TORONTO, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Équité Association (Équité) et l'Association canadienne d'Échec au crime (Échec au crime) [ACEC] ont annoncé aujourd'hui avoir noué un partenariat qui devrait faciliter le signalement des crimes d'assurance au pays. De plus, Équité a transféré son service de signalement public pour la fraude à l'assurance aux programmes locaux d'Échec au crime, afin de protéger davantage l'anonymat des dénonciateurs.

Logo de l’Association canadienne d’Échec au crime (Groupe CNW/Équité Association)

Notre partenariat est avantageux à plusieurs égards. Le crime d'assurance fait des victimes et les membres d'Équité sont d'avis qu'il est temps de l'éradiquer du Canada. La ligne de signalement d'Échec au crime est accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Si l'on préfère soumettre des renseignements en ligne, les programmes d'Échec au crime offrent des options à cette fin sur leurs sites Web locaux. Quelle que soit la méthode, les signalements se font de manière anonyme et confidentielle. Les signalements menant à des arrestations peuvent donner droit à des récompenses en argent pouvant atteindre 2 000 $.

Depuis son lancement en 1976, Échec au crime compte maintenant plus de 1 700 programmes dans 32 pays. Plus de 425 000 crimes ont été résolus et plus de 8 milliards $, en biens volés et en stupéfiants, ont été saisis.

En échangeant des renseignements en matière de crimes d'assurance, les Canadiens fournissent un service public important et précieux qui protège leurs communautés. « Toute fraude fait des victimes et les crimes d'assurance entraînent des inégalités financières et sociales », souligne Terri O'Brien, présidente et chef de la direction d'Équité Association. « Souvent, nos communautés les plus vulnérables en sont, de manière disproportionnée, les victimes et d'autres crimes graves y trouvent leur financement. Puisque la lutte contre la fraude est un effort de collaboration, nous sommes fiers de nous associer à Échec au crime. Nous encourageons tous les Canadiens à signaler toute activité suspecte, car cela peut aider les forces de l'ordre à traduire les criminels en justice et à assurer la sécurité de nos collectivités. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec Équité pour faire de la fraude à l'assurance l'une des nombreuses activités criminelles sur lesquelles les personnes qui soumettent des renseignements à Échec au crime peuvent le faire dans l'anonymat et en toute confidentialité », a déclaré Dave Forster, président de l'ACEC. « Nous sommes également heureux de prendre en charge le processus de réception des signalements, afin de pouvoir transmettre rapidement et efficacement les renseignements aux enquêteurs. »

À propos d'Équité Association

En tant qu'organisme national à but non lucratif, Équité Association aide les assureurs du Canada à lutter contre la fraude à l'aide d'analytiques avancées, de pratiques exemplaires en matière de renseignement et d'enquêtes coordonnées. Tirant parti de ses relations avec les forces de l'ordre, ses partenaires et les organisations de l'industrie, Équité Association peut fournir un meilleur service et offrir des analyses en matière de fraude menant à la récupération de véhicules, de biens et de cargaisons. Équité Association sert également de point de ralliement pour la protection contre le crime d'assurance chez tous les assureurs de dommages. Bien qu'elle se concentre sur l'éradication de la fraude et du crime d'assurance, Équité Association est aussi déterminée à réduire le crime organisé au Canada et à protéger tous les Canadiens contre l'exploitation.

Pour en apprendre davantage sur Équité Association, parcourez le site https://www.equiteassociation.com/.

À propos de l'Association canadienne d'Échec au crime

L'Association canadienne d'Échec au crime (ACEC) est un organisme consultatif qui représente les programmes d'Échec au crime au Canada. Créé en 1976, Échec au crime est une méthode de signalement des crimes, qui se fait de manière anonyme et confidentielle. Échec au crime n'est pas la police, mais un organisme communautaire distinct dirigé par des bénévoles. Ces derniers recueillent des fonds pour verser des récompenses aux personnes qui fournissent des renseignements menant à une arrestation. Ils ne mènent pas d'enquêtes, mais veillent à ce que les renseignements qui leur sont confiés soient transmis aux organismes d'enquête sans que soit dévoilée l'identité de la personne qui a fourni un signalement.

Pour en apprendre davantage sur l'Association canadienne d'Échec au crime, parcourez le site https://www.canadiancrimestoppers.org

SOURCE Équité Association

Renseignements: Relations avec les médias pour Équité Association: Emily Yu, directrice principale des communications, Équité Association, [email protected]; Relations avec les médias pour l'Association canadienne d'Échec au crime: Dave Forster, chef de bureau, Canadian Crime Stoppers Association, [email protected]