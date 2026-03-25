M. Rethazy mettra en place un service bancaire aux particuliers encore plus intégré, alliant la force des capacités d'EQB pour les consommateurs au plein potentiel de l'accord annoncé en vue de l'acquisition de PC Finance et d'une relation stratégique à long terme avec les Compagnies Loblaw

Cette évolution s'appuie sur une structure de direction affinée qui reflète la croissance, l'ambition et l'expansion continue d'EQB au sein du secteur bancaire canadien

TORONTO, le 25 mars 2026 /CNW/ - EQB Inc. (TSX : EQB) annonce aujourd'hui la nomination de Daniel Rethazy au poste de premier vice-président, services bancaires aux particuliers. M. Rethazy rejoint EQB avec une solide expérience du secteur bancaire canadien, ce qui permettra d'accélérer la dynamique actuelle et d'entamer une nouvelle ère de croissance pour les services bancaires aux particuliers de l'entreprise, en offrant une expérience bancaire plus compétitive et plus enrichissante, ainsi qu'un secteur bancaire plus solide et résilient pour tous les Canadiens.

EQB accueille Daniel Rethazy en tant que premier vice-président, services bancaires aux particuliers (Groupe CNW/EQB Inc.)

« Daniel est un talent exceptionnel dans le secteur bancaire canadien, et nous sommes ravis de l'accueillir à EQB, déclare Chadwick Westlake, président et chef de la direction. Nous sommes un leader axé sur le numérique, entouré des meilleurs talents. L'arrivée de Daniel est une autre confirmation solide de notre stratégie de Banque Qui Défie et un signe clair que EQB entame sa plus grande phase de croissance, sous laquelle nous nous efforcerons d'améliorer fondamentalement la manière dont les Canadiens épargnent, dépensent, empruntent et planifient leur avenir. Daniel nous amène une grande rigueur opérationnelle, une vision stratégique claire, une expertise en matière de crédit et de réglementation, ainsi qu'une expérience dans la mise à l'échelle d'organisations complexes, autant d'atouts essentiels pour nous permettre d'exercer tout notre potentiel et faire de la Banque EQ une marque incontournable. »

Dans le cadre de son nouveau rôle, qui prendra effet le 6 avril 2026, M. Rethazy sera chargé de mettre en place une ligne d'affaires de services bancaires aux particuliers unifiée et intégrée. Celle-ci regroupera les services de prêts hypothécaires résidentiels incluant les prêts pour maisons individuelles et les prêts hypothécaires inversés, l'un des principaux moteurs de croissance d'EQB, de dépôts de particuliers et de courtiers. Elle regroupera aussi la plateforme numérique primée de la Banque EQ qui a révolutionné la manière dont les familles et les petites entreprises canadiennes épargnent, dépensent et gagnent de l'argent. Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises pour l'accord annoncé* par EQB visant à acquérir PC Finance, il supervisera également ces nouveaux produits, canaux de distribution et stratégie de fidélisation, qui deviendront la pierre angulaire des services bancaires aux particuliers de la Banque EQ. Cela inclut la gestion de la relation stratégique à long terme avec les Compagnies Loblaw Limitée pour que la Banque EQ devienne le partenaire bancaire exclusif du programme PC OptimumMC.

« EQP dispose d'une plateforme et d'une offre sans équivalent dans le secteur bancaire canadien et nous n'en sommes qu'à nos débuts, déclare Daniel Rethazy, premier vice-président, services bancaires aux particuliers. EQB met le statu quo du secteur bancaire en défi et innove à un rythme rapide afin d'offrir plus de choix, une plus grande valeur et de meilleures expériences aux Canadiens. Un immense potentiel s'offre à nous dans notre exploration du plein potentiel des services bancaires aux particuliers et dans notre objectif de repousser les limites de ce qui est possible pour les Canadiens. Je suis impatient de travailler aux côtés de l'équipe de direction exceptionnelle d'EQB pour tirer parti de la dynamique actuelle et faire de la banque une force encore plus puissante. »

Un innovateur reconnu dans le secteur bancaire, doté d'une solide expérience en matière de transformation et d'expansion d'initiatives bancaires tournées vers l'avenir

M. Rethazy possède près de vingt ans d'expérience à des postes de direction au sein de deux des plus grandes institutions financières du Canada, ayant fait ses preuves dans la création et la direction d'entreprises réussies ainsi que de grandes équipes de distribution et d'exploitation.

