Jeremy Hall est vice-président

OTTAWA, ON, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien a annoncé aujourd'hui l'élection d'Erica Gavel (basketball en fauteuil roulant) à la présidence du Conseil des athlètes.

La paralympienne des Jeux de 2016 à Rio entre en poste après deux ans à la vice-présidence. Elle succède à Tony Walby, et elle est à mi-chemin de son second mandat.

Erica Gavel élue présidente du Conseil des athlètes du Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

« Je suis ravie d'être élue présidente du Conseil des athlètes du Comité paralympique canadien et je remercie mes collègues de m'avoir choisie. Sous la gouverne de Tony, nous avons fait énormément de progrès, et j'entends bien m'en inspirer pour poursuivre le travail des quatre dernières années avec notre nouveau vice-président et les autres membres du conseil. C'est un honneur de représenter tous les athlètes paralympiques du Canada et d'être leur porte-voix, mais aussi de collaborer avec les parties intéressées pour améliorer la qualité de l'expérience sportive pour les athlètes actuels comme pour ceux et celles qui suivront », dit la nouvelle présidente.

Son poste lui vaut également un siège au conseil d'administration du CPC.

Jeremy Hall (para-aviron), qui a fait ses débuts paralympiques lors des Jeux de Tokyo 2020, a été élu vice-président par ses pairs.

« En tant que membre nouvellement élu, je suis très heureux qu'on me confie ce poste de direction. Je suis impatient de soutenir Erica à la présidence du conseil tout en militant pour les athlètes paralympiques et pour un changement positif en aidant les ONS à devenir plus inclusifs avec davantage d'accessibilité et plus d'équité », ajoute le vice-président.

Les sept membres du conseil sont : Erica Gavel, Jeremy Hall, Amy Burk (goalball), Ina Forrest (curling en fauteuil roulant), Tyler McGregor (parahockey sur glace), Abi Tripp (paranatation) et Mike Whitehead (rugby en fauteuil roulant). Erica Gavel, Ina Forrest et Mike Whitehead sont à la moitié de leur mandat de quatre ans, et leurs collègues viennent d'être élus.

Le Conseil des athlètes de l'IPC du Comité paralympique canadien est un groupe élu d'athlètes actifs et à la retraite qui défend les intérêts des paralympiens et du Mouvement paralympique au pays.

Pour en savoir plus, visitez Paralympique.ca/conseil-des-athletes.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Contact pour les médias : Nicole Watts, Gestionnaire, relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700