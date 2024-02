TORONTO, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui qu'il investira 15 millions de dollars pour soutenir le travail des forces de l'ordre et de leurs partenaires dans la lutte contre le vol de véhicules au Canada.

Plus de 9 millions de dollars seront mis à la disposition des forces de police provinciales, territoriales et municipales par l'intermédiaire du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé (PCCCGCO); 3,5 millions de dollars seront accordés au projet conjoint d'INTERPOL sur la criminalité transnationale liée aux véhicules; et 2,4 millions de dollars seront utilisés par le gouvernement du Canada pour continuer de mobiliser ses partenaires nationaux et internationaux afin d'assurer une réponse coordonnée au fléau que constitue le vol de véhicules au Canada.

En réponse à l'annonce faite aujourd'hui, Terri O'Brien, présidente et chef de la direction d'Équité Association a offert son soutien dans la déclaration suivante :

« Équité Association félicite le gouvernement du Canada pour son investissement continu dans la lutte au vol de véhicules au Canada. Ce soutien supplémentaire offert aux organismes nationaux et internationaux d'application de la loi et à leurs partenaires constitue une partie importante d'un plan d'action global créé par le gouvernement fédéral afin de lutter contre le vol d'automobiles au Canada. Équité Association est heureuse de continuer à collaborer avec ses partenaires des forces de l'ordre, tant au pays qu'au niveau international, de même qu'avec ses partenaires de l'industrie, alors que nous travaillons ensemble pour assurer la sécurité des collectivités partout au Canada. » - Terri O'Brien, présidente et chef de la direction, Équité Association

À propos d'Équité Association

Équité Association est un organisme national à but non lucratif qui soutient les assureurs de dommages canadiens. Grâce à une analytique poussée, à des pratiques exemplaires en matière de renseignements et à des enquêtes coordonnées, Équité lutte contre le problème qu'est le crime d'assurance qui exploite les Canadiens vulnérables. En offrant un service amélioré et une analytique de la fraude pour la récupération des véhicules et des cargaisons à ses membres, Équité collabore avec les forces de l'ordre, les partenaires et les organisations de l'industrie à protéger les Canadiens contre leur exploitation. Pour en savoir plus sur Équité Association, parcourez le site https://www.equiteassociation.com/.

