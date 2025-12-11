Ericsson Canada conserve sa première place dans son secteur et gagne une place au classement général, se hissant à la 11 e place.

Le rapport sur les 100 entreprises canadiennes qui investissent le plus dans la R-D souligne des engagements soutenus en faveur de l'innovation nationale.

TORONTO, le 11 déc. 2025 /CNW/ -- Ericsson Canada a une fois de plus été reconnue comme l'une des entreprises les plus investisseuses dans la recherche et le développement au pays, se classant au 11e rang du classement parmi les 100 plus entreprises qui investissent le plus dans la R-D au Canada en 2005 de Research Infosource Inc. - gagnant une place par rapport à l'année dernière. Le rapport annuel, largement considéré comme la principale source d'information sur la R-D au Canada, met en avant les entreprises qui apportent la contribution la plus importante à la recherche, au développement et à l'innovation au Canada.

« C'est un honneur d'être à nouveau reconnu parmi les principaux investisseurs en R-D au Canada et de contribuer à l'innovation qui positionne le Canada comme un leader technologique sur la scène mondiale, a déclaré Nishant Grover, président d'Ericsson Canada. Ericsson fait partie de l'écosystème technologique canadien depuis près de 75 ans et nous continuons d'investir au Canada, notamment grâce à l'engagement pris l'année dernière de plus de 630 millions de dollars aux côtés du gouvernement fédéral, dans le cadre de notre nouveau partenariat avec Exportation et développement Canada. Nous faisons appel aux talents canadiens pour faire progresser les technologies qui façonnent l'avenir de la 5G, du Cloud RAN et des communications sécurisées dans le monde entier. »

« La présence continue d'Ericsson parmi les principaux investisseurs en R-D au Canada reflète un engagement de longue date et substantiel envers l'innovation et les talents canadiens, d'indiquer Ron Freedman, PDG de Research Infosource Inc. Sa constance et son envergure en font l'une des entreprises les plus influentes du pays en matière de recherche. »

Depuis plus de 70 ans, Ericsson Canada joue un rôle fondamental dans l'évolution du paysage des télécommunications du pays. L'entreprise s'est associée à de grands opérateurs canadiens et à plus de 20 universités et collèges de premier plan afin d'accélérer la R-D de classe mondiale, de renforcer les capacités de la 5G et des réseaux futurs, et d'étendre son leadership technologique à travers le pays.

Au cours de son histoire, Ericsson Canada a investi plus de sept milliards de dollars dans la recherche et le développement, engagement qui s'est encore renforcé cette année grâce à son partenariat de trois milliards de dollars américains récemment annoncé avec Exportation et développement Canada (EDC) visant à déployer à l'échelle mondiale des technologies conçues au Canada, à la signature d'un protocole d'entente entre Calian, Saab et Ericsson pour faire progresser les communications sécurisées et l'innovation en matière de défense, et à l'expansion continue du leadership canadien en recherche et développement dans les domaines de la 5G, du Cloud RAN, de l'IA et des réseaux prêts pour le quantique. Ces efforts s'appuient sur des partenariats de longue date avec plus de 20 des principales institutions universitaires canadiennes, garantissant que des talents de recherche de classe mondiale continuent à stimuler l'innovation à l'intérieur du Canada.

Pour lire l'annonce complète, cliquez ici pour accéder au communiqué de presse et pour voir le classement. Research Infosource a récemment publié son rapport annuel sur les dépenses des entreprises en recherche et développement au Canada, soulignant l'augmentation substantielle des dépenses des entreprises.

AU SUJET D'ERICSSON :

Les réseaux hautement performants d'Ericsson fournissent chaque jour une connectivité à des milliards de personnes. Depuis près de 150 ans, nous sommes pionniers dans la création de technologies de communication. Nous proposons des solutions de communication mobile et de connectivité aux fournisseurs de services et aux entreprises. Avec nos clients et nos partenaires, nous faisons du monde numérique de demain une réalité. www.ericsson.com

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS :

Salle de presse Ericsson

SUIVEZ-NOUS :

Abonnez-vous aux communiqués de presse d'Ericsson ici

Abonnez-vous aux entrées de blogue d'Ericsson ici

https://twitter.com/ericsson

https://www.facebook.com/ericsson

https://www.linkedin.com/company/ericsson

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS :

Nathan Gibson

[email protected]

+ 1 647-554-1423

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/657835/5667142/Ericsson_Logo.jpg

SOURCE Ericsson Canada