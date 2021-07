TORONTO, le 13 juill. 2021 /CNW/ - La Société Canadian Tire (SCT), le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) ont annoncé le renouvellement de leur partenariat de longue date. La SCT restera un Grand partenaire national du COC et un Partenaire principal du CPC jusqu'en 2028.

Depuis 2012, la SCT a aidé des milliers d'athlètes à atteindre leur objectif de représenter le Canada sur la scène internationale. À l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, nous savons que ce soutien aidera les athlètes à Tokyo et pour les Jeux à venir.

Ce renouvellement suit l'annonce par le COC d'une délégation complète de 371 athlètes qui représenteront le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le CPC dévoilera prochainement la composition de l'équipe pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, qui démarreront le 24 août.

« Le COC est fier de faire équipe avec des partenaires conduits par la passion et axés sur les objectifs comme Canadian Tire. Le soutien intégral offert dans le cadre de ce partenariat joue un rôle essentiel dans le financement du système sportif pour qu'Équipe Canada excelle sur la scène internationale et les Jeux de Tokyo 2020 ne feront pas exception, affirme Jacquie Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales du COC. Canadian Tire continue d'inspirer les Canadiens et encourage un mode de vie sain et actif tout au long de leur vie par la puissance du sport et nous avons hâte de continuer dans cette voie pour les huit prochaines années. »

La SCT reconnaît le rôle du sport dans le soutien de la santé physique et mentale des collectivités canadiennes, un élément encore plus vital alors que nous commençons à nous remettre des effets de la pandémie.

« Canadian Tire a été un soutien magnifique, dévoué et passionné du système sportif canadien à tous les niveaux depuis plusieurs années, et des initiatives comme le Fonds parasport de Bon départ, l'amélioration de la couverture de diffusion des Jeux paralympiques, et la précieuse analyse de données ainsi que les observations axées sur le rendement en soutien du Comité paralympique canadien ont grandement contribué à l'avancement du paysage para sportif au Canada, souligne Karen O'Neill, chef de la direction du CPC. Ce soutien est encore plus important dans le climat d'aujourd'hui pour garantir que les personnes puissent accéder au sport, peu importe le niveau d'aptitude. Nous avons hâte aux huit prochaines années de notre partenariat avec Canadian Tire, alors que nous poursuivrons nos efforts communs dans la célébration de la puissance du sport et des athlètes du Canada en plus de faire croître un système sportif encore plus durable. »

Depuis près d'un siècle, la SCT a appuyé les communautés de partout au Canada et a développé une compréhension approfondie du rôle important que le sport joue dans la vie des Canadiens et des collectivités à travers le pays. Cela s'articule par l'entremise de la plateforme Nous jouons tous pour le Canada, qui transmet les avantages du jeu et la puissance du soutien mutuel et celui offert aux athlètes. Nous jouons tous pour le Canada renforce l'engagement de la SCT à favoriser et à célébrer le sport et le jeu pour des communautés pour fortes et plus inclusives.

« Notre soutien d'Équipe Canada est profondément enraciné dans notre culture à la Société Canadian Tire et nous avons hâte d'encourager nos athlètes avec notre grand réseau d'employés et de marchands associés locaux cet été, a déclaré Susan O'Brien, chef de la marque et de la clientèle de la SCT. Nous sommes très fiers de prolonger notre soutien envers le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien pour les huit prochaines années. Nous connaissons l'importance de la collaboration et du partenariat alors que nous travaillons ensemble pour rebâtir le sport et le jeu dans les collectivités à travers le pays, aidant les athlètes de tous les niveaux à revenir au jeu et à s'épanouir. »

Pour les Jeux de Tokyo 2020, la SCT continuera de célébrer l'initiative Nous jouons tous pour le Canada dans l'ensemble des réseaux de marketing de Canadian Tire et par des activations au sein de communautés locales. Les bannières Sports Experts et SportChek de la SCT afficheront aussi leur soutien pour Équipe Canada, alors que Sports Experts inspire les résidents du Québec à être actifs au sein de leurs collectivités cet été, tandis que SportChek amplifie les histoires des athlètes olympiques et paralympiques canadiens et célèbre leurs moments qui les mènent au podium.

« Je suis très heureux que Canadian Tire appuie notre équipe paralympique canadienne à Tokyo et pour les années suivantes, affirme Nicolas-Guy Turbide, nageur paralympique. Je crois fermement que le sport et le jeu nous enseignent à propos de l'inclusion et démontrent à quel point nous pouvons être forts en tant que communauté. Je suis très fier de l'engagement de Canadian Tire envers nos collectivités et le Mouvement paralympique. »

« Je suis vraiment ravie d'apprendre que Canadian Tire renouvelle son partenariat avec Équipe Canada. La SCT est un soutien tellement important du sport et du jeu au Canada et je suis emballée de voir se déployer l'avenir de ce partenariat et ses répercussions sur un grand nombre de personnes à travers le pays, indique Rosie MacLennan, double championne olympique en gymnastique trampoline. Savoir que la Société Canadian Tire est derrière moi a été une source constante de motivation et d'énergie au cours de la dernière année, et cela me réconforte en plus de me donner de la force alors que je serai en action à Tokyo. »

En collaboration avec le COC et le CPC, la SCT offrira aux Canadiens des moyens additionnels d'afficher leur soutien dans la Zone de célébration Canadian Tire, accessible sur l'application olympique d'Équipe Canada (en français et en anglais ) ainsi que sur le site Web de l'équipe paralympique canadienne.

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur de détail, une division des Services Financiers et la Fiducie de placement immobilier CT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur de détail comprend également Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et décontractés; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, Intersport et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les plus de 1 740 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. En outre, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file mondial dans le domaine du vêtement de sport et de travail, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca .

À propos du Comité olympique canadien

Le Comité olympique canadien voit au succès d'Équipe Canada et à l'avancement des valeurs olympiques au Canada. Organisme indépendant financé principalement par des fonds privés, le COC fournit aux athlètes d'élite canadiens les ressources dont ils ont besoin pour être tous les jours au meilleur de leur forme afin de tout donner. En racontant l'histoire de nos athlètes, nous inspirons tous les Canadiens par le pouvoir du sport, et ce, tous les jours, 24 heures sur 24.

À propos du Comité paralympique canadien

Le Comité paralympique canadien est une organisation privée sans but lucratif avec 27 organisations sportives membres consacrées à consolider le Mouvement paralympique. La vision du CPC est d'être le meilleur pays paralympique au monde. Sa mission est de diriger le développement d'un système sportif paralympique durable au Canada pour permettre aux athlètes de monter sur le podium aux Jeux paralympiques. En soutenant les athlètes canadiens ayant un handicap de haute performance et en faisant la promotion de leurs succès, le Comité paralympique canadien inspire tous les Canadiens ayant un handicap pour qu'ils s'impliquent dans le sport.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: CONTACTS POUR LES MÉDIAS : Nicole Watts, gestionnaire des relations publiques, Comité paralympique canadien, Cell. : 613-462-2700, Courriel : [email protected]; Josh Su, spécialiste des relations publiques, Comité olympique canadien, Cell. : 647-464-4060, Courriel : [email protected]; Thomas Hall, directeur des communications et des relations médias, Comité olympique canadien, Cell. : 514-709-1054, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://paralympic.ca/