Équité Association publie le Palmarès 2021 des 10 voitures les plus prisées des voleurs au Canada

Cette année, Équité souligne les tendances suivantes : le vol d'automobile au moyen de l'électronique est en croissance au pays alors qu'un plus grand nombre de véhicules sont munis de la technologie comme les boutons de démarrage; plusieurs sportives utilitaires haut de gamme continuent d'être volées aux fins d'exportation; finalement, les véhicules volés reçoivent de faux numéros d'identification de véhicule et sont vendus à des consommateurs qui ne se doutent de rien.

« Peu importe le type de véhicule, le vol d'automobile est une menace grave à la sécurité publique et continue de toucher nos collectivités locales d'un océan à l'autre et traverse même les frontières internationales », déclare Bryan Gast, vice-président, Services d'enquête, Équité Association. « Les véhicules volés servent au blanchiment d'argent fondé sur des produits de base; ils sont échangés pour financer le crime organisé et des activités terroristes. Équité s'engage à protéger les Canadiens chaque jour. »

Palmarès 2021 des 10 voitures les plus prisées des voleurs au Canada

Rang Marque et modèle L'année-modèle

la plus

convoitée Type de véhicule 1 Ford des séries F150 / F250 / F350 / F450 2018 Camionnette 2 Honda série CR-V 2018 Sportive utilitaire 3 Chevrolet / GMC Silverado / Sierra séries1500 / 2500 / 3500 2005 Camionnette 4 Dodge / Ram séries1500 / 2500 / 3500 2019 Camionnette 5 Lexus séries RX350 / RX450 2017 Sportive utilitaire 6 Honda Civic (séries) 2019 Berline 7 Toyota Highlander (séries) 2019 Sportive utilitaire 8 Chrysler / Dodge Town & Country / Grand Caravan / Caravan / Voyager 2017 Fourgonnette 9 Toyota Corolla (séries) 2017 Berline 10 Honda Accord (séries) 2018 Berline

Données régionales

Vous trouverez les listes par région à l'adresse fr.equiteassociation.com.

À propos d'Équité Association

Une nouvelle société, Équité Association a été créée par l'industrie de l'assurance pour intégrer les activités d'analyse de données entre assureurs et les services d'enquête dans une initiative centralisée de lutte contre la fraude à l'assurance. Équité est une société indépendante à but non lucratif du 21e siècle qui vise à étendre la portée et l'impact des deux équipes fondatrices en augmentant les capacités en matière de données, de technologies et d'enquêtes, afin de servir de point central pour la lutte contre le crime d'assurance ciblant tous les assureurs au Canada. Équité cherche à offrir une norme mondiale pour lutter avec succès contre le crime d'assurance. Nous offrons nos services de prévention de la fraude, d'enquêtes et de partage de renseignements entre assureurs à toutes les compagnies d'assurance. En participant aux produits et services d'Équité, les assureurs s'engagent à diminuer le crime au Canada et à protéger les Canadiens.

Pour en savoir plus, consultez le site https://fr.equiteassociation.com/.

CONTEXTE du Palmarès des 10 voitures les plus prisées des voleurs

Technologie

Alors que la technologie dans nos véhicules ne cesse d'évoluer, il en est de même pour les voleurs d'automobiles qui utilisent cette dernière pour déjouer les systèmes de sécurité et gagner accès électroniquement aux véhicules des Canadiens. La technologie à un impact important sur le vol des véhicules, comme en témoigne le Palmarès de cette année.

Crime organisé

Alors que certains véhicules sont volés pour commettre un autre crime ou pour faire un « tour », plusieurs autres sont volés par des groupes de crime organisé aux fins d'être vendus à des consommateurs sans méfiance, exportés ou démantelés pour obtenir les pièces qui seront ensuite vendues.

Conseils de prévention du vol d'automobile

Malgré les voleurs férus de technologie qui exécutent les vols de nos jours, les Canadiens peuvent prendre certaines mesures pour éviter de devenir une victime du vol d'automobile.

Ne laissez jamais un porte-clés à télécommande dans un véhicule; ne le laissez pas non plus sans protection dans l'entrée principale de votre maison. Les voleurs peuvent utiliser des émetteurs sans fil pour intercepter un signal, leur donnant ainsi accès au véhicule. Songez à ranger les porte-clés électroniques dans une boîte ou un sac de protection dans votre maison qui bloque le signal de radio-identification.

Installez un système d'immobilisation qui empêche les voleurs de contourner le système d'allumage ou de reprogrammer les appareils électroniques à l'aide d'un port de diagnostic à bord. Cela peut inclure des appareils qui exigent une authentification d'allumage ou du démarreur sans fil et les dispositifs de désactivation du système d'allumage et de la pompe à essence.

Installez un système de repérage.

Ne faites pas de votre véhicule une cible facile :

Ne laissez jamais le moteur tourner lorsque vous n'êtes pas dans le véhicule.



Verrouillez les portières et montez toutes les fenêtres lorsque votre véhicule est stationné.



Veillez à stationner dans un endroit bien éclairé ou dans le garage.



Utilisez un dispositif visible ou sonore qui signale aux voleurs que le véhicule est protégé.



Songez à utiliser un dispositif de dissuasion comme une serrure de pédale de frein ou un dispositif de blocage du volant.



Ne laissez pas de renseignements personnels, comme les documents d'assurance ou de propriété du véhicule dans la boîte à gants de votre véhicule lorsque celui-ci est stationné.

