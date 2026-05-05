L'approbation finale accordée par le ministre des Finances et du Revenu national met fin au processus d'examen réglementaire, permettant ainsi la clôture de l'acquisition

Cette étape décisive permet à EQB de procéder à la clôture de l'acquisition et de renforcer la concurrence et l'innovation dans le secteur bancaire canadien grâce au tout premier écosystème bancaire axé sur la fidélisation proposé par une néobanque au Canada

L'acquisition et la nouvelle relation stratégique à long terme entre EQB et Loblaw permettront à des millions de Canadiens de bénéficier de nombreux avantages, notamment d'un plus grand choix de produits et de services et, à l'avenir, de nouvelles façons d'accumuler des récompenses

La clôture de l'acquisition devrait être réalisée au cours de l'été 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles

TORONTO, le 5 mai 2026 /CNW/ - EQB Inc. (« EQB ») (TSX : EQB) et Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») (TSX : L) annoncent avoir reçu l'approbation finale du ministre fédéral des Finances et du Revenu national concernant l'acquisition précédemment annoncée par EQB de PC Finance1 auprès de Loblaw (l'« acquisition »). La clôture de l'acquisition consolidera la position de Banque EQ en tant que Banque Qui DéfieMC du Canada et sa capacité unique à renforcer la concurrence et à stimuler l'innovation, tout en faisant une différence significative pour des millions de Canadiens au moment où ils en ont le plus besoin.

L'approbation du ministre marque l'aboutissement d'un examen réglementaire exhaustif, à la suite d'une recommandation du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et de l'autorisation du Bureau de la concurrence en mars 2026.

« Nous saluons la rapidité avec laquelle le gouvernement fédéral a agi pour nous permettre de procéder sans délai afin d'améliorer la concurrence, l'abordabilité et l'innovation dans le secteur bancaire pour les Canadiens », a déclaré Chadwick Westlake, président et chef de la direction d'EQB. « Cette approbation témoigne de l'engagement ferme du gouvernement à renforcer l'économie canadienne et à favoriser la concurrence et l'innovation ici même, au pays. Il s'agit d'une étape importante vers la clôture de l'acquisition de PC Finance et la mise en place d'un système bancaire plus dynamique. Nous sommes déterminés à développer un écosystème bancaire axé sur la concurrence et la fidélisation, qui offre davantage de choix, de valeur et de possibilités financières à tous les Canadiens.

La clôture de l'acquisition marquera un tournant décisif pour Banque EQ et pour le secteur bancaire canadien, offrant à EQB la possibilité de proposer aux Canadiens des moyens avantageux et uniques d'épargner, de dépenser et d'accumuler à grande échelle dans des communautés d'un océan à l'autre. Grâce à cette acquisition, EQB prévoit d'étendre sa clientèle totale à 3,3 millions de Canadiens et d'ajouter environ 5,8 milliards de dollars d'actifs et 800 millions de dollars de dépôts directs au détail. En tant que partenaire exclusif de services financiers de PC OptimumMC, l'une des plateformes de fidélisation les plus reconnues et les plus utilisées au Canada, EQB sera en mesure d'offrir des services bancaires courants, des prêts, des paiements et des récompenses par l'intermédiaire d'un écosystème intégré unique aux plus de 18 millions de membres actifs du programme de fidélisation PC OptimumMC.

« Cette acquisition offrira des avantages considérables à des millions de clients de PC Finance et de membres de PC OptimumMC, notamment grâce à une gamme élargie de produits et de services, ainsi que davantage de façons d'accumuler des récompenses, tout en bénéficiant de l'accès à la plateforme numérique de pointe de Banque EQ pour les opérations bancaires courantes », a déclaré Richard Dufresne, chef de la direction financière de Loblaw.

