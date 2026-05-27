Ericsson renforce son partenariat existant avec EDC en mettant l'accent sur l'industrialisation du secteur de la défense et de la sécurité

OTTAWA, ON, le 27 mai 2026 /CNW/ - Ericsson Canada et Exportation et développement Canada (EDC), l'organisme de crédit à l'exportation du Canada, annoncent aujourd'hui l'élargissement de leur partenariat afin d'accélérer la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes qui évoluent dans les secteurs de la défense et des technologies à double usage. S'appuyant sur le partenariat signé en 2025 entre Ericsson et EDC, cette collaboration élargie témoigne de l'engagement significatif d'Ericsson Canada et d'EDC envers l'industrie de la défense et le renforcement de ses capacités souveraines du Canada.

From Left to Right: Sven List, Senior Vice-President, Canadian Corporate Business, EDC, Susannah Crabtree, Senior Vice-President, People and Culture, EDC, Nishant Grover, President Ericsson Canada, Viet Nguyen, Head of Government and Policy Adcovacy, Ericsson Canada, Gord Sharf, National Ecosystem Lead role for Defence & Security, EDC.

Nishant Grover, président d'Ericsson Canada, a mentionné que : « L'écosystème d'innovation du Canada repose sur la collaboration, et ce principe s'étend aux domaines de la défense et de la sécurité. Ericsson Canada a consacré des décennies à bâtir ici-même, de solides capacités technologiques, et il s'agit d'une occasion claire et stimulante de mettre ces capacités au service des PME canadiennes qui œuvrent dans les secteurs de la défense et des technologies à double usage. En élargissant notre partenariat avec EDC, nous pouvons aider des entreprises canadiennes innovantes à prendre de l'essor plus rapidement, à accéder aux marchés mondiaux et à contribuer aux capacités souveraines dont notre pays a besoin. Pour Ericsson Canada et EDC, c'est une question d'assumer pleinement leur rôle constructif dans un Canada plus fort et plus résilient. »

Ericsson Canada est depuis longtemps une pierre angulaire dans l'écosystème technologique canadien. Avec plus de 3 100 employés et des centres de R-D à Ottawa et à Montréal, l'entreprise est reconnue comme l'un des principaux investisseurs en recherche et développement au pays. En 2024, Ericsson a conclu avec le gouvernement du Canada une entente de 634 millions de dollars canadiens visant à renforcer la position du pays en tant que chef de file mondial des technologies. Ces investissements sont axés sur les technologies telles la 5G évoluée, la 6G, le Cloud RAN, la gestion de réseau infonuagique alimentée par l'IA et la recherche en communications quantiques. L'entente a permis de créer des centaines d'emplois hautement spécialisés, d'offrir du perfectionnement professionnel de pointe, ainsi que de soutenir des collaborations avec plus de 20 établissements postsecondaires canadiens. De plus, elle confirme le rôle-clé d'Ericsson comme fournisseur de technologies, mais surtout, comme partenaire de longue date dans le développement des capacités d'innovation du Canada.

Alison Nankivell, présidente et chef de la directiond'Exportation et développement Canada, a déclaré que : « L'élargissement de notre partenariat avec Ericsson Canada aux secteurs de la défense et des technologies à double usage constitue une évolution naturelle -- une évolution qui jumelle le réseau technologique de calibre mondial d'Ericsson à l'expertise d'EDC en financement et à sa portée sur les marchés internationaux. Ensemble, nous pouvons ouvrir des portes aux petites et moyennes entreprises canadiennes, les aider à croître et faire en sorte que l'innovation canadienne fasse partie des solutions de défense et de sécurité que recherchent nos alliés à l'échelle mondiale. »

Ericsson Canada a accéléré sa collaboration dans le secteur de la défense en novembre 2025, lorsqu'elle a signé un protocole d'entente tripartite avec Saab et Calian visant à renforcer l'innovation canadienne en matière de communications. Ce protocole d'entente, axé sur les technologies de commande, de contrôle et de communications (C3) interopérables et à double usage, illustre la volonté d'Ericsson Canada de mettre à profit son expertise mondiale en réseaux pour soutenir directement la souveraineté canadienne et son niveau de maturité en matière de défense. La collaboration vise à établir des ponts entre les réseaux de communications existants et émergents sur terre, en mer, dans les airs et dans le cyberespace, et pourrait stimuler la R-D, créer des emplois de grande valeur et contribuer aux politiques canadiennes en matière d'approvisionnement de défense et de retombées industrielles.

Cette relation élargie mettra désormais davantage l'accent sur la communauté canadienne des PME œuvrant dans le domaine de la défense et des technologies à double usage. Depuis l'expansion de son soutien au secteur de la défense et de la sécurité en 2025, EDC a fourni environ 1,4 milliard de dollars en financement et en soutien lié à l'assurance aux entreprises de ce secteur. Pour la seule année 2026, EDC a octroyé 718 millions de dollars à 56 entreprises. Grâce à ce partenariat, davantage axé sur la défense, Ericsson Canada et EDC travailleront de concert pour repérer, mettre en relation et appuyer des PME canadiennes innovantes, en les intégrant à la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Ericsson et en leur permettant de prendre de l'ampleur, d'exporter et d'être concurrentielles sur les marchés internationaux de la défense. La collaboration s'appuiera sur l'expertise d'EDC en matière de fonds de roulement, de financement de projets, de soutien en cautionnement et de renseignements sur les marchés, combinée aux réseaux technologiques d'Ericsson et à sa portée commerciale mondiale.

Dans un contexte d'incertitude géopolitique et de demande croissante venant des alliés en matière de technologies canadiennes de défense et de sécurité, ce partenariat positionne les PME canadiennes de manière à contribuer significativement aux engagements du Canada envers l'OTAN, à la sécurité continentale et à la modernisation de l'industrie de la défense du pays. Cette collaboration reflète une conviction commune : la résilience économique et la sécurité nationale du Canada sont mieux servies par un secteur technologique national fort, prêt à exporter et compétitif sur la scène mondiale.

À propos d'Ericsson

Les réseaux hautement performants d'Ericsson assurent la connectivité de milliards de personnes chaque jour. Depuis près de 150 ans, nous sommes des pionniers dans la création de technologies de communication. Nous proposons des solutions de communication mobile et de connectivité aux fournisseurs de services et aux entreprises. Avec nos clients et nos partenaires, nous faisons du monde numérique de demain une réalité. www.ericsson.com

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Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. EDC leur offre les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

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SOURCE Ericsson Canada