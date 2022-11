L'augmentation des vols à des fins d'exportation, l'utilisation croissante de technologies sophistiquées par les voleurs et les vols de véhicules haut de gamme sont les principales tendances.

TORONTO, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Les régions métropolitaines de Toronto et de Montréal sont de riches terrains de chasse pour les réseaux organisés qui acheminent les véhicules volés à l'étranger afin de les vendre à profit. Chaque année, Équité Association publie son palmarès des 10 véhicules les plus volés au pays. Le Canada est en train de devenir un pays source pour le lucratif commerce d'exportation de véhicules volés; la Honda CR-V figurant en tête de liste cette année.

La dernière analyse d'Équité fait ressortir les tendances suivantes en matière de vols de véhicules : tous les véhicules haut de gamme, peu importe le fabricant, sont des cibles, y compris les camionnettes, les VUS et les voitures de luxe. Les voleurs continuent d'utiliser la technologie des attaques par relais en se connectant au port de diagnostic de bord, ce qui leur permet de reprogrammer les porte-clés à télécommande; et les réseaux du crime organisé volent des véhicules en plus grand nombre pour les exporter à l'échelle internationale, Montréal étant le principal port de sortie des véhicules volés.

« Non seulement le vol de véhicules coûte des millions de dollars aux Canadiens chaque année, mais le produit de cette activité illégale finance le crime organisé et le terrorisme, tant au pays qu'à l'étranger », déclare Bryan Gast, vice-président, Services d'enquête, Équité Association. « Les assureurs de dommages canadiens s'investissent dans la recherche de solutions au problème complexe du vol d'automobiles et dans la création de collectivités plus sûres pour tous les Canadiens. Équité Association est financée et soutenue par ses membres, ce qui démontre l'engagement de l'industrie de l'assurance à s'attaquer à la fraude et au crime en misant sur les partenariats, la collaboration et les meilleures données et analyses de leur catégorie. »

Pour la première fois, cette année, Équité Association indique le nombre de véhicules assurés volés, le nombre véhicules volés par années-modèles et leur taux de vols. Par exemple, la Honda CR-V a été le véhicule le plus volé au Canada (4 117 vols), par contre la Lexus de la série RX a obtenu le taux de vols le plus élevé (6,4 %).

Non seulement de tels vols sont coûteux, mais cette activité impose un fardeau à notre système de justice pénale et occasionne des difficultés personnelles et financières indues pour les Canadiens qui en sont les victimes. Équité a été fondée par l'industrie de l'assurance de dommages avec une vision de devenir un intervenant de catégorie mondiale dans la réduction et la prévention du crime d'assurance et de leurs conséquences pour les Canadiens honnêtes et travailleurs.

Palmarès des 10 véhicules les plus volés au Canada

Les aperçus régionaux suivent immédiatement le tableau.

Nombre Marque/modèle Année-modèle Nombre de véhicules assurés Nombre de vols Taux de vols Type 1 Honda CR-V 2016-2021 236 555 4 117 1,7 % VUS 2 Lexus série RX 2016-2021 34 560 2 202 6,4 % VUS 3 Ford série F150 2015-2020 292 127 1 182 0,4 % Camionnette 4 Honda Civic 2016-2021 263 958 768 0,3 % Voiture 5 Toyota Highlander 2013-2019 64 893 748 1,2 % VUS 6 Ram série 1500 2011-2018 295 341 509 0,2 % Camionnette 7 Chevrolet/GMC Silverado/Sierra 1500 1999-2006 71 078 410 0,6 % Camionnette 8 Honda Accord 2018-2021 28 692 372 1,3 % Voiture 9 Jeep Grand Cherokee 2011-2020 85 528 346 0,4 % VUS 10 Toyota RAV4 2013-2018 217 006 334 0,2 % VUS



* Contient des données autorisées par le Bureau d'assurance du Canada.

* À l'instar des années précédentes, tous les palmarès des 10 véhicules les plus volés sont compilés à partir des données de l'année précédente

10 véhicules les plus volés par région

Les listes par région sont accessibles ici https://fr.equiteassociation.com/palmares-des-10-voitures-les-plus-prisees-par-les-voleurs.

Pour les tendances régionales, veuillez communiquer avec Équité Association à l'adresse [email protected].

À propos d'Équité Association

À titre d'organisme national à but non lucratif, Équité Association aide les assureurs du Canada à lutter contre la fraude à l'aide d'analytiques avancées, de pratiques exemplaires en matière de renseignements et d'enquêtes coordonnées. En combinant des services d'enquête spécialisés et des analytiques avancées, Équité est une organisation unifiée qui offre un service amélioré et des données d'analyse sur la fraude en vue de récupérer des véhicules, des biens et des cargaisons. Tirant parti de ses relations avec les forces de l'ordre, ses partenaires et les entreprises du secteur de l'assurance, Équité Association est un point central pour le crime d'assurance pour tous les assureurs, et protège les Canadiens en s'appliquant à éradiquer la fraude et le crime d'assurance. Équité est déterminée à réduire le crime au Canada et à protéger tous les Canadiens contre l'exploitation.

Pour en apprendre davantage sur Équité Association, parcourez le site https://fr.equiteassociation.com/.