Il se joint à EQB après avoir travaillé à la CIBC, où il occupait le poste de premier vice-président chargé des capacités d'entreprise et de l'agilité organisationnelle. Avant d'occuper ce poste, M. Rethazy était vice-président principal de la ligne d'affaires de prêt personnel et d'assurance de la CIBC au Canada, l'une des plus importantes structures de prêts dédiées aux consommateurs au pays, où il a orienté les activités de prêts hypothécaires résidentiels et la stratégie de croissance. Son parcours témoigne de sa capacité à développer les activités principales et à mettre en œuvre des programmes de transformation pluriannuels avec une grande rigueur opérationnelle.

Au début de sa carrière, M. Rethazy a occupé des postes de direction de plus en plus importants au sein de la Banque TD, notamment en gestion de patrimoine, services bancaires canadiens et dans les canaux de placements directs. Avant de rejoindre la Banque TD, il occupait le poste de directeur associé chez McKinsey & Company, conseillant des institutions internationales en matière de stratégie, de redressement opérationnel et de développement de nouvelles lignes d'affaires. M. Rethazy est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School.

Façonner la prochaine génération d'activités bancaires d'EQB grâce à une nouvelle structure de direction exécutive

La nomination de M. Rethazy s'accompagne d'importants renforts au sein de l'équipe de direction d'EQB, ce qui reflètent encore plus la croissance et l'ambition de l'entreprise. Anilisa Sainani assumera désormais les fonctions de première vice-présidente et directrice financière, élargissant ainsi son champ de compétences pour inclure la direction de la trésorerie, un pilier essentiel pour EQB dans le renforcement de ses capacités de financement.

Darren Lorimer sera promu au poste de premier vice-président, services bancaires commerciales, Marlene Lenarduzzi occupera les fonctions de première vice-présidente et directrice des risques, et Gavin Stanley, celles de premier vice-président et directeur des ressources humaines. Dipti Patel, vice-président principal et directeur de crédit, rejoindra l'équipe de direction élargie, soulignant ainsi l'importance croissante d'une supervision solide et indépendante des risques à mesure que l'organisation continue de se développer et d'élargir en complexité.

Toutes ces nominations soulignent l'émergence d'EQB en tant que véritable pôle d'attraction pour les talents et renforcent la solidité et les compétences de l'équipe de direction qui façonne l'avenir d'EQB, une équipe bien placée pour réhausser la compétition et offrir aux Canadiens une expérience bancaire plus moderne et plus compétitive.

À propos d'EQB Inc.

EQB Inc. (TSX : EQB) est une société de services financiers numériques de premier plan dont les actifs sous gestion et administration combinés s'élevaient à 142 milliards de dollars au 31 janvier 2026. Elle offre des services bancaires par l'entremise de la Banque Équitable, une filiale en propriété exclusive et la septième banque en importance en matière d'actifs au Canada, ainsi que des services de gestion du patrimoine par l'intermédiaire d'ACM Advisors, une filiale en propriété majoritaire spécialisée dans les actifs non traditionnels. En tant que Banque Qui DéfieMC au Canada, la Banque Équitable s'est donnée pour mission claire de stimuler l'évolution des services bancaires canadiens pour enrichir la vie des gens. Elle s'appuie sur la technologie pour offrir une expérience et des services bancaires exceptionnels aux particuliers et aux entreprises, soit à plus de 800 000 clients et plus de 6 millions de membres de coopératives de crédit par l'entremise de ses entreprises. Avec sa plateforme numérique Banque EQ (eqbank.ca/fr), elle remporte la faveur de ses clients, à qui elle doit sa place parmi les meilleures banques du Canada sur la liste des meilleures banques au monde de Forbes depuis 2021.

