TORONTO, le 8 mars 2023 /CNW/ - En cette journée internationale des femmes, Équité Association célèbre son engagement envers l'équité en favorisant la croissance personnelle et professionnelle des femmes, par l'entremise du perfectionnement professionnel, du mentorat et des occasions de développement du leadership.

Équité et égalité sont deux mots qui sont souvent interchangeables, mais comportent des différences importantes. L'équité reconnaît que les gens ne naissent pas tous au même endroit et que les circonstances peuvent faire en sorte qu'il est plus difficile pour certains de réaliser les mêmes objectifs. L'inéquité affecte bien des gens, mais plus communément et historiquement, elle a touché les communautés et les groupes marginalisés comme les femmes, les personnes de couleur, les handicapés et les personnes désavantagées économiquement, et les personnes appartenant à la communauté LGBTQ+.

Équité Association est issue d'un objectif social, en raison du fait que les crimes d'assurance touchent de manière disproportionnelle les groupes les plus privés de leurs droits et marginalisés de notre société. D'un point de vue organisationnel, l'engagement continu d'Équité à souscrire au principe d'équité se démontre comme suit :

en réalisant l'égalité des sexes au niveau de la haute direction (directeurs) et au-delà;

en exploitant l'entreprise comme organisation surtout « à distance » qui encourage les employés à vérifier par eux-mêmes leur santé, apprentissage et intégration travail/vie personnelle;

en offrant un perfectionnement professionnel sur mesure et des occasions de mentorat à tous les employés;

en offrant aux femmes faisant partie du personnel-cadre et aux niveaux supérieurs la possibilité de s'inscrire aux programmes de l'ISC Group dans les catégories d'adhésion « "Aspire » ou « "Executive », ce qui comprend des webinaires, ateliers et occasions de mentorat visant les femmes.

L'adhésion au programme de développement du leadership d'Équité est offerte à tous les hauts dirigeants.

« Je suis d'avis qu'il est d'une importance cruciale de songer à la diversité à tous les niveaux de notre organisation et en particulier au niveau de la haute direction », a déclaré Terri O'Brien, présidente et chef de la direction d'Équité Association. « Avoir des perspectives, des expériences et des voix diversifiées dans le processus décisionnel entraîne l'innovation, une productivité accrue et une véritable égalité, ce qui constitue notre objectif. Collectivement, nous pouvons tous souscrire au principe d'équité. »

