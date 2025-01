Pour la dixième année d'affilée, Ericsson Canada est reconnue par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 30 premières entreprises du « tableau d'honneur ».

En conservant la première place dans son secteur d'activité, Ericsson Canada a gagné 35 places au classement général.

Le prix est décerné en fonction d'un éventail de critères, dont l'équité salariale entre les hommes et les femmes et les possibilités d'avancement.

TORONTO, 28 janvier 2025 /CNW/ - Ericsson Canada a une fois de plus été nommée par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au Canada. L'entreprise s'est classée première dans le secteur des télécommunications et des fournisseurs de câbles sur la liste annuelle des Meilleurs employeurs au Canada, se plaçant au 29e rang sur 300 organisations de grande envergure, soit une augmentation de 35 places par rapport à l'an dernier. C'est également la dixième année d'affilée qu'Ericsson Canada est reconnue par Forbes sur cette liste, ce qui la place parmi seulement 30 entreprises du « Tableau d'honneur », ce qui est indicateur de l'engagement inébranlable d'Ericsson Canada à l'égard de ses employés et de leur développement professionnel.

« Être reconnu par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au Canada pour la dixième année de suite est un honneur incroyable, déclare Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada. Cette distinction reflète notre engagement à créer un milieu de travail inclusif, innovateur et habilitant. Nos employés sont notre plus grand atout, et leur passion est le moteur de notre leadership continu dans le domaine des technologies de communication de la prochaine génération. Nous sommes fiers de ce que nous avons bâti ensemble et nous restons déterminés à favoriser un milieu où chaque employé peut s'épanouir et contribuer à façonner l'avenir de la connectivité ».

Pour dresser cette liste, Forbes et la société d'études de marché Statista ont analysé les résultats d'un sondage mené auprès d'employés d'entreprises et d'institutions canadiennes employant au moins 500 personnes. Les répondants ont été invités à évaluer leur employeur en fonction de divers facteurs, notamment les possibilités de promotion, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et la manière dont les superviseurs gèrent leurs subordonnés directs. Les répondants ont également indiqué s'ils recommanderaient leur employeur à d'autres personnes et ont évalué d'autres employeurs dans leurs secteurs respectifs.

Ericsson Canada compte plus de 3 100 employés qui travaillent dans des centres de R et D 5G de pointe et dans des bureaux à Montréal, à Ottawa et à Toronto. Ericsson fait partie des 10 entreprises qui dépensent le plus en R et D au Canada, ayant investi plus de sept milliards de dollars au fil des ans dans des projets de R et D à travers le pays. Depuis plus de 70 ans, Ericsson joue un rôle central dans l'écosystème d'innovation du Canada, en soutenant les principaux fournisseurs de services dans leurs déploiements 5G à l'échelle nationale et en collaborant avec des partenaires universitaires et industriels de premier plan.

