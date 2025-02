Équité salariale : Québec solidaire et la FSSS-CSN pressent le gouvernement de payer les sommes dues

QUÉBEC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Alors que 40 000 travailleuses du réseau de la santé attendent depuis plus de 14 ans leurs versements et ajustements salariaux en vertu de la loi sur l'équité salariale, Christine Labrie, députée de Sherbrooke, dépose aujourd'hui une pétition de plus de 8 000 signataires qui réclame de procéder à ces versements dès maintenant.

« Les ministres de la CAQ se plaisent à répéter qu'on est une société égalitaire, mais dire que les hommes et les femmes sont égaux, ça ne suffit pas. Il y a 40 000 femmes qui attendent depuis 15 ans qu'on leur paye un salaire juste. Le gouvernement a failli à son engagement envers toutes ces personnes qui ont passé leur carrière au service de l'État ! Elles, elles rentraient au travail le matin, elles respectaient leur engagement. Elles s'attendent à ce que le gouvernement respecte le sien et les paye enfin ! » s'exclame Christine Labrie, qui marraine la pétition.

« Plus d'un an après avoir conclu des ententes de principe pour la nouvelle convention collective et l'équité salariale, la CAQ retient des sommes importantes, qui doivent être versées aux personnes qui soutiennent le réseau public à bout de bras, dénonce Katie Chamberland-Langlois, représentante du personnel de bureau, technicien-nes et professionnel-les de l'administration à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). Ces retards de paiements ont des conséquences importantes sur le quotidien de milliers de femmes. Nous avons reçu des témoignages bouleversants de la part des travailleuses. L'attente a assez duré et nous demandons au gouvernement de la CAQ de payer les montants dus maintenant. »

« En théorie, la nouvelle convention collective du secteur public et l'entente sur l'équité salariale devaient améliorer les conditions de travail de nos membres. En pratique, ce gouvernement se traîne les pieds et retarde le versement des sommes qu'il s'est engagé à payer. Que vaut la parole de ce gouvernement ? Les employés n'ont plus confiance. Nous maintiendrons la pression jusqu'à ce que les travailleuses soient payées », soutient Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN.

Les demandes des signataires de la pétition

Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec :

de présenter ses excuses publiques aux travailleuses pour les engagements non respectés ;

de procéder aux ajustements des taux horaires et aux paiements des rétroactivités dès maintenant ;

de mettre en place, en 2025, des mécanismes permanents et efficients permettant l'application rapide des ententes sur la rémunération des personnes salariées.

