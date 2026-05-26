Un partenariat novateur met en place une plateforme nationale pour tester et faire progresser des technologies 5G à double usage qui renforceront la sécurité du Canada et ses capacités d'intervention d'urgence.

OTTAWA, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ - Ericsson Canada annonce aujourd'hui son partenariat exclusif avec le gouvernement du Canada en vue de créer le Réseau d'innovation en communications sans fil avancées (ci-après : « AWIN », c'est-à-dire Advanced Wireless Communications Innovation Network), une plateforme de pointe visant à faire progresser la sécurité publique, la sûreté et les systèmes de défense grâce aux technologies sans fil de prochaine génération. Ce partenariat souligne le leadership d'Ericsson dans le développement des réseaux pour missions critiques et consolide sa position à titre de fournisseur de confiance de solutions, dans les secteurs d'importance pour le Canada.

« Ce partenariat marque une étape importante dans l'application des technologies sans fil avancées afin de renforcer la sécurité nationale et la résilience du Canada, a déclaré Nishant Grover, président d'Ericsson Canada. Grâce à AWIN, nous mettons le leadership mondial d'Ericsson, en matière de réseaux pour missions critiques, au service des personnes et des organisations qui protègent les Canadiens chaque jour - en les aidant à innover, à se connecter et à intervenir plus rapidement lorsque cela compte le plus. »

Faire progresser l'innovation en matière de défense et de sécurité publique au Canada

AWIN combinera les technologies réseau de pointe d'Ericsson et Area XO, principal pôle d'innovation du Canada, afin d'offrir un environnement sécurisé où le ministère de la Défense nationale, d'autres ministères et organismes gouvernementaux, les organisations autochtones, les premiers intervenants, les entreprises canadiennes et le milieu universitaire pourront développer et tester les cas futurs d'utilisation des réseaux sans fil. Cette initiative permettra de mener des essais en conditions réelles visant à renforcer les infrastructures essentielles, à améliorer l'interopérabilité et à soutenir les utilisateurs des secteurs névralgiques de la défense et de la sécurité publique.





Dans le cadre de cette initiative, Ericsson fournira également l'accès à des solutions de connectivité 5G pour aider les premiers intervenants à améliorer leurs communications, leur coordination et leurs délais de réponse en situation d'urgence.

Principales priorités du programme

R-D : Le partenariat jette les bases de la recherche, du développement et de la mise en œuvre de solutions transformatrices conçues au Canada pour les secteurs névralgiques de la défense et de la sécurité publique, contribuant ainsi au leadership du Canada dans ce domaine.





Le partenariat jette les bases de la recherche, du développement et de la mise en œuvre de solutions transformatrices conçues au Canada pour les secteurs névralgiques de la défense et de la sécurité publique, contribuant ainsi au leadership du Canada dans ce domaine. Innovation collaborative : La solution Device Network Testing d'Ericsson, combinée aux capacités d'Area X.O., permettra d'accélérer le déploiement des technologies sans fil de prochaine génération et de mobiliser les innovateurs canadiens dans le développement de solutions pour missions critiques.





La solution Device Network Testing d'Ericsson, combinée aux capacités d'Area X.O., permettra d'accélérer le déploiement des technologies sans fil de prochaine génération et de mobiliser les innovateurs canadiens dans le développement de solutions pour missions critiques. Technologies de l'avenir prêt à l'emploi : En s'appuyant sur l'infrastructure 5G pour permettre des avancées en intelligence artificielle (IA), en Internet des objets (IoT) et dans d'autres applications transformatrices qui souteniennent la défense et les interventions d'urgence.

Plus de 70 ans à connecter les Canadiens et les Canadiennes

Ericsson Canada joue un rôle essentiel dans l'écosystème d'innovation du pays depuis plus de 70 ans, soutenant les fournisseurs de services de communication à travers chaque génération de communication mobile. Ericsson Canada est également un partenaire au sein du réseau national d'écosystèmes visant à favoriser l'adoption de la 5G et la collaboration au Canada. Avec des centres de R-D et des bureaux à Montréal, Ottawa et Toronto, Ericsson Canada compte parmi les principaux investisseurs en R-D au pays, avec des dépenses moyennes de plus de 400 millions de dollars par année. Notre engagement envers l'innovation mondiale en matière de réseaux responsables et durables est soutenu par nos investissements en R-D ici au Canada et par nos partenariats avec Environnement et Changement climatique Canada ainsi qu'avec de grandes institutions universitaires. In est axé sur la manière dont l'IA et d'autres technologies peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs d'action climatique.

Au sujet d'Ericsson

Les réseaux hautement performants d'Ericsson fournissent chaque jour une connectivité à des milliards de personnes. Depuis près de 150 ans, nous sommes pionniers dans la création de technologies de communication. Nous proposons des solutions de communication mobile et de connectivité aux fournisseurs de services et aux entreprises. Avec nos clients et nos partenaires, nous faisons du monde numérique de demain une réalité. www.ericsson.com

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SOURCE Ericsson Canada