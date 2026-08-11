Équité Association publie le Rapport sur les tendances au premier semestre de 2026 en matière de vol d'automobiles

Le vol d'automobiles à l'échelle nationale continue de diminuer; pour des résultats soutenus il faut mettre à jour les normes de sécurité

‍TORONTO, le 11 août 2026 /CNW/ -- Le « Rapport sur les tendances de vol de véhicule premier semestre 2026 » d'Équité Association relève une diminution à l'échelle nationale de 10,1 % au cours du premier semestre de 2026, comparativement à la même période en 2025. Pour maintenir cet élan et perturber le crime organisé, la modernisation des exigences en matière de système antivol est une étape essentielle pour améliorer la sécurité des collectivités et alléger le fardeau financier que le vol d'automobiles inflige aux Canadiens.

« La diminution du vol d'automobiles témoigne de la réussite de la collaboration de l'industrie de l'assurance avec les forces de l'ordre et tous les ordres de gouvernement. Par contre, les progrès à long terme reposent sur la modernisation du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles », a déclaré Bryan Gast, vice-président national, Renseignements et Enquêtes, Équité Association. « Le temps est venu pour les constructeurs automobiles d'intensifier leurs efforts. De concert avec les pratiques mondiales exemplaires, Équité a milité pour la modernisation des exigences en matière de système antivol prévues dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles de Transports Canada. »



Nbre de voitures de tourisme volées au premier semestre % de changement du vol d'automobiles au premier semestre* Région 1er semestre 2025 1er semestre 2026 1er semestre 2026 À l'échelle nationale 23 093 20 759 -10,1 % Ontario 9 601 8 796 -8,4 % Québec 3 888 3 641 -6,4 % Ouest du Canada 8 695 7 449 -14,3 % • Alberta 4 411 3 744 -15,1 % Canada atlantique 910 873 -4,1 % *Comparativement à la même période en 2025

Le récent Sondage 2026 sur les répercussions du vol d'automobiles au Canada d'Équité indiquait que près de 75 % des Canadiens voulaient que la technologie antivol soit installée dans les véhicules au moment de la construction du véhicule. Le sondage a également révélé que 82 % des vols survenaient à la maison ou à proximité de la maison de la victime.

« 79 % des Canadiens sont troublés par l'impact élargi du crime dans leurs collectivités. Ils méritent de se sentir en sécurité », a indiqué M. Gast. « Les réseaux de crime organisé utilisent le produit qu'ils obtiennent du vol d'automobiles, y compris la fraude à l'assurance pour financer le terrorisme international, les armes à feu et les drogues. »

Au nom de ses membres, Équité continue d'être à l'avant-garde de cet environnement de crime visant l'assurance en constante évolution.

À propos d'Équité Association

À titre d'autorité nationale sur le crime d'assurance et la prévention de la fraude, Équité Association est un organisme à but non lucratif qui soutient les assureurs de dommages canadiens. Grâce à une analytique poussée, à des pratiques exemplaires en matière de renseignements et à des enquêtes coordonnées, Équité lutte contre le problème qu'est le crime d'assurance qui exploite les Canadiens vulnérables. En offrant un service amélioré et une analytique de la fraude pour la récupération des véhicules et des cargaisons à ses membres, Équité collabore avec les forces de l'ordre, les partenaires et les organisations de l'industrie à protéger les Canadiens contre leur exploitation.

SOURCE Équité Association

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