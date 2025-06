Élargissement du partenariat afin de poursuivre la recherche de pointe dans le domaine des réseaux mobiles sans fil et de contribuer à l'écosystème technologique florissant du Canada

OTTAWA, ON, le 5 juin 2025 /CNW/ - Ericsson Canada et l'Université Carleton ont annoncé une nouvelle prolongation de leur partenariat pluriannuel de plusieurs millions de dollars visant à stimuler l'innovation, à former des travailleurs qualifiés et à mettre au point une technologie plus fiable et plus sûre pour l'avenir des communications sans fil 5G. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'occasion de l'événement biannuel Tech Talks, qui présente les projets en cours et les réalisations du Laboratoire sans fil 5G d'Ericsson-Carleton.

Le partenariat Ericsson-Université Carleton pour la recherche et le leadership en matière de réseaux sans fil a pris des mesures importantes pour faire progresser conjointement des solutions de communication sans fil novatrices depuis le lancement de son projet de collaboration stratégique au premier trimestre de 2020.

Sur la base de cette collaboration fructueuse, Ericsson et l'Université Carleton ont convenu de prolonger le partenariat de deux années supplémentaires jusqu'en décembre 2026, en poursuivant les importants programmes de recherche sans fil et en approfondissant de nouveaux domaines d'intérêt qui profiteront à la fois à Ericsson et à l'Université Carleton.

« La collaboration entre Ericsson et l'Université Carleton est un excellent exemple de l'impact positif que les collaborations entre l'industrie et le milieu universitaire peuvent avoir sur la société et l'économie au Canada et ailleurs, a déclaré Rafik Goubran, vice-président (recherche et international) de l'Université Carleton. Nous sommes fiers de nos progrès et nous prévoyons bien de bonnes choses à venir alors que nous continuons à explorer de nouvelles applications de la 5G dans les soins de santé, les transports et l'aérospatiale ».

Le partenariat a permis de mettre en place des projets de recherche, des stages pour les étudiants diplômés, un prestigieux programme de bourses Ericsson et des possibilités d'apprentissage par l'expérience pour les étudiants en informatique et en génie. On a également créé, dans le cadre de ce partenariat, un laboratoire sans fil 5G dans l'édifice ARISE de l'Université Carleton en 2022, lieu dédié à des projets de recherche et à des programmes d'innovation axés sur les étudiants, avec le tout premier réseau autonome 5G privé et entièrement fonctionnel au Canada.

« Notre objectif commun de faire progresser les solutions de communications sans fil novatrices continue de nous faire avancer, a déclaré Marcos Cavaletti, chef du centre d'Ottawa d'Ericsson. L'annonce de prolongation d'aujourd'hui consolide des années d'exploration du sans-fil mobile en vue d'exploiter le potentiel d'avancement de la connectivité dans le monde entier ».

Au cours de la première phase du partenariat, achevée en décembre 2024, cette collaboration stratégique s'est concentrée sur deux objectifs principaux : participer à la recherche collaborative appliquée avec les meilleurs professeurs de recherche pour relever les défis de recherche du monde réel auxquels Ericsson est confronté; et développer un entonnoir d'étudiants de haut niveau intéressés par les communications mobiles et qui ont des compétences pertinentes, afin qu'ils soient équipés pour entrer dans le milieu de la technologie. Cette collaboration a donné d'excellents résultats, notamment des réalisations principales telles que :

Une chaire de recherche d'Ericsson sur la 5G sans fil, qui a donné lieu à six projets de recherche couvrant divers domaines des communications et des applications 5G

12 projets de recherche de troisième cycle visant à relever les défis réels posés par les technologies sans fil d'Ericsson

Un nouveau laboratoire sans fil 5G et un laboratoire de drones 5G à la fine pointe de la technologie, utilisés par la chaire et les projets de recherche.

Plus de 700 stages coopératifs effectués par des étudiants de l'Université Carleton

8 boursiers diplômés financés par Ericsson

Participation au Programme des femmes en génie et en TI, qui vise à réduire l'écart de genre dans les STIM





Le partenariat Ericsson-Université Carleton aligne et amplifie stratégiquement les forces existantes des deux organisations. Ericsson Canada est un employeur de premier plan et le centre d'Ericsson à Ottawa est un centre stratégique de recherche et développement pour les communications sans fil, avec l'un des laboratoires de recherche et développement les plus grands et les plus avancés d'Amérique du Nord. Les programmes universitaires exceptionnels de l'Université Carleton, notamment en génie et en sciences, font appel à l'apprentissage pratique par l'expérience pour développer les compétences des étudiants afin qu'ils soient prêts à répondre aux besoins de l'industrie.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une initiative de partenariat à long terme à l'Université Carleton. Ses réalisations illustrent la force de la collaboration et ce qui est possible lorsque l'industrie et le monde universitaire s'unissent pour relever les défis les plus pressants d'aujourd'hui.

Pour en savoir davantage au sujet du partenariat, veuillez consulter le site carleton.ca/ericsson.

