On remarque des signes de progrès, mais il faut continuer à faire preuve de vigilance

TORONTO, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Équité Association, l'autorité nationale sur le crime d'assurance, a publié son Rapport sur les tendances au premier semestre de 2024 en matière de vol d'automobiles.

Alors que les Canadiens ont enduré des années records en matière de crimes reliés au vol d'automobiles en 2022 et 2023, les tendances à ce chapitre pour le premier semestre de 2024, à l'échelle nationale, commencent à démontrer une diminution de 17 % comparativement à la même période en 2023. Ces résultats positifs à l'échelle nationale témoignent des initiatives de collaboration de l'industrie de l'assurance, du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux, des organismes d'application de la loi et de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) visant à réduire le vol d'automobiles et à interrompre le flux de fonds vers le crime organisé. Bien que nous soyons au début de cette nouvelle tendance, il est essentiel que nous continuions à mettre l'accent sur la prévention du vol de véhicules, avant qu'ils ne surviennent.

« Nous remarquons certains signes de progrès dans la lutte au vol d'automobiles grâce aux mesures mises en œuvre, mais il ne faut pas relâcher notre vigilance », a déclaré Bryan Gast, vice-président, Services d'enquête, Équité Association. « Le rythme établi au premier semestre de 2024 a été essentiel à l'identification de solutions efficaces. Le leadership de Sécurité publique Canada, qui était l'hôte du Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules, et la publication du Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules qui a suivi sont d'importants contributeurs. Ces initiatives collectives commencent à réduire le vol d'automobiles et le flux financier vers le crime organisé, renversant les tendances troublantes des dernières années. Toutefois, pour assurer réellement la sécurité des collectivités canadiennes, nous devrons prendre en engagement continu dans la prévention du vol de véhicules. »

Tendances par région :

Ontario et Québec : Le premier semestre de 2024 a connu les diminutions les plus importantes en matière de vol d'automobiles, avec une diminution de 14 % en Ontario et de 36 % au Québec. Les VUS continuent d'être la catégorie la plus prisée de véhicules volés dans ces deux provinces.

Le premier semestre de 2024 a connu les diminutions les plus importantes en matière de vol d'automobiles, avec une diminution de 14 % en et de 36 % au Québec. Les VUS continuent d'être la catégorie la plus prisée de véhicules volés dans ces deux provinces. Alberta : Le vol d'automobiles a diminué de 5 %. Les camionnettes demeurent la catégorie la plus prisée de véhicules volés.

Le vol d'automobiles a diminué de 5 %. Les camionnettes demeurent la catégorie la plus prisée de véhicules volés. Canada Atlantique : Le vol d'automobiles a augmenté de 11 %, probablement dû aux mesures sévères mises en place pour combattre le vol d'automobiles en Ontario e au Québec, forçant les voleurs à exercer leurs activités dans les autres provinces. Les voitures (berlines, coupés, à hayon et familiales) fabriquées entre 2010 et 2016 forment la catégorie de véhicules les plus prisés par les voleurs.

Le rapport souligne que les provinces ayant des taux historiquement élevés de vol d'automobiles ont connu les diminutions les plus importantes. En particulier, la diminution remarquée en Ontario et au Québec a entraîné un effet de domino dans tout le Canada, l'Alberta ayant aussi connu une diminution alors que les véhicules volés passent souvent par les ports aux fins d'exportation.

« Pour continuer la tendance à la baisse du vol d'automobiles à l'échelle nationale, il faut passer de la récupération de véhicules volés à la prévention des vols », a déclaré Terri O'Brien, présidente et chef de la direction d'Équité Association. « Plusieurs fabricants automobiles ont déposé des brevets de technologie antivol. Grâce à une technologie simple et efficace qui est déjà créée et brevetée, les fabricants ont la capacité, à l'heure actuelle, d'atténuer le vol de véhicules et de prioriser la sécurité publique.

Les constructeurs automobiles peuvent empêcher le vol d'automobiles en installant des appareils de sécurité antivol efficace dans tous les nouveaux véhicules comme il est décrit dans la norme de l'ULSE (UL Standards & Engagement) Norme sur les systèmes et les appareillages de prévention du vol de véhicules automobiles : immobilisation électronique CAN/ULC 338 deuxième édition. Cette norme établit un ensemble de normes nord-américaines actuelles, déjà adopté par les fabricants automobiles, afin de mettre à jour et de moderniser les normes concernant la sécurité des véhicules.

Alors que la diminution du vol d'automobiles au début de 2024 est prometteuse, la question demeure complexe et exige qu'on mette continuellement l'accent et qu'on collabore à la prévention du vol d'automobiles. Équité s'engage à exploiter la force collective de ses membres, des organismes d'application de la loi et des représentants du gouvernement afin de continuer à profiter de notre élan pour lutter contre la crise du vol d'automobiles au Canada.

À propos d'Équité Association

À titre d'autorité nationale sur le crime d'assurance et la prévention de la fraude, Équité Association est un organisme national à but non lucratif qui soutient les assureurs de dommages canadiens. Grâce à une analytique poussée, à des pratiques exemplaires en matière de renseignements et à des enquêtes coordonnées, Équité lutte contre le problème qu'est le crime d'assurance qui exploite les Canadiens vulnérables. En offrant un service amélioré et une analytique de la fraude pour la récupération des véhicules et des cargaisons à ses membres, Équité collabore avec les forces de l'ordre, les partenaires et les organisations de l'industrie à protéger les Canadiens contre leur exploitation.

Pour en savoir plus sur Équité Association, parcourez le sitehttps://www.equiteassociation.com/

SOURCE Équité Association

Contact pour les médias : Michelle Robichaud, directrice principale, Relations avec les médias et Engagement des membres, [email protected].