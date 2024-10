TORONTO, le 8 oct. 2024 /CNW/ - À tire d'autorité nationale au Canada en matière de prévention du crime et de la fraude à l'assurance, Équité Association cherche à sensibiliser la population sur les répercussions dévastatrices de la fraude à l'assurance en lançant la campagne « Les arnaques laissent des séquelles ».

Équité a publié une série d'articles d'information et des déclarations de victimes pour aider les Canadiens à détecter les signes d'une fraude à l'assurance. De plus, Équité partage des ressources didactiques à l'intention des agents et courtiers d'assurance, et d'experts en assurance de première ligne pour soutenir une approche à partir de la base afin d'identifier et d'empêcher le crime d'assurance. Reconnaître les signes d'un crime ou d'une fraude à l'assurance permet aux Canadiens honnêtes, qui travaillent fort, de prendre des mesures pour se protéger et éviter d'être une victime.

« La campagne de sensibilisation démontre de quelle manière la fraude peut avoir des effets dévastateurs pour les victimes et leurs familles. Les criminels s'attaquent souvent aux personnes les plus vulnérables de notre société, leur infligeant des préjudices physiques, financiers et émotionnels », a déclaré Betty Ng, directrice principale, Services d'enquête Ontario, Équité Association. « Dans un cas de crime d'assurance, une famille s'est retrouvée sans abri lorsqu'un propriétaire a mis le feu à leur logement pour percevoir une indemnité d'assurance. Dans un autre cas, une clinique contraignait les patients âgés à recevoir des traitements non nécessaires, ce qui a entraîné un décès prématuré. La fraude fait toujours une victime. Les assureurs déploient plus d'efforts que jamais auparavant pour protéger leurs clients. Nous croyons qu'en sensibilisant davantage les consommateurs, nous faisons un pas important en avant pour assurer la sécurité des Canadiens et de leurs collectivités. »

La campagne continue sur la lancée d'Équité dans la lutte au vol d'automobiles en augmentant ses initiatives de sensibilisation à d'autres formes de crime d'assurance. En faisant la lumière sur les répercussions dévastatrices de ces crimes sur les personnes et en informant les Canadiens sur la manière d'identifier la fraude à l'assurance, on aidera le public à prendre des mesures et en dernier lieu à protéger les personnes vulnérables.

Équité est au cœur de la collaboration entre l'industrie de l'assurance, les forces de l'ordre et les intervenants clés de l'industrie lorsqu'il s'agit d'identifier, de prévenir et d'enrayer le crime visant l'assurance. En faisant front commun, Équité et ses membres peuvent avoir un impact significatif dans la lutte contre la fraude à l'assurance et maintenir la sécurité des Canadiens.

À titre d'autorité nationale sur le crime d'assurance et la prévention de la fraude, Équité Association est un organisme national à but non lucratif qui soutient les assureurs de dommages canadiens. Grâce à une analytique poussée, à des pratiques exemplaires en matière de renseignements et à des enquêtes coordonnées, Équité lutte contre le problème qu'est le crime d'assurance qui exploite les Canadiens vulnérables. En offrant un service amélioré et une analytique de la fraude pour la récupération des véhicules et des cargaisons à ses membres, Équité collabore avec les forces de l'ordre, les partenaires et les organisations de l'industrie à protéger les Canadiens contre leur exploitation.

