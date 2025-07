Le générateur solaire devrait produire jusqu'à 25 % de l'énergie totale consommée par le plus grand centre de distribution de la société. Il contribuera également à l'atteinte des objectifs zéro émission nette.

BRAMPTON, ON, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée font une grande avancée vers la réalisation de leurs ambitions en matière d'énergie renouvelable; elles prévoient installer le plus grand système photovoltaïque sur un toit du Canada au centre de distribution d'East Gwillimbury, en Ontario. L'installation de 7,5 MW occupera une superficie d'environ 435 000 pieds carrés sur le toit, ce qui équivaut à la taille de plus de 7 terrains de football, et générera plus de 8 500 000 kWh d'énergie propre sur le site chaque année. L'objectif de cette installation est de générer jusqu'à 25 % de l'électricité totale consommée au centre de distribution (CD).

Centre de distribution à East Gwillimbury (Groupe CNW/Loblaw Companies Limited)

« Dès que nous avons commencé la construction de notre centre de distribution à East Gwillimbury, nous savions que nous devions tirer pleinement parti de l'espace sur le toit pour générer de l'énergie propre et renouvelable pour le centre », a expliqué Tom Marson, VP, Énergie et services techniques des bâtiments, Les Compagnies Loblaw Limitée. « Cette installation d'énergie solaire s'ajoutera à plusieurs autres initiatives durables au centre de distribution, y compris les tracteurs de manœuvre entièrement électriques et les systèmes avancés de gestion de l'énergie des bâtiments. »

« Cette installation témoigne clairement de notre engagement à prendre des mesures décisives dans le cadre de nos efforts pour atteindre zéro émission nette pour les émissions de Scope 1 et Scope 2 d'ici 2040 de notre empreinte opérationnelle d'entreprise », a ajouté M. Marson.

Loblaw collaborera de nouveau avec l'entreprise Great Circle Solar, un chef de file en matière d'énergie renouvelable au Canada, pour développer, acheter et exploiter ce système. Les deux entreprises travaillent ensemble depuis 2012 dans le but d'obtenir de plus en plus de solutions de production distribuée d'énergie. Ces solutions comprennent l'énergie solaire sur les toits qui est utilisée dans plus de 90 projets au sein de nos établissements et des communautés partout au pays.

« Ce projet d'envergure sera opérationnel en 2026. Il est de loin le plus grand projet de ce genre jamais engagé au Canada et l'un des plus grands réalisés sur un seul et même toit en Amérique du Nord. Il s'agit d'une étape importante dans notre grand partenariat avec Loblaw », a déclaré Clarke Herring, président, Great Circle Solar. « Depuis plus d'une dizaine d'années, nous travaillons conjointement pour offrir des solutions d'énergie renouvelable aux communautés partout au pays. Le leadership continu et l'engagement à long terme de Loblaw envers l'énergie propre et renouvelable sont constants et évidents ».

Depuis près de vingt ans, Loblaw lutte contre les changements climatiques. En 2024, la société a réussi à réduire de 16 % ses émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 et Scope 2 (par rapport à 2020) et a investi plus de 40 millions $ dans plus de 500 projets de réduction du carbone.

Pour en savoir plus sur ces initiatives et sur d'autres comme celles-ci, veuillez visiter le site https://www.loblaw.ca/fr/responsibility/ et télécharger une copie du rapport Vivre bien, vivre pleinementMD 2024 de Les Compagnies Loblaw Limitée.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans plus de 1 350 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD; ses services bancaires abordables offerts par l'entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et trois des marques les plus populaires au Canada, soit Délices du MarchéMD, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

À propos de Great Circle Solar

Fondée en 2011, l'entreprise Great Circle Solar gère environ 3 milliards $ en actifs solaires opérationnels en Amérique du Nord, y compris l'un des plus importants portefeuilles gérés de manière indépendante d'actifs solaires commerciaux sur les toits.

L'entreprise participe à chaque étape du cycle de vie des actifs solaires, soit la création, l'exploitation et la réalisation des rendements. Nous collaborons avec des clients chargés de comptes, des propriétaires de portefeuilles immobiliers et des investisseurs institutionnels pour donner vie à l'énergie distribuée sur place et à l'énergie renouvelable.

SOURCE Loblaw Companies Limited

Ressource : [email protected]