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Personne-ressource pour les investisseurs:

Lemar Persaud

VP et Chef des relations investisseurs

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Personne-ressource pour les médias:

Danielle Mason

Directrice, relations publiques et communications

[email protected]

Avis de non-responsabilité

* Le 3 décembre 2025, la Banque Équitable et Les Compagnies Loblaw Limitée ont conclu une entente définitive aux termes de laquelle la Banque Équitable acquerra la Banque le Choix du Président, l'Agence d'assurance PC Finance inc., PC® Financial Insurance Brokers Inc. et certaines autres entités affiliées de la Banque PC. Dans le cadre de la conclusion de l'acquisition, la Banque Équitable amorcera une relation stratégique à long terme avec Loblaw, conformément à une entente commerciale dont le but est de lui permettre de devenir le partenaire financier exclusif du programme de fidélisation PC OptimumMC.

Renseignements prévisionnels

Les énoncés inclus dans le présent communiqué comprennent des énoncés prévisionnels au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prévisionnels »). En général, les énoncés prévisionnels sont marqués par l'utilisation de termes prévisionnels comme « prévoit », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « orientation », « planifié », « estimations », « prévisions », « perspectives », « intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variantes de ces mots et phrases qui déclarent que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « devraient » ou « seront pris », « se produiront », « seront atteints », « seront probablement » ou d'autres expressions similaires utilisant des verbes au futur ou au conditionnel. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, les énoncés relatifs aux objectifs, aux stratégies et aux initiatives de la Banque Équitable; aux attentes en matière de rendement financier, que ce soit en ce qui a trait aux activités de la Banque Équitable, à la transaction ou à l'économie canadienne; à l'incidence prévue de la transaction, y compris l'incidence prévue sur la taille, les opérations, les capacités, les facteurs de croissance et les occasions, les activités, les attributs, le profil, les prêts et le portefeuille de services aux entreprises, la composition des revenus et de l'actif, la position sur le marché, la rentabilité, le rendement et la stratégie de la Banque Équitable; les avantages prévus de la transaction; l'incidence prévue de la transaction sur le rendement financier de la Banque Équitable; les modalités de l'accord de transaction, de l'accord de participation au programme et de l'accord relatif aux droits des investisseurs; les attentes à l'égard du modèle d'affaires, des plans et des stratégies de la Banque Équitable; le maintien du ratio de capital-actions ordinaire de catégorie 1, de la structure du capital et du profil de liquidité de la Banque Équitable, et l'évolution du BPA rajusté; la composition du conseil d'administration après la conclusion de l'acquisition; le calendrier prévu et les diverses étapes à suivre dans le cadre de la transaction, y compris la réception des approbations réglementaires et le calendrier prévu pour la conclusion de l'acquisition; l'adéquation stratégique et la complémentarité entre PC Finance et la Banque Équitable; les synergies prévues et les coûts estimatifs de transaction et d'intégration, ainsi que le calendrier d'engagement à cet égard; les objectifs de rendement financier, la vision et les buts stratégiques de la Banque Équitable; l'analyse et les perspectives économiques et de marché, ainsi que les perspectives et les priorités pour chacun des secteurs d'activité de la Banque Équitable; et les déclarations des représentants de la Banque Équitable.

