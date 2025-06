Cette distinction souligne le leadership d'Ericsson en matière de développement durable et son engagement en faveur de l'innovation canadienne.

Ericsson s'est classée parmi les meilleures entreprises internationales socialement responsables du Canada pour la troisième année consécutive, à la suite d'un investissement historique de 635 millions de dollars dans sa R et D canadienne avec le gouvernement du Canada.

TORONTO, 25 juin, 2025 /CNW/ - Ericsson, l'une des principales entreprises investissant dans la recherche et le développement au Canada et l'un des leaders mondiaux en matière de durabilité de la technologie 5G, est fière d'annoncer qu'elle a été nommée l'une des meilleures entreprises internationales socialement responsables du Canada pour la troisième année de suite. Cette désignation a été attribuée à Ericsson par Corporate Knights, société de médias et de recherche engagée dans la promotion d'une économie durable. Cette reconnaissance souligne les efforts continus d'Ericsson pour construire un avenir plus durable tout en renforçant ses investissements dans l'innovation canadienne.

En 2024, Ericsson a annoncé un investissement de 635 millions de dollars dans le but d'améliorer les capacités de R et D au Canada - le plus important investissement de l'entreprise au pays - en partenariat avec le gouvernement du Canada. Cet engagement pluriannuel permettra de positionner davantage le Canada en tant que plaque tournante mondiale de la 5G, de l'IA et de l'innovation en nuage, tout en favorisant le développement d'une technologie de réseau durable conçue pour réduire la consommation d'énergie dans l'ensemble des industries.

Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada, a déclaré : « Être reconnue une fois de plus par Corporate Knights est un immense honneur et un reflet de notre engagement à long terme envers la durabilité et le Canada. Notre investissement record de l'an dernier, aux côtés du gouvernement du Canada, démontre la confiance d'Ericsson dans le talent et l'ingéniosité des Canadiens, ainsi que dans notre mission commune de bâtir un avenir plus durable et plus branché ».

L'équipe de recherche et développement d'Ericsson, située à Ottawa, continue de repousser les limites de l'innovation en matière de réseaux durables. Ericsson et Bell Canada ont été les premiers à l'échelle mondiale à faire l'essai sur le terrain de l'adaptation de liaison native à l'IA, une nouvelle technologie qui utilise l'IA en temps réel pour améliorer la performance du réseau en s'adaptant aux conditions changeantes du signal et de l'interférence. Rogers Communications a mis à l'essai avec succès la technologie 5G Cloud-Radio Access Network (Cloud RAN) avec Ericsson lors du match des Blue Jays le jour de la Fête du Canada en 2024. C'est la première fois que cette technologie de pointe est déployée sur un réseau commercial lors d'un événement en direct au Canada. Ces deux initiatives soulignent comment l'IA et les réseaux 5G avancés aident les industries à réduire leur impact sur l'environnement tout en renforçant le leadership du Canada en matière d'innovation numérique.

Bhushan Joshi, chef de la durabilité et de la responsabilité d'entreprise, Ericsson Amériques, a déclaré : « Ericsson a pleinement intégré la durabilité à ses priorités stratégiques et à ses pratiques opérationnelles - de nos engagements à l'égard de la carboneutralité aux innovations à l'origine des réseaux éconergétiques. Nos activités canadiennes sont à l'avant-garde de ce travail, aidant les fournisseurs de télécommunications à réduire les émissions, à faire progresser l'inclusion numérique et à construire une infrastructure résiliente pour l'avenir. Cette reconnaissance témoigne du dévouement de nos équipes qui concrétisent cette vision tous les jours ».

Corporate Knights sélectionne les lauréats parmi plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard de dollars en Amérique du Nord, qui ne sont pas cotées ou dont le siège social n'est pas situé au Canada, et qui obtiennent les scores les plus élevés sur la base de la méthodologie Global 100 Most Sustainable Corporations in the World (les 100 entreprises les plus durables au monde).

La méthodologie de Corporate Knights axée sur une cote de durabilité intègre des données recueillies dans les rapports annuels, les rapports de développement durable et les sites Web des entreprises pour noter les entreprises sur la base de paramètres tels que la part de revenus et d'investissements « propres », l'éco-efficacité, la diversité au sein des conseils d'administration et parmi les dirigeants.

Ericsson Canada est une pierre angulaire de l'écosystème d'innovation du pays depuis plus de 70 ans, soutenant les fournisseurs de services de communication à travers chaque génération de technologie mobile. Ericsson est également un partenaire clé du réseau national d'écosystèmes visant à favoriser l'adoption de la 5G et la collaboration au Canada. Avec des centres de R et D et des bureaux à Montréal, à Ottawa et à Toronto, Ericsson Canada est l'un des principaux investisseurs en R et D au pays, investissant plus de sept milliards de dollars.

L'engagement de l'entreprise à l'égard de l'innovation mondiale en matière de durabilité des réseaux repose sur ses investissements en R et D au Canada et sur des partenariats avec Environnement et Changement climatique Canada et des établissements d'enseignement de premier plan, qui se concentrent sur la façon dont l'IA et d'autres technologies peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs d'action en matière de climat. En 2025, l'entreprise s'est également inscrite au Défi Carboneutre du gouvernement du Canada .

Pour obtenir d'autres détails, veuillez lire le tout dernier rapport sur la durabilité et la responsbilité d'entreprise (en anglais seulement) d'Ericsson.

AU SUJET DE CORPORATE KNIGHTS :

Corporate Knights Inc. comprend la revue sur l'économie durable Corporate Knights et une division de recherche qui produit des évaluations et des classements mondiaux sur la durabilité des entreprises et des produits financiers.

AU SUJET D'ERICSSON :

Les réseaux performants d'Ericsson assurent la connectivité de milliards de personnes chaque jour. Depuis près de 150 ans, nous sommes des pionniers dans la création de technologies de communication. Nous proposons des solutions de communication mobile et de connectivité aux fournisseurs de services et aux entreprises. Avec nos clients et nos partenaires, nous faisons du monde numérique de demain une réalité. www.ericsson.com

Contact:

Nathan Gibson

1-647-554-1423

[email protected]

SOURCE Ericsson Canada