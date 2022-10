Équité Association, première organisation au Canada vouée à la réduction et à la prévention du crime d'assurance, accueille de nouveaux membres

TORONTO, le 31 oct. 2022 /CNW/ - Équité Association a accueilli le Groupe Promutuel Fédération et l'Industrielle Alliance à titre de nouveaux membres au second trimestre.

Le crime d'assurance est en hausse au Canada et les consommateurs soutiennent plus que jamais les efforts de lutter contre ce type de crime. Selon les résultats d'un sondage mené en 2020 par Aviva, la lutte contre la fraude devient davantage une priorité pour les Canadiens, passant de 77 % en 2017 à 87 % en 2019, avec un soutien massif dans toutes les régions du pays.

L'éradication de la fraude à l'assurance est un long processus. Afin de protéger les Canadiens, en plus de leurs programmes internes de gestion de la fraude, les assureurs collaborent en tant qu'industrie. Équité Association rassemble les assureurs canadiens dans un effort coordonné pour collaborer à des enquêtes à grande échelle d'intérêt mutuel en utilisant les meilleures techniques d'analyse et de renseignements, avec pour mission de devenir un acteur de catégorie mondiale dans la réduction et la prévention du crime d'assurance et de ses conséquences pour les Canadiens honnêtes et travailleurs.

« En accueillant de nouveaux assureurs membres, nous nous rapprochons de notre objectif d'éradiquer la fraude et le crime d'assurance au Canada au cours de la prochaine décennie, a déclaré Terri O'Brien, présidente et chef de la direction d'Équité Association. En se joignant à Équité Association vers l'atteinte d'un objectif commun, les assureurs montrent clairement qu'ils sont déterminés à créer un monde plus équitable pour tous les Canadiens. »

À propos d'Équité Association

À titre d'organisme national à but non lucratif, Équité Association aide les assureurs du Canada à lutter contre la fraude à l'aide d'analytiques avancées, de pratiques exemplaires en matière de renseignements et d'enquêtes coordonnées. En combinant des services d'enquête spécialisés et des analytiques avancées, Équité est une organisation unifiée qui offre un service amélioré et des données d'analyse sur la fraude en vue de récupérer des véhicules, des biens et des cargaisons. Tirant parti de ses relations avec les forces de l'ordre, ses partenaires et les entreprises du secteur de l'assurance, Équité Association est un point central pour le crime d'assurance pour tous les assureurs, et protège les Canadiens en s'appliquant à éradiquer la fraude et le crime d'assurance. Équité est déterminée à réduire le crime au Canada et à protéger tous les Canadiens contre l'exploitation.

Pour en apprendre davantage sur Équité Association, parcourez le site https://fr.equiteassociation.com/.

