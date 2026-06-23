Ericsson de nouveau reconnue parmi les meilleurs citoyens corporatifs internationaux au Canada par Corporate Knights

Cette distinction souligne le leadership d'Ericsson Canada en matière de développement durable, d'innovation et d'investissements à long terme en R‑D au pays

Ericsson Canada se classe au premier rang de son secteur et au cinquième rang toutes industries confondues dans la liste 2026 des « Top International Corporate Citizens in Canada » de Corporate Knights

Cette reconnaissance fait suite à une année marquée par des partenariats d'envergure avec le gouvernement du Canada, Exportation et développement Canada (EDC), CENGN et l'Université de Toronto pour faire progresser la 5G, les réseaux propulsés par l'IA et les communications critiques

TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - Reconnue comme un important investisseur en R‑D au Canada et un chef de file mondial engagé à bâtir un monde intelligent, durable et connecté, Ericsson est fière d'annoncer qu'elle a de nouveau été nommée parmi les « Top International Corporate Citizens in Canada » par Corporate Knights, une société de médias et de recherche qui œuvre à l'avancement d'une économie durable.

Ericsson Canada s'est classée au premier rang de son industrie et au cinquième rang au classement général, ce qui met en lumière les progrès constants de l'entreprise en matière de durabilité, d'innovation et de pratiques d'affaires responsables.

Nishant Grover, président d'Ericsson Canada, déclare :« Être de nouveau reconnue par Corporate Knights, et faire notre entrée dans le top cinq tout en étant en tête de notre secteur, est un immense honneur et témoigne de la trajectoire que nous suivons au Canada. Au cours de la dernière année, nous avons renforcé nos partenariats avec les clientes, les gouvernements, le milieu universitaire et les innovateurs canadiens afin de faire avancer les réseaux alimentés par l'IA, les communications critiques ainsi que les technologies de défense et à double usage. »

Au cours de la dernière année, Ericsson Canada a renforcé son engagement envers l'écosystème d'innovation du pays grâce à des partenariats majeurs visant à faire progresser les réseaux de prochaine génération, les chaînes d'approvisionnement nationales et la présence des entreprises canadiennes sur la scène mondiale.

Un partenariat phare de 3 milliards $ US sur trois ans avec Exportation et développement Canada (EDC) stimule la R‑D dirigée à partir du Canada et accélère le déploiement de technologies comme la 5G, le Cloud RAN, l'IA et l'innovation quantique. Cette collaboration s'est depuis élargie pour inclure les technologies de défense à double usage.

Ericsson et l'Université de Toronto ont également conclu un nouveau partenariat de trois ans, assorti d'un investissement de 1 M$ visant à accélérer la recherche et le développement des talents dans le domaine des communications mobiles propulsées par l'IA, s'appuyant sur plus d'une décennie de collaboration.

Ericsson Canada a démontré son leadership dans le domaine des réseaux critiques, de la défense et de la sécurité publique en annonçant un partenariat avec le gouvernement du Canada pour lancer l'Advanced Wireless Communications Innovation Network (AWIN). Il s'agit d'une plateforme nationale, une première, permettant de réaliser des essais en conditions réelles de technologies 5G à double usage afin de renforcer les capacités du Canada en matière de sécurité et d'intervention d'urgence.

Dans l'écosystème technologique national, Ericsson s'est aussi associée au CNIMI et à CENGN pour lancer un laboratoire vivant de fabrication avancée à Drummondville, au Québec - une usine‑laboratoire de 30 000 pi² dotée de la solution Ericsson Private 5G.

Bhushan Joshi, responsable du développement durable et de la responsabilité d'entreprise, Ericsson Amériques, affirme : « Cette reconnaissance reflète l'engagement profond et soutenu d'Ericsson à intégrer le développement durable à tous les niveaux de notre agenda d'innovation. Qu'il s'agisse de faire progresser des réseaux écoénergétiques pilotés par l'IA ou de favoriser des infrastructures numériques plus résilientes et inclusives, nous continuons de mener des travaux qui ont un impact concret pour l'industrie comme pour la société. À l'aube de la 6G et au‑delà, le développement durable demeure au cœur de la façon dont nous concevons, déployons et faisons évoluer la prochaine génération de connectivité. »

Ces annonces font suite à la signature, en 2024, d'une entente élargie dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation, d'une valeur de 630 M$ CA. Cet accord oriente les investissements vers la 5G Avancée, la 6G, le Cloud RAN, la gestion de réseaux alimentée par l'IA et la recherche en communications quantiques, tout en créant et en perfectionnant des centaines d'emplois de grande qualité et en soutenant des collaborations avec plus de 20 établissements postsecondaires canadiens.

L'engagement de l'entreprise envers l'innovation mondiale en matière de durabilité des réseaux est alimenté par ses investissements en R‑D au Canada et par ses partenariats avec Environnement et Changement climatique Canada. En 2025, l'entreprise s'est jointe au Défi carboneutralité du gouvernement du Canada.

Toby Heaps, président et chef de la direction de Corporate Knights, souligne : « Ericsson Canada continue de montrer ce que signifie être une entreprise citoyenne internationale profondément investie dans les collectivités où elle est présente. Grâce à des engagements à long terme en R‑D et à des partenariats qui font progresser l'action climatique, la sécurité publique et l'innovation inclusive, Ericsson fixe une barre élevée pour démontrer comment les entreprises mondiales peuvent contribuer à bâtir une économie canadienne plus durable et plus compétitive. »

La méthodologie de notation en matière de durabilité de Corporate Knights repose sur des données recueillies à partir des rapports annuels, des rapports de développement durable et des sites Web des entreprises, afin d'évaluer celles‑ci selon trois grands critères : la part des investissements et des revenus considérés comme durables, ainsi que la vitesse de croissance de ces revenus durables.

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SOURCE Ericsson Canada