Ericsson modernise le système d'inventaire réseau d'Hydro-Québec

Ericsson étend son partenariat avec Hydro-Québec sur le système de gestion d'inventaire du réseau de télécommunication

L'accord comprend un projet de modernisation utilisant la dernière solution d'Ericsson nommée Adaptive Inventory.

Le projet inclura le développement de nouveaux cas d'usage, conduisant à une gestion plus automatisée et efficace de l'inventaire du réseau.

MONTRÉAL, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Ericsson (NASDAQ: ERIC) a étendu son partenariat à long terme en matière de gestion d'inventaire des réseaux avec Hydro-Québec, le plus important service public d'électricité du Canada basé au Québec.

L'accord inclut la dernière solution d'Ericsson, Adaptive Inventory, qui permet d'automatiser de multiples processus d'inventaire réseau tout en gardant un inventaire des services et des ressources toujours disponible et précis.

Les deux entreprises unissent leurs forces pour un projet de modernisation visant à étendre l'utilisation de la solution à davantage de départements d'Hydro-Québec. L'objectif est d'accroître l'efficacité d'Hydro-Québec en automatisant ses processus et en tirant parti des dernières fonctionnalités avancées du produit en matière d'inventaire réseau.

Graham Osborne, directeur d'Ericsson Canada, a déclaré: « Hydro-Québec est un leader dans son domaine et nous sommes reconnaissants d'étendre notre partenariat pour les aider à améliorer leurs méthodes de travail, en utilisant notre nouveau produit Inventive Adaptive. La modernisation de l'inventaire de son réseau apportera des améliorations immédiates qui contribueront à accroître chaque jour l'efficacité d'Hydro-Québec. »

Le projet de modernisation devrait être achevé au second semestre 2020.

A propos d'Ericsson

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication de saisir toute la valeur de la connectivité. Le portefeuille de la société couvre les réseaux, les services numériques, les services gérés et les entreprises émergentes. Il est conçu pour aider nos clients à passer au numérique, à accroître leur efficacité et à trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d'Ericsson dans l'innovation ont permis à des milliards de personnes dans le monde entier de bénéficier des avantages de la téléphonie et du haut débit mobile.