L'approbation réglementaire finale ayant été obtenue, EQB et Loblaw se préparent à la clôture de l'acquisition, qui regroupera PC Finance, y compris la gamme de produits PC Mastercard, avec la plateforme bancaire primée de Banque EQ. S'appuyant sur les offres existantes en matière de services bancaires courants, de prêts immobiliers et de prêts hypothécaires inversés, cette acquisition permettra de créer des services bancaires aux particuliers complets et intégrés, qui redéfinira les attentes des Canadiens vis-à-vis de leur banque.

EQB et Loblaw se préparent à une transition réussie de PC Finance vers EQB. Après la clôture de l'acquisition, il n'y aura aucun changement immédiat dans l'expérience client ou les produits proposés par Banque EQ ou PC Finance. EQB a l'intention de communiquer des détails supplémentaires dans les mois à venir, une fois l'acquisition finalisée.

Tel qu'annoncé précédemment, dans le cadre de la clôture de l'acquisition, EQB conclura un accord commercial stratégique à long terme avec Loblaw, devenant ainsi le partenaire financier exclusif du programme de fidélisation PC OptimumMC et bénéficiant d'un accès aux canaux de vente au détail et numériques nationaux de Loblaw pour commercialiser ses produits de services financiers.

EQB prévoit que la clôture de l'acquisition aura lieu à l'été 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. EQB intégrera les résultats de PC Finance dans ses résultats financiers consolidés à compter de la date de clôture.

Avis de non-responsabilité

1 Le 3 décembre 2025, EQB et Loblaw ont conclu un accord définitif aux termes duquel EQB acquerra PC Finance, qui comprend Banque le Choix du Président (« Banque PC »), Agence d'assurance PCMD Finance inc, Courtier d'assurance PCMD Finance inc. et certaines autres entités affiliées de la Banque PC. Dans le cadre de la clôture de l'acquisition, EQB conclura une relation stratégique à long terme avec Loblaw aux termes d'un accord commercial visant à devenir le partenaire financier exclusif du programme de fidélisation PC OptimumMC.

À propos d'EQB Inc.

EQB Inc. (TSX: EQB) est une société de services financiers numériques de premier plan dont les actifs sous gestion et administration combinés s'élevaient à 142 milliards de dollars (au 31 janvier 2026). Elle offre des services bancaires aux particuliers et aux entreprises par l'entremise de la Banque Équitable, une filiale en propriété exclusive et la septième banque en importance en matière d'actifs au Canada, ainsi que des services de gestion du patrimoine par l'intermédiaire d'ACM Advisors, une filiale en propriété majoritaire spécialisée dans les actifs non traditionnels. En tant que Banque Qui DéfieMC au Canada, la Banque Équitable s'est donnée pour mission claire de stimuler l'évolution des services bancaires canadiens pour enrichir la vie des gens. Elle s'appuie sur la technologie pour offrir une expérience et des services bancaires exceptionnels aux particuliers et aux entreprises, soit à plus de 800 000 clients et 6 millions de membres de coopératives de crédit par l'entremise de ses entreprises. Avec sa plateforme numérique Banque EQ ( eqbank.ca/fr ), elle remporte la faveur de ses clients, à qui elle doit sa place parmi les meilleures banques du Canada sur la liste des meilleures banques au monde de Forbes (2021 - 2025).

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site eqb.investorroom.com ou nous rejoindre sur LinkedIn .

À propos de Services financiers le Choix du Président

PC FinanceMD, une marque bancaire canadienne réputée, offre une valeur sans précédent aux clients, simplifiant ainsi les produits financiers pour aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMD. Grâce à la carte MastercardMD PCMD et au compte PC ArgentMC, ses plus de 2,5 millions de clients fidèles économisent sur les frais bancaires et ont accumulé plus d'un milliard de dollars en points PC OptimumMD à échanger contre des cosmétiques, de l'épicerie, de l'essence, des vêtements et d'autres produits dans les magasins participants. L'entreprise s'engage à être l'un des employeurs les plus diversifiés et les plus inclusifs au Canada, et se fait un devoir de refléter cette diversité dans son personnel et sa culture.

