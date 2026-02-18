Partenariat axé sur la résolution de problèmes réels avec des projets liés à l'industrie en menant des recherches novatrices sur les réseaux sans fil mobiles de nouvelle génération fondés sur l'IA

L'Université de Toronto et Ericsson Canada élaboreront une stratégie de développement des talents pour doter les étudiants des compétences dont l'industrie technologique a besoin aujourd'hui.

TORONTO, 18 février 2026 /CNW/ - Ericsson (NASDAQ : ERIC) et l'Université de Toronto ont annoncé un nouveau partenariat pluriannuel destiné à accélérer l'innovation et la R&D dans les technologies de communication mobiles de prochaine génération alimentées par l'IA. L'accord a été marqué par une cérémonie de signature à l'Université de Toronto aujourd'hui. Dans le cadre de l'accord-cadre initial de trois ans, Ericsson investira 1 million de dollars pour faire progresser l'infrastructure technologique qui sous-tend les communications sans fil, ce qui renforcera l'écosystème canadien de R&D.

« Ce partenariat représente un investissement stratégique dans l'écosystème canadien de l'innovation, en faisant progresser la recherche de calibre international, en développant des talents hautement qualifiés et en renforçant les bases des technologies sans fil de prochaine génération sûres et fiables », a déclaré Nishant Grover, président d'Ericsson Canada. « Alors que la 5G continue de transformer les industries et les sociétés, et que nous nous tournons vers la 6G, Ericsson et l'Université de Toronto travaillent ensemble pour façonner l'avenir de la connectivité au Canada et dans le reste du monde. »

S'appuyant sur plus d'une décennie de collaboration fructueuse, l'accord officialise un engagement commun à favoriser l'excellence des communications mobiles, de l'informatique de pointe et de l'IA appliquée. Le partenariat a été attribué à l'Université de Toronto à la suite d'un processus officiel mené par Ericsson pour identifier un partenaire universitaire dont les forces, la culture et les capacités correspondent à l'engagement d'Ericsson envers l'innovation, la recherche et la collaboration.

« Nous sommes très fiers que l'Université de Toronto ait réussi à être sélectionnée dans le cadre de ce processus. Nous avons une longue expérience positive en matière de catalyse des technologies de nouvelle génération avec Ericsson, et avec ce type de collaborations industrielles en général. Il s'agit d'une proposition gagnant-gagnant qui nous permet d'appliquer l'expertise de nos chercheurs, d'améliorer les compétences de nos étudiants et d'élever la compétitivité mondiale d'un grand innovateur technologique mondial avec des opérations de R&D majeures ici même dans notre propre cour. Ce partenariat stratégique est une excellente occasion de faire passer les choses au niveau supérieur. » -- Professeur Leah Cowen, vice-présidente, Recherche et innovation, Université de Toronto.

« L'Ontario est fière d'accueillir un solide secteur de chercheurs dont les découvertes novatrices font de la province un innovateur international en technologie », a déclaré Nolan Quinn, ministre des Collèges, des Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité. « Notre gouvernement soutient fièrement ce partenariat entre Ericsson et l'Université de Toronto, qui permettra à nos chercheurs de disposer des outils de pointe dont ils ont besoin pour concevoir, stimuler et diriger l'avenir des technologies de communication mobile. »

Ce partenariat permettra d'élaborer une stratégie sur la façon de résoudre des problèmes de recherche réels au moyen de projets liés à l'industrie et de promouvoir l'excellence en recherche pour les communications mobiles de pointe, l'informatique mobile et les solutions d'apprentissage automatique synergiques. Il élaborera également des stratégies d'attraction et de perfectionnement des talents pour doter les étudiants, des compétences adaptées pour réussir dans l'industrie technologique d'aujourd'hui.

« Ce partenariat favorisera la recherche de pointe, le développement de talents de calibre international et appuiera la création de technologies sûres et fiables pour l'avenir des communications sans fil », a déclaré Marcos Cavaletti, directeur du site d'Ericsson à Ottawa. « Alors que la 5G continue d'entraîner des changements profonds dans l'ensemble des industries et des sociétés, Ericsson et l'Université de Toronto s'engagent à relever ces défis ensemble. »

Le partenariat entre Ericsson et l'Université de Toronto harmonise stratégiquement et amplifie les forces historiques des deux organisations. Ericsson Canada est l'un des meilleurs employeurs, et Ericsson Ottawa est le plus grand centre de R&D pour les communications sans fil dans les Amériques d'Ericsson, avec l'un des laboratoires de R&D les plus importants et les plus avancés en Amérique du Nord. L'Université de Toronto se classe constamment parmi les meilleurs au monde, avec des programmes universitaires exceptionnels, notamment en génie et en sciences.

