plages horaires, plusieurs adaptations favorisent la réduction du stress sensoriel offrant ainsi un environnement plus apaisant aux personnes autistes et à leurs familles.

Cette initiative, empreinte de sensibilité et d'ouverture, reflète les valeurs d'accessibilité et d'inclusion d'Espace pour la vie. Ainsi, « soutenu par l'organisme À pas de géant, nous avons formé nos équipes à l'accueil des personnes autistes et développé des trousses sensorielles pour l'ensemble de nos cinq musées. L'annonce des moments adaptés au Planétarium est importante pour nous, car elle marque une avancée significative dans notre volonté de toujours mieux répondre aux besoins de nos publics variés » a précisé la directrice d'Espace pour la vie, madame Julie Jodoin.

Une expérience respectueuse des sensibilités sensorielles

Durant les Moments adaptés, l'environnement du Planétarium propose :

Réduction de l'intensité sonore dans les théâtres et l'exposition Rouge 2100;

dans les théâtres et l'exposition Rouge 2100; Réduction du nombre de spectateurs dans les théâtres;

dans les théâtres; Accès dans les théâtres à des trousses sensorielles spécialement conçues pour les personnes autistes (composée de cinq objets apaisants, ces trousses sont disponibles sur demande en tout temps dans les cinq musées d'Espace pour la vie).

De plus, les visiteurs et visiteuses pourront :

Entrer et sortir librement des théâtres pendant les projections;

des théâtres pendant les projections; Ajuster la visite à leur rythme grâce au billet valide pour toute la durée de la plage horaire adaptée;

grâce au billet valide pour toute la durée de la plage horaire adaptée; Exprimer leurs besoins sans contrainte (bruits, mouvements, échanges verbaux);

sans contrainte (bruits, mouvements, échanges verbaux); Utiliser leurs outils numériques facilitant leur accessibilité;

facilitant leur accessibilité; Avoir accès à une salle d'apaisement pour les personnes ayant besoin de tranquillité (disponible en tout temps au Planétarium);

*Dernier spectacle en anglais à 12 h 45. Certaines exceptions peuvent s'appliquer, vérifiez les horaires.

Bien que ces moments adaptés soient pensés pour les personnes autistes, tous les visiteurs et toutes les visiteuses sont les bienvenu.es. L'ambiance apaisée pourrait ainsi convenir à un plus large public en quête d'une expérience immersive plus calme au niveau sensoriel.

Venez célébrer avec nous!

Le dimanche 27 avril, pour célébrer le lancement des Moments adaptés, l'équipe du Planétarium vous accueille

avec chocolat chauds, animations scientifiques en plus de l'ambiance adoucie dans les théâtres et la zone

d'exposition Rouge 2100!

Quel film choisir?

Tous les films à l'horaire du Planétarium seront présentés en mode adapté à un moment ou à un autre. Pour choisir votre film, vous pouvez visionner les bandes-annonces.

Visionner les bandes-annonces des films à l'affiche

Informations pratiques:

Les Moments adaptés sont intégrés à l'offre permanente du Planétarium dès le mois d'avril.

Accessibilité de nos musées

Nous offrons la gratuité aux accompagnant.e.s des personnes en situation de handicap (un.e accompagnant.e par personne ayant des limitations fonctionnelles). Son billet doit être réservé pour lui assurer une place dans les théâtres du Planétarium.

Notez également que les chiens guides et d'assistance sont les bienvenus dans nos musées (vérifiez les conditions pour le Biodôme).

Tous les musées d'Espace pour la vie offrent le prêt de fauteuils roulants et de poussettes pour la durée de votre visite. Pour en faire la demande, informez-vous au comptoir d'accueil du musée ou au bureau de la sécurité.

Pochette de presse numérique : Visuels de l'expérience proposée et des trousses sensorielles

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Marie-Joëlle Filion, Espace pour la vie, T. 514 443-6801 / [email protected]