ÉQUIPE VOLANTE PUBLIQUE - La FSSS-CSN s'entend avec le gouvernement

MONTRÉAL, le 15 juill. 2024 /CNW/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) a conclu une entente de principe avec le gouvernement de la CAQ afin d'encadrer la création d'une équipe volante publique de travailleuses et de travailleurs volontaires pour aller prêter main-forte aux collègues de la Côte-Nord, de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais.

« Je suis satisfait que nous ayons réussi à régler ce dossier prioritaire », déclare Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN. « Je suis surtout satisfait que le gouvernement ait compris l'urgence de s'entendre sur l'encadrement de cette toute nouvelle équipe volante publique. »

« Cette entente consacre la fin souhaitable du recours aux agences privées dans le réseau public de santé et de services sociaux pour les régions visées », renchérit la présidente de la CSN, Caroline Senneville. « Il est démontré que le privé en santé coûte plus cher et enlève des travailleuses et des travailleurs au réseau public. Nous continuerons de militer pour l'évacuer du système. »

« La négociation qui vient de se dérouler était inévitable, puisque la nouvelle convention collective ne fait pas du tout mention de ce type d'équipe volante », rappelle Réjean Leclerc de la FSSS-CSN. « Les parties devaient s'asseoir et s'entendre pour bien définir les conditions dans lesquelles travailleront les volontaires. »

« Nous n'avons pas ménagé nos efforts pour conclure rapidement cette entente. Merci aux équipes de négociation », poursuit Réjean Leclerc. « Une étape importante vient d'être franchie. »

« Nous pensons qu'avec cette entente de principe, nous permettrons aux travailleuses et aux travailleurs volontaires d'avoir des conditions acceptables lorsqu'ils iront dans les régions ciblées », ajoute Carole Duperré, vice-présidente responsable du secteur public à la FSSS-CSN. « Nous pensons également que les services à la population s'en trouveront améliorés. »

« Maintenant, reste à voir si le contenu de l'entente de principe conviendra à d'éventuels volontaires », poursuit-elle. « L'avenir nous le dira. »

Collaboration

« Un petit rappel : dès le 16 mai, le jour même où le ministre de la Santé nous a proposé la création de l'équipe volante publique pour remplacer les très voraces agences privées de personnel, nous avons répondu ''présents'' », se souvient, par ailleurs, Réjean Leclerc. « Dès le 16 mai, nous avons collaboré : le gouvernement avait notre accord pour envoyer des travailleuses et des travailleurs membres de la FSSS-CSN dans les régions en pénurie. »

Pas la fin des discussions

Malgré qu'une entente de principe soit intervenue, les parties ont convenu de poursuivre les pourparlers. L'équipe volante n'est pas la solution pérenne à la pénurie de main-d'œuvre qui frappe particulièrement certaines régions.

Il faudra mettre en place les conditions gagnantes pour favoriser la rétention du personnel dans les régions visées. La population de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord est en droit d'avoir accès à des services de santé et des services sociaux accessibles dans le réseau public.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 140 000 membres dans les secteurs public et privé, dont quelque 120 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux ainsi que dans celui des services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

