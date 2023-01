La mention de mérite souligne l'engagement d'Ericsson Canada envers la diversité, l'inclusion, la culture, la satisfaction du personnel et la conciliation vie privé-vie professionnelle

Huitième année d'affilée parmi les figurants à la liste de Forbes pour Ericsson Canada , après être passé du 31e rang en 2022.

TORONTO, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Ericsson Canada a été reconnu par Forbes comme l'un des cinq meilleurs employeurs au Canada en 2023. L'entreprise s'est classée 4e sur la liste des meilleurs employeurs du Canada en 2023 sur un total de 300 organisations de taille importante et a été la seule entreprise de son industrie (Équipement de technologie) à se classer parmi les 35 premiers et première de huit dans son domaine respectif. Ericsson Canada figure sur la liste de Forbes pour une 8e année d'affilée, après être passé du 31e rang en 2022.

Jeanette Irekvist, vice-présidente et directrice de la technologie, Ericsson Canada, déclare : « C'est un honneur pour nous d'être reconnu par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au Canada, surtout que cette reconnaissance représente la satisfaction des employés à l'égard de leur employeur. Ce rapport valide notre solide culture du milieu de travail et ce que les 3 100 membres de notre équipe savent déjà aujourd'hui - qu'Ericsson est l'un des meilleurs endroits où travailler au pays. C'est tout à l'honneur de notre équipe canadienne exceptionnelle, de son immense engagement et de la fierté qu'elle éprouve à servir nos clients et à innover les technologies de pointe qui continueront à régir notre société dans l'avenir. »

Forbes et Statista ont sélectionné les meilleurs employeurs du Canada 2023 par le biais d'une enquête autonome appliquée à un vaste échantillon de plus de 12 000 employés canadiens travaillant pour des entreprises de plus de 500 employés au Canada. L'évaluation a été fondée sur les recommandations directes et indirectes des employés qui ont été invités à évaluer leur volonté de recommander leur propre employeur à leurs amis et à leur famille. Les évaluations des employés comprenaient également d'autres employeurs dans leurs industries respectives qui se sont démarqués de façon positive ou négative.

Ericsson Canada est un élément essentiel de l'écosystème d'innovation et de l'histoire de la R-D de ce pays depuis 70 ans, permettant aux industries canadiennes d'être à l'avant-garde sur la scène mondiale, soutenant les principaux fournisseurs de services dans leur parcours vers le déploiement de la 5G à l'échelle nationale et collaborant avec des acteurs de premier plan du milieu universitaire et de l'industrie au sens large. Ericsson Canada compte 3 100 employés dans des centres de R-D sur la 5G de pointe et des bureaux à Montréal, Ottawa et Toronto. L'entreprise figure parmi les 13 plus grands investisseurs en R-D au Canada, investissant en moyenne 345 millions de dollars par année pour un total de près de sept milliards de dollars et détient un solide ensemble de plus de 2 000 brevets canadiens sur un répertoire mondial de 60 000.

SOURCE Ericsson Canada