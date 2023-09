Érosion et submersion côtières dans l'est du Québec : le gouvernement en action pour rendre nos communautés plus résilientes

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 31 août 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, et le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, sont heureux d'annoncer la création d'un bureau de projets en érosion et en submersion côtières dans l'est du Québec, pour la planification de mesures d'adaptation et de résilience dans les secteurs jugés prioritaires et pour financer des projets.

Faisant suite à l'engagement du premier ministre, M. François Legault, en septembre 2022, la mise en place du bureau de projets assurera une meilleure coordination gouvernementale afin de renforcer l'accompagnement des communautés aux prises avec ces problématiques et d'augmenter l'efficacité des interventions sur le terrain.

Cet engagement comprenait également l'ajout de 100 millions de dollars aux sommes déjà disponibles dans les programmes existants pour combattre l'érosion et la submersion côtières. Dans l'immédiat, le bureau de projets dispose quant à lui de 52,5 millions de dollars pour financer de nouvelles initiatives. Rappelons que 67,4 millions de dollars ont déjà été annoncés cette année dans ce dossier, faisant porter le nouvel investissement du gouvernement à 119,9 millions de dollars.

La direction du bureau de projets sera située au Bureau régional de coordination gouvernementale des Îles-de-la-Madeleine du MAMH, et il couvrira les zones côtières du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale (à l'est de Québec) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean seront également couvertes par les bureaux de projets - Inondations déjà mis en place au printemps 2021.

Le mandat du bureau consistera notamment à :

réaliser des portraits des enjeux et des problématiques d'érosion et de submersion côtières sur le territoire;

définir des plans d'intervention, complémentaires à ceux déjà existants, comprenant des mesures de résilience et d'adaptation s'appuyant sur une expertise et des analyses scientifiques;

assurer la concertation des parties prenantes et l'arrimage des actions gouvernementales;

soutenir et accompagner le milieu municipal dans la mise en œuvre des actions prévues dans les plans d'intervention.

Citation :

« On le constate, les changements climatiques ont des impacts de plus en plus grands. C'est pour cette raison que nous devons mieux planifier notre territoire et rendre nos communautés plus résilientes. Notre gouvernement est conscient que la mise en place de solutions concrètes et durables pour contrer ces phénomènes complexes que sont l'érosion et la submersion côtières nécessite un meilleur arrimage entre les différents ministères impliqués. C'est dans ce contexte que nous agissons aujourd'hui, avec la création de ce bureau de projets dans l'est du Québec qui répond notamment à notre objectif de toujours mieux accompagner les municipalités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Notre gouvernement considère prioritaire de prévenir les risques liés à l'érosion côtière et d'aider les communautés à s'adapter aux changements climatiques, ce que nous faisons grâce à la création de ce bureau de projets. Ainsi, nous mettons toutes les chances de notre côté afin de freiner les conséquences auxquelles seront confrontées les communautés de l'est du Québec. Nous souhaitons un environnement sain et sécuritaire pour toutes et tous, et c'est en nous mobilisant pour de tels projets que nous serons en mesure d'y arriver. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Garantir un réseau de transport sécuritaire et fiable est la mission principale du ministère des Transports et de la Mobilité durable; c'est pourquoi je me réjouis de la mise en commun de nos expertises dans ce bureau de projets. Protéger nos infrastructures contre l'érosion et la submersion côtières est une promesse phare de notre gouvernement envers les communautés maritimes. Ce partage de savoir-faire, d'outils et d'innovations permettra d'assurer une mobilité dans les zones à risque ainsi que de trouver des solutions adaptées à leurs réalités. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Depuis maintenant plus de 10 ans, le ministère de la Sécurité publique soutient et accompagne les milieux universitaire et municipal afin d'améliorer les connaissances sur les risques liés aux aléas côtiers et de mettre en place des mesures pour les réduire. Ce sont plus de 177 millions de dollars qui ont été investis par le biais du Cadre pour la prévention de sinistres. L'établissement de ce bureau de projets gouvernemental permettra de poursuivre le travail et de mieux arrimer les efforts gouvernementaux en vue d'offrir un accompagnement hors pair aux communautés côtières et un milieu de vie sécuritaire à leurs citoyennes et citoyens. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

« À titre de ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, je me réjouis grandement de la création d'un tel bureau de projets. L'érosion et la submersion côtières ont des répercussions considérables sur bon nombre de villes et de villages situés à proximité de notre fleuve Saint-Laurent. Ce bureau de projets, qui assurera une meilleure coordination des efforts gouvernementaux, sera d'une grande valeur pour les communautés côtières dont les besoins d'accompagnement s'amplifient en raison des changements climatiques. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le bureau de projets sera coordonné par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et composé de représentantes et représentants du ministère de la Sécurité publique (MSP), du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Huit personnes-ressources seront réparties dans des directions régionales du MAMH pour assurer le fonctionnement du bureau de projets. Une quinzaine de ressources supplémentaires seront également déployées par les ministères partenaires, dont certaines en région.

Notons que le bureau de projets est complémentaire aux bureaux déployés dans le cadre du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie , entre autres dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, touchées notamment par des enjeux de submersion.

La création de ce bureau de projets répond entre autres aux recommandations du rapport 2022-2023 du Vérificateur général du Québec.

Par l'entremise des conférences administratives régionales , le MAMH coordonne également des travaux et des comités en lien avec les problématiques liées à l'érosion et à la submersion côtières dans les régions concernées.

L'enjeu que représentent l'érosion et la submersion côtières a aussi teinté la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire de même que l'élaboration de nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire.

Les sommes qui seront investies dans le cadre du bureau de projets proviennent des 100 millions de dollars prévus dans le plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 , pour l'implantation de solutions d'adaptation face à l'érosion et à la submersion côtières.

De plus, le Cadre pour la prévention de sinistres , sous la responsabilité du MSP, dispose annuellement de sommes se chiffrant en moyenne entre 20 et 30 millions de dollars, dont une partie est consacrée à l'analyse et à l'atténuation de l'érosion et de la submersion côtières. Ce cadre est notamment financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques.

