Ericsson Canada figure parmi les meilleurs employeurs au Canada depuis plus d'une décennie.

L'entreprise conserve la première place dans le secteur des télécommunications

Cette distinction reflète son excellent rendement selon divers critères, notamment l'égalité salariale entre les sexes, l'évolution de carrière et la culture d'entreprise.

TORONTO, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Ericsson Canada a une fois de plus été nommée par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au Canada. L'entreprise s'est classée première dans le secteur des télécommunications et de la câblodistribution dans la liste annuelle des meilleurs employeurs du Canada. Cela marque également plus d'une décennie de reconnaissance d'Ericsson Canada par Forbes dans cette liste, démontrant l'engagement indéfectible de l'entreprise envers ses employés et leur développement professionnel.

« Le fait d'être régulièrement nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada est une puissante affirmation de la culture que nous avons bâtie ici chez Ericsson Canada depuis plus de 70 ans et que nous continuons à développer jour après jour, déclare Nishant Grover, président d'Ericsson Canada. Notre engagement profond envers notre clientèle ici et nos efforts intensifs en matière de R-D, en collaboration avec l'écosystème technologique canadien, nous ont permis de créer un milieu de travail hautement performant, talentueux et tourné vers l'avenir afin de contribuer à façonner la prochaine ère de la connectivité au Canada et au-delà. Nous tenons à remercier nos nombreux intervenants qui nous permettent de poursuivre notre engagement envers le paysage des télécommunications en rapide évolution au Canada et qui ont rendu ce prix possible. »

Forbes et la société d'études de marché Statista ont analysé les résultats d'une enquête menée auprès de 37 000 employés d'entreprises et d'institutions canadiennes employant 500 personnes ou plus afin de dresser cette liste. Les personnes interrogées ont été invitées à évaluer leur employeur sur différents critères, notamment les possibilités de promotion, l'égalité salariale entre les sexes et la manière dont les superviseurs gèrent leurs subordonnés directs. Les personnes interrogées ont également indiqué si elles recommanderaient leur employeur à d'autres personnes et ont évalué d'autres employeurs dans leurs secteurs respectifs.

Ericsson Canada compte plus de 3 100 employé(e)s travaillant dans des centres de recherche et de développement de pointe sur la 5G et dans des bureaux à Montréal, à Ottawa et à Toronto. Ericsson figure parmi les 10 entreprises qui investissent le plus dans la recherche et le développement au Canada, avec plus de sept milliards de dollars investis au fil des ans dans des initiatives de recherche et de développement à travers le pays. Depuis plus de 70 ans, Ericsson joue un rôle central dans l'écosystème d'innovation du Canada, en soutenant les principaux fournisseurs de services dans le déploiement de la 5G à l'échelle nationale et en collaborant avec des partenaires universitaires et industriels de premier plan.