Fondée en 1998, PC FinanceMD fait partie de Les Compagnies Loblaw Limitée. Pour plus d'information, visitez le site pcfinancial.ca/fr/ .

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l'entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). En général, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes prospectifs tels que « prévoit », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « budget », « prévu », « orientation », « planifié », « estimations », « prévisions », « perspectives », « a l'intention de », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variantes de ces mots et expressions qui indiquent que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient », « devraient », ou « seront pris », « se produiront », « seront atteints », « seront susceptibles » ou d'autres expressions similaires de verbes au futur ou au conditionnel. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à chacun des objectifs, stratégies et initiatives d'EQB et de Loblaw; les attentes en matière de performance financière, qu'elles concernent les activités d'EQB ou de Loblaw respectivement, l'acquisition ou l'économie canadienne; l'impact prévu de l'acquisition, y compris l'impact prévu sur la portée, les opérations, les capacités, les moteurs de croissance et les opportunités, les activités, les attributs, le profil, le portefeuille de services commerciaux et les prêts, la composition des revenus et des actifs, la position sur le marché, la rentabilité, la performance et la stratégie d'EQB; l'impact prévu de l'acquisition sur l'économie canadienne et le secteur bancaire canadien; les avantages anticipés de l'acquisition; les attentes concernant le modèle d'affaires, les plans et la stratégie d'EQB; le calendrier prévu et les différentes étapes à franchir dans le cadre de l'acquisition, y compris le calendrier prévu et les différentes étapes à franchir dans le cadre de l'acquisition, y compris la date prévue pour la clôture de l'acquisition; la conclusion de l'accord commercial correspondant; ainsi que les communications et les divulgations futures concernant l'acquisition; la compatibilité stratégique et la complémentarité de PC Finance et d'EQB; les synergies prévues et les coûts estimés de la transaction et de l'intégration, ainsi que le calendrier de leur réalisation; les objectifs de performance financière, la vision et les objectifs stratégiques d'EQB; l'analyse et les perspectives économiques et du marché, les perspectives et les priorités pour chacun des secteurs d'activité d'EQB; les impacts attendus sur les clients et les employés de PC Finance, ainsi que les déclarations des représentants d'EQB et de Loblaw.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la conclusion des transactions, le rendement ou les réalisations d'EQB et de Loblaw diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés aux marchés financiers et aux besoins de financement supplémentaires; à la fluctuation des taux d'intérêt et à la conjoncture économique générale, notamment, sans s'y limiter, les risques géopolitiques mondiaux, l'incertitude découlant des préoccupations actuelles concernant les droits de douane entre les États-Unis et le Canada et leurs répercussions connexes; les acquisitions d'entreprises; les changements législatifs et réglementaires; les modifications des normes comptables; la nature des clients d'EQB et les taux de défaillance; la possibilité que l'acquisition ne soit pas réalisée selon les conditions, ou dans les délais, actuellement envisagés, et qu'elle ne soit pas réalisée du tout en raison de l'incapacité d'obtenir ou de satisfaire, en temps opportun ou autrement, les conditions de clôture requises pour réaliser l'acquisition ou pour d'autres raisons; la possibilité de réactions défavorables ou de changements dans les relations commerciales résultant de l'annonce ou de la réalisation de l'acquisition; le maintien en poste du personnel clé d'EQB et de Banque PC; l'intégration de PC Finance et la réalisation des avantages et synergies attendus de l'acquisition dans les délais prévus, y compris l'impact et l'accroissement de divers indicateurs financiers; la concurrence; ainsi que les facteurs décrits sous la rubrique « Gestion des risques » dans le rapport de gestion inclus dans le Rapport annuel d'EQB et dans les autres documents d'EQB déposés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, et, en ce qui concerne Loblaw, les facteurs décrits sous la rubrique « Risques d'entreprise et gestion des risques » dans le rapport de gestion inclus dans le Rapport annuel de Loblaw et