TORONTO, ON, le 24 août 2020 /CNW/ - Au cours d'une longue enquête qui a eu lieu en 2016, l'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la division « O » de la GRC a relié Kevin Omar Mohamed à plusieurs comptes sur les réseaux sociaux encourageant le terrorisme domestique au Canada. Au moment de l'arrestation de Kevin Omar Mohamed en lien avec des infractions liées au terrorisme, ce dernier avait en sa possession un grand couteau de chasse et des notes manuscrites sur la façon de préparer un assassinat. En octobre 2017, M. Mohamed a été reconnu coupable d'infractions liées au terrorisme et a reçu une peine d'emprisonnement de quatre ans et demi, suivie d'une ordonnance de probation de trois ans.

Le 8 juillet 2020, l'EISN de la division « O » de la GRC a arrêté Kevin Omar Mohamed pour manquement aux conditions de son ordonnance de probation : il avait en sa possession un appareil permettant d'accéder à Internet.

Le 21 août 2020, les membres de l'EISN de la division « O » de la GRC se sont retrouvés en possession de renseignements en cours d'enquête, qui les ont conduits à avoir des motifs de croire que Kevin Omar Mohamed pouvait représenter un danger pour la sécurité du public.

Le 23 août 2020, Kevin Omar Mohamed a été arrêté en vertu d'un mandat afin d'entamer le processus visant à imposer un engagement de ne pas troubler l'ordre public se rapportant au terrorisme en vertu de l'article 810.011 du Code criminel. L'objectif de l'engagement de ne pas troubler l'ordre public se rapportant au terrorisme est d'obliger Kevin Omar Mohamed à respecter ses conditions sanctionnées par le tribunal, ce qui pourrait réduire le risque qu'il commette une infraction liée au terrorisme. De plus, jusqu'ici, la police a fouillé deux résidences associées à Kevin Omar Mohamed en vertu d'autorisations judiciaires.

« La GRC, en collaboration avec nos partenaires d'organismes d'application et partenaires du renseignement, poursuit la surveillance et l'évaluation des menaces à la sécurité publique que représentent les personnes aux opinions extrémistes motivées par des considérations idéologiques, et plus particulièrement les individus qui doivent respecter des conditions imposées par les tribunaux à la suite de condamnations pour infractions liées au terrorisme. L'EISN de la Division « O » et ses nombreux employés sont déterminés à garantir la sécurité des Canadiens, en passant d'innombrables heures loin de leur famille et de leurs proches pour y parvenir. Comme toujours, je tiens à remercier tout particulièrement mon équipe et les services qui nous appuient », a déclaré le surintendant Christopher deGale, officier responsable de l'EISN, Division « O » de la GRC.

La GRC tient à remercier le service de police régional de Durham, le service de police de Toronto, la Police provinciale de l'Ontario, les bureaux de probation et de libération conditionnelle du ministère du Solliciteur général, le Service des poursuites pénales du Canada et le ministère du Procureur général pour leur coopération et leur collaboration dans le cadre de l'enquête.

Si vous souhaitez signaler une information relative à une menace non immédiate envers la sécurité nationale, veuillez communiquer avec le Réseau Info-Sécurité Nationale de la GRC au numéro suivant : 1-800-420-5805.

Pour signaler une menace immédiate à la sécurité nationale, veuillez composer le 911 ou communiquer avec votre service de police local.