Les énoncés prévisionnels sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence importante entre les résultats réels, le niveau d'activité, la conclusion des transactions, le rendement ou les réalisations de la Banque Équitable et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prévisionnels, y compris, sans s'y limiter : les risques liés aux marchés des capitaux et aux besoins de financement supplémentaires; la fluctuation des taux d'intérêt et la conjoncture économique générale, y compris, sans s'y limiter, les risques géopolitiques mondiaux, l'incertitude découlant des préoccupations actuelles concernant les droits de douane entre les États-Unis et le Canada et les répercussions connexes; les acquisitions d'entreprise; les développements législatifs et réglementaires; les changements en ce qui a trait aux normes comptables; la nature des clients de la Banque Équitable et les taux de défaut; la possibilité que la transaction ne soit pas menée à bien selon les modalités et conditions ou le calendrier actuellement envisagés, et qu'elle ne soit pas menée à bien du tout en raison de l'incapacité d'obtenir ou de satisfaire, en temps opportun ou autrement, les conditions de clôture nécessaires à la réalisation de la transaction ou pour d'autres raisons; la possibilité de réactions défavorables ou de changements dans les relations d'affaires résultant de l'annonce ou de la réalisation de la transaction; le maintien en poste du personnel clé de la Banque Équitable et de PC Finance; l'intégration de la Banque PC et la réalisation des avantages et synergies attendus de la transaction dans les délais prévus, y compris l'incidence et la valeur ajoutée pour diverses mesures financières; la concurrence; ainsi que les facteurs évoqués dans la rubrique de la gestion des risques du rapport de gestion annuel de la Banque Équitable et dans les autres documents de la Banque Équitable déposés dans SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Toutes les hypothèses importantes utilisées pour la formulation des énoncés prévisionnels sont fondées sur la connaissance qu'a la direction de la conjoncture économique et sur ses attentes en ce qui a trait aux conditions d'affaires et aux tendances économiques futures, y compris sa connaissance des conditions actuelles en matière de crédit, de taux d'intérêt et de liquidités qui touchent la Banque Équitable et l'économie canadienne. Bien que la Banque Équitable estime que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés sont raisonnables à l'heure actuelle et qu'elle ait tenté de cerner, ci-dessus ainsi que dans ses documents de divulgation continue, les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des énoncés prévisionnels, il peut y avoir d'autres facteurs susceptibles d'empêcher les résultats d'être conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Certaines hypothèses importantes sont appliquées par la Banque Équitable dans le cadre de la formulation de ses énoncés prévisionnels, y compris, sans s'y limiter, le maintien du ratio de capital-actions ordinaire de catégorie 1 de la Banque Équitable; la capacité de la Banque Équitable à exécuter son plan et sa stratégie de transformation; l'intégration réussie et opportune de la Banque Équitable et de la Banque PC, ainsi que la réalisation des avantages et des synergies attendus de la transaction dans les délais prévus, y compris l'incidence et la valeur ajoutée pour diverses mesures financières; la capacité de retenir les membres de la direction et les employés clés de la Banque PC; la capacité de la Banque Équitable à accéder aux marchés financiers; l'absence de coûts ou de responsabilités importants non divulgués associés à la transaction; les attentes quant à la stabilité réglementaire; l'absence de ralentissement de la conjoncture économique; des liquidités et des capitaux suffisants; l'absence de changement important de la concurrence, des conditions du marché ou des politiques monétaires, fiscales et économiques gouvernementales; le maintien des cotes de crédit; les hypothèses concernant la capacité continue de la Banque Équitable à financer ses activités de prêts; le maintien du niveau actuel d'incertitude économique qui touche les conditions du marché immobilier, y compris, sans s'y limiter, la poursuite de l'acceptation de ses produits sur le marché; ainsi que l'absence de changement important dans sa structure de coûts d'exploitation et dans le régime fiscal actuel. Rien ne garantit que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prévisionnels. La Banque Équitable ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prévisionnels contenus dans les présentes, sauf conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières. Pour en savoir plus sur les points à noter, les résultats signalés, les facteurs de risque et les hypothèses se rapportant aux énoncés prévisionnels, consultez le rapport de gestion annuel de la Banque Équitable et les autres documents publics disponibles dans SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Le présent communiqué contient également des renseignements financiers prévisionnels et d'autres renseignements pouvant être considérés comme des « perspectives financières ». Tous les renseignements financiers prévisionnels contenus dans le présent communiqué sont assujettis aux mêmes hypothèses, facteurs de risque, limitations et qualifications énoncés aux présentes. Les renseignements financiers prévisionnels figurant dans le présent communiqué ont été rédigés à la date des présentes, en fonction des renseignements dont disposaient la Banque Équitable et Loblaw à la date des présentes, et sont fournis pour aider les investisseurs à comprendre l'incidence financière potentielle de la transaction. Ces renseignements peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Le résultat réel des opérations de la Banque Équitable peut varier par rapport aux montants indiqués aux présentes, et cette variation peut être importante. Ni la Banque Équitable ni Loblaw n'ont l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les renseignements financiers prévisionnels contenus dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent.

SOURCE EQB Inc.