dans les autres documents de Loblaw déposés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Toutes les hypothèses importantes utilisées pour formuler des énoncés prospectifs sont fondées sur les connaissances de la direction concernant la conjoncture actuelle et ses attentes quant à la conjoncture et aux tendances futures, y compris ses connaissances des conditions actuelles en matière de crédit, de taux d'intérêt et de liquidité qui ont une incidence sur EQB, Loblaw et l'économie canadienne. Bien qu'EQB et Loblaw estiment toutes deux que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés sont raisonnables à l'heure actuelle et qu'elles se sont efforcées d'identifier ci-dessus ainsi que dans leurs documents d'information continue respectifs les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs, il peut exister d'autres facteurs qui pourraient avoir pour effet que les résultats ne soient pas ceux prévus, estimés ou attendus. Certaines hypothèses importantes sont utilisées par EQB et Loblaw pour formuler des énoncés prospectifs, notamment, sans s'y limiter, le maintien du ratio des fonds propres de catégorie 1 d'EQB; la capacité d'EQB à mettre en œuvre son plan et sa stratégie de transformation; l'intégration réussie et en temps opportun d'EQB et de PC Finance ainsi que la réalisation des avantages et des synergies attendus de l'acquisition dans les délais prévus, y compris l'impact et l'accroissement de divers indicateurs financiers; la capacité à retenir les cadres et les employés clés de PC Finance; la capacité d'EQB à accéder aux marchés financiers; l'absence de coûts ou de passifs importants non divulgués liés à l'acquisition; la perspective d'une stabilité réglementaire; l'absence de ralentissement économique; des liquidités et des ressources en capital suffisantes; l'absence de changements importants dans la concurrence, les conditions du marché ou les politiques monétaires, fiscales et économiques du gouvernement; le maintien des notations de crédit; les hypothèses concernant la capacité continue d'EQB à financer ses activités de prêt, le maintien du niveau actuel d'incertitude économique qui affecte les conditions du marché immobilier, y compris, sans s'y limiter, l'acceptation continue de ses produits sur le marché; ainsi que l'absence de changements importants dans sa structure de coûts d'exploitation et le régime fiscal actuel. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ni EQB ni Loblaw ne s'engagent à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent document, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Des informations supplémentaires sur les éléments mentionnés, les résultats publiés, les facteurs de risque et les hypothèses liées aux énoncés prospectifs sont disponibles dans le rapport de gestion inclus dans le Rapport annuel d'EQB et dans celui de Loblaw, ainsi que dans chacun des autres documents publics déposés par EQB et Loblaw disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Le présent communiqué de presse contient également des informations financières prospectives (« IFP ») et des informations qui pourraient être considérées comme des « perspectives financières ». Toutes les IFP contenues dans le présent communiqué de presse sont soumises aux mêmes hypothèses, facteurs de risque, limitations et réserves que celles énoncées dans le présent document. Les IFP contenues dans le présent communiqué de presse ont été établies à la date des présentes, sur la base des informations dont disposaient EQB et Loblaw à cette date, et sont fournies afin d'aider les investisseurs à comprendre l'incidence financière potentielle de l'acquisition. Ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les résultats d'exploitation réels d'EQB peuvent différer des montants indiqués dans le présent document, et ces écarts peuvent être importants. EQB et Loblaw déclinent toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les IFP contenues dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

SOURCE EQB Inc.

Personne-ressource pour les investisseurs chez EQB Inc. : Lemar Persaud, VP et chef des relations avec les investisseurs, [email protected]; Personne-ressource pour les médias chez EQB Inc. : Danielle Mason, Directrice, RP et communications, [email protected]; Personne-ressource pour les investisseurs chez Les Compagnies Loblaw Limitée : Roy MacDonald,VP, Relations avec les investisseurs, [email protected]; Personne-ressource pour les médias chez Les Compagnies Loblaw Limitée : Scott Bonikowsky, VPP, Affaires corporatives et communications, [email protected]