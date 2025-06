La Fusion 8828 d'Ericsson, développée au Canada, améliore la connectivité 5G intérieure, offrant une expérience de qualité supérieure aux petites entreprises, notamment les magasins de détail, les cafés, les cinémas, et plus encore.

Bell Canada est un pionnier mondial de la mise en œuvre de la solution 5G intérieure avancée et novatrice d'Ericsson.

TORONTO, le 4 juin 2025 /CNW/ -- En première nationale, Ericsson a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution 5G Indoor Fusion 8828 développée à Ottawa. Cette solution intérieure 5G compacte et à la fine pointe de la technologie combine de façon transparente les fonctionnalités radio et de bande de base en une seule unité, révolutionnant ainsi la connectivité sans fil intérieure afin d'offrir une couverture sans fil améliorée aux consommateurs.

« La connectivité 5G a le pouvoir de transformer radicalement les entreprises et d'améliorer la vie des employés et des clients, déclare Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada. Nous sommes fiers d'offrir nos solutions 5G novatrices aux entreprises canadiennes de tous les secteurs et de toutes les tailles. Nous sommes impatients de fournir une couverture fiable, rapide et qui change la donne aux clients dans une grande variété d'espaces intérieurs ».

L'Indoor Fusion 8828 est une solution 5G compacte et prête à l'emploi destinée aux entreprises situées dans des bâtiments de petite et moyenne taille, comme les cafés, les chaînes de magasins, les cinémas, les restaurants, etc. Elle prend en charge jusqu'à quatre Radio Dots, offrant des vitesses de plusieurs Gbps, et fournit une connectivité 5G fiable pour les petits emplacements, aidant les entreprises à améliorer leurs opérations globales.

Bell sera un pionnier mondial dans la mise en œuvre des solutions 5G intérieures avancées et novatrices d'Ericsson, ce qui rehaussera l'offre à ses clients d'affaires alors qu'elle passe d'une entreprise de télécommunications traditionnelle à un chef de file en matière de services technologiques et de médias numériques.

« Nous sommes déterminés à répondre aux besoins de nos clients d'affaires et à leur offrir une expérience exceptionnelle grâce à des technologies de pointe », déclare Mark McDonald, Vice-président exécutif et chef du développement technologiquet, Bell. » En tant que premier à mettre en œuvre la technologie 5G innovante d'Ericsson dans les immeubles, nous sommes enthousiastes à l'idée d'innover, tout en améliorant les opérations et la connectivité pour les entreprises, afin d'améliorer l'expérience quotidienne de leurs employés et de leurs clients ».

Le Fusion 8828 a été conçu à Ottawa par l'équipe radio d'Ericsson en 2023. Fusion utilise les vastes actifs RAN et RDS d'Ericsson pour créer une solution complète pour les petites salles qui fonctionne de façon transparente avec le reste du portefeuille d'Ericsson.





