TORONTO, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Le dimanche, 21 janvier 2024, Sécurité publique Canada, en compagnie de ministres fédéraux clés, a annoncé la tenue d'un Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules, prévu pour le 8 février 2024. Le Sommet réunira des chefs de file de territoires clés et des secteurs de l'industrie qui chercheront collectivement à établir des mesures pour lutter contre le vol d'automobiles et renforcer les initiatives actuelles.

À titre d'autorité sur le crime et la fraude à l'assurance, Équité Association applaudit cette initiative de collaboration visant à lutter contre le crime organisé et à assurer la sécurité des collectivités du pays.

En réponse, Terri O'Brien, présidente de chef de la direction d'Équité Association a offert son soutien dans la déclaration suivante :

« Au nom de nos membres, Équité Association remercie le gouvernement fédéral et Sécurité publique Canada pour mettre de l'avant la tenue d'un Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules. Le Sommet national représente une étape cruciale d'une réponse coordonnée et exhaustive pour régler ce problème sans cesse croissant. Équité Association est heureuse de travailler en étroite collaboration avec des organismes gouvernementaux, les forces de l'ordre et les intervenants dans une initiative collective de lutte contre le vol d'automobiles et assurer ainsi la sécurité et le bien-être des Canadiens. »

Quelques faits sur le vol d'automobiles

Le taux de vol de véhicules a augmenté de 50 % au Québec, 48,3 % en Ontario en 2022, comparativement à l'année précédente, comme l'indique le Rapport d'Équité sur les tendances de 2022 en matière de vol de véhicules.

en 2022, comparativement à l'année précédente, comme l'indique le Rapport d'Équité sur les tendances de 2022 en matière de vol de véhicules. L'étude a révélé que plus de 80 % des Canadiens sont inquiets en ce qui concerne la sécurité publique menacée par la crise du vol d'automobiles.

Le Canada continue d'être une nation source pour le vol de véhicules, le crime organisé exportant les véhicules volés, aux fins de les revendre, principalement à partir du port de Montréal.

continue d'être une nation source pour le vol de véhicules, le crime organisé exportant les véhicules volés, aux fins de les revendre, principalement à partir du port de Montréal. Le véhicule le plus souvent volé au Canada en 2022 était la Honda CR-V pour la deuxième année consécutive.

À propos d'Équité Association

Équité Association est un organisme national à but non lucratif qui soutient les assureurs de dommages canadiens. Grâce à une analytique poussée, à des pratiques exemplaires en matière de renseignements et à des enquêtes coordonnées, Équité lutte contre le problème qu'est le crime d'assurance qui exploite les Canadiens vulnérables. En offrant un service amélioré et une analytique de la fraude pour la récupération des véhicules et des cargaisons à ses membres, Équité collabore avec les forces de l'ordre, les partenaires et les organisations de l'industrie à protéger les Canadiens contre leur exploitation.

