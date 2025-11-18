La collaboration portera sur l'exploration de systèmes de communication sécurisés, à double usage et interopérables afin de renforcer les capacités de défense et la préparation future du Canada.

L'accord s'appuie sur les forces de chaque entreprise et pourrait stimuler l'innovation et la recherche et le développement conjoints et créer des emplois à forte valeur ajoutée dans tout le Canada.

OTTAWA, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Ericsson Canada, Saab et Calian ont signé un protocole d'entente afin d'explorer les possibilités de collaboration dans le domaine des systèmes de communication avancés, sécurisés et résilients. L'accord, signé aujourd'hui à Ottawa, souligne l'engagement commun à soutenir la modernisation de la défense du Canada et sa compétitivité technologique sur les marchés mondiaux grâce à des solutions à double usage.

À mesure que le monde se complexifie et que les technologies émergentes redessinent le paysage de la défense, il existe un besoin accru de systèmes sécurisés et unifiés qui renforcent la résilience et la préparation du Canada.

Grâce à ce partenariat, Ericsson, Saab et Calian exploreront comment les technologies avancées basées sur les données peuvent moderniser les systèmes de commandement, de contrôle et de communication (C3) afin de fournir aux décideurs la bonne information, au bon moment, dans tous les domaines opérationnels. Cela est essentiel pour la sécurité publique : la coordination entre les organismes de premiers secours est indispensable pour faire face à des événements tels que les catastrophes naturelles.

Ensemble, les entreprises visent à relier les réseaux de communication existants et émergents afin de créer un « système de systèmes » sécurisé, interopérable et résilient. En jumelant l'expertise d'Ericsson en matière d'infrastructure réseau mondiale, les technologies avancées de défense et de surveillance de Saab et les capacités d'intégration de Calian, cette collaboration cherche à redéfinir la manière dont les informations circulent en toute sécurité sur terre, en mer, dans les airs et dans les environnements cybernétiques.

« Les opérations de défense modernes dépendent de la capacité à communiquer de manière sécurisée et transparente entre les différents domaines, a déclaré Chris Pogue, président, Défense et Espace, Calian Group Ltd. Chez Calian, nous sommes fiers d'apporter l'expertise canadienne en matière d'intégration de systèmes, de communications avancées et de formation à cette collaboration avec Ericsson et Saab. Ensemble, nous pouvons renforcer les capacités souveraines du Canada, soutenir nos forces armées et nos alliés, et jeter les bases de la prochaine génération de systèmes de commandement et de contrôle sécurisés et interopérables. »

« Cette collaboration représente le meilleur de l'innovation suédoise et canadienne, a déclaré Simon Carroll, président de Saab Canada. En combinant nos forces, nous jetons les bases de systèmes de communication avancés qui sont sécurisés, interopérables et conçus pour l'avenir, et qui soutiennent à la fois les applications militaires et civiles. »

« L'écosystème d'innovation du Canada repose sur la collaboration, et ce partenariat représente une formidable occasion de mettre nos forces collectives au service de l'une des priorités les plus importantes du pays, a indiqué Nishant Grover, président d'Ericsson Canada. Avec Saab et Calian, nous pouvons faire progresser les communications sécurisées et interopérables qui renforcent les capacités de défense du Canada tout en créant une valeur à long terme pour l'industrie et la société canadiennes. »

Le protocole d'entente fournit un cadre pour explorer des projets conjoints de recherche et de développement susceptibles de favoriser l'innovation, de créer des emplois à forte valeur ajoutée dans l'industrie de la défense canadienne et de contribuer aux politiques canadiennes en matière d'approvisionnement de défense et d'avantages industriels.

Cette collaboration soutiendra également l'objectif plus large du Canada de renforcer sa défense et sa sécurité publique grâce à des technologies avancées, sécurisées et résilientes.

Au sujet d'Ericsson

Les réseaux hautement performants d'Ericsson fournissent chaque jour une connectivité à des milliards de personnes. Depuis près de 150 ans, nous sommes pionniers dans la création de technologies de communication. Nous proposons des solutions de communication mobile et de connectivité aux fournisseurs de services et aux entreprises. Avec nos clients et nos partenaires, nous faisons du monde numérique de demain une réalité. www.ericsson.com

Au sujet de Calian

www.calian.com

Depuis plus de 40 ans, Calian fournit des solutions essentielles lorsque l'échec n'est pas une option. Reconnue dans le monde entier, notre entreprise aide les organisations des secteurs critiques à surmonter les obstacles, à gérer les risques et à favoriser le progrès. En combinant l'expertise de nos gens, notre connaissance approfondie du secteur, nos technologies de pointe, notre innovation audacieuse et notre présence mondiale, nous fournissons des solutions sur mesure qui répondent à des défis complexes. Basée à Ottawa, au Canada, et employant plus de 5 000 personnes à travers le monde, Calian propose des solutions qui protègent des vies, renforcent la sécurité, favorisent la connectivité mondiale et stimulent le progrès économique, ayant ainsi un impact durable là où cela compte le plus.

Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Au sujet de Saab

Saab est une entreprise leader dans le domaine de la défense et de la sécurité dont la mission permanente est d'aider les nations à assurer la sécurité de leurs citoyens et de leur société. Fort de ses 26 000 gens talentueux, Saab repousse sans cesse les limites de la technologie afin de créer un monde plus sûr et plus durable. Saab conçoit, fabrique et entretient des systèmes avancés dans les domaines de l'aéronautique, des armes, du commandement et du contrôle, des capteurs et des systèmes sous-marins. Saab a son siège social en Suède. Elle mène des opérations importantes dans le monde entier et fait partie des capacités de défense nationales de plusieurs pays.

