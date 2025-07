TORONTO, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration d'EQB inc. (TSX: EQB) annonce aujourd'hui que Chadwick Westlake sera nommé président et chef de la direction de la Banque Équitable le 25 août 2025, après plusieurs années d'expérience en tant que leader accompli, lui permettant de succéder tel qu'anticipé à feu Andrew Moor. M. Westlake. siègera aussi au sein du conseil d'administration. Marlene Lenarduzzi restera présidente et chef de la direction par interim de la Banque Équitable jusqu'à ce que M. Westlake se joigne à l'entreprise.

Président et chef de la direction d’EQB, Chadwick Westlake (Groupe CNW/EQB Inc.)

« Chadwick possède toutes les qualités et compétences nécessaires au leadership requis, et tel que déterminé par le conseil d'administration, pour pousser la Banque Équitable à franchir la prochaine étape pour nos clients, nos employés et nos actionnaires, déclare Vincenza Sera, présidente du conseil. J'ai examiné de nombreuses candidatures exceptionnelles avec Andrew, et Chadwick était incontestablement le meilleur de tous les autres candidats. Il possède non seulement toutes les compétences critiques pour être un chef de la direction d'une grande banque, mais connaît aussi notre entreprise comme le fond de sa poche tout en incarnant notre passion pour le service à la clientèle. Ayant fait partie de la Banque Équitable à titre de cadre pendant de nombreuses années, il est particulièrement bien placé pour défendre la culture de la Banque Qui Défie ainsi que la mentalité d'innovation qui nous fait avancer. Doté d'une vision claire et d'une compréhension profonde de ce qui rend la Banque Équitable exceptionnelle, Chadwick est bien équipé pour la guider dans son prochain chapitre de croissance remarquable. »

Ayant acquis une vaste expérience dans divers postes de haut niveau, M. Westlake est un cadre de banque dynamique et accompli ayant prouvé sa capacité à obtenir un rendement exceptionnel au sein de grandes organisations complexes. Le leadership et la capacité d'agir de M. Westlake en tant qu'ancien chef des services financiers de la Banque Équitable ont contribué à l'acquisition et à l'intégration de la Banque Concentra, à l'ajout d'ACM Advisors, un gestionnaires d'actifs non traditionnels, ainsi qu'à l'importante expansion des capacités et de la plateforme de marchés des capitaux de la Banque Équitable, comprenant l'élaboration de son programme d'obligations sécurisées européennes de 3,1 milliards de dollars et de son premier billet de capital à recours limité. Entre 2020 et mars 2025, une période déterminante dans la trajectoire de croissance de l'entreprise, M. Westlake était responsable de la stratégie d'entreprise et du développement de la Banque Équitable, de ses activités de trésorerie et de titrisation, des relations avec les investisseurs, de toutes les fonctions de base des finances ainsi que des affaires juridiques, le préparant ainsi à assumer de manière fluide le rôle de chef de la direction. Avant de travailler à la Banque Équitable, M. Westlake a progressivement occupé des postes de haut niveau au sein de la Banque Scotia, et ce, sur une période de 18 ans. Une période durant laquelle il a aussi occupé des postes à travers les services bancaires canadiens, la gestion de patrimoine, les services bancaires internationaux, les services bancaires mondiaux et de marchés, et les fonctions d'entreprise incluant la gestion du risque à l'échelle mondiale, les opérations et les finances, où, vers la fin, il occupait le poste de vice-président directeur, productivité de l'entreprise et service bancaire et finance canadien. Il a récemment été nommé l'un des meilleurs cadres de 2025 au Canada par le Globe and Mail. Il quittera la société de logiciels OpenText Corporation où il est vice-président directeur et chef des services financiers depuis mars 2025, pour se joindre de nouveau à la Banque Équitable.

« Nous entamons une époque déterminante dans l'évolution du secteur bancaire. Je ne pourrais être plus enthousiaste et confiant quant à la façon dont La Banque Qui Défie va continuer à entraîner des changements positifs et à long terme qui aideront les travailleurs canadiens, leurs familles et leurs entreprises, déclare M. Westlake. La position de la Banque Équitable sur le marché est solide alors qu'elle n'a pas encore déclenché son plein potentiel. C'est le plus grand honneur de ma carrière de succéder au leadership inspirant d'Andrew et de me joindre au côté de mes coéquipiers à La Banque Qui Défie afin de continuer à faire avancer l'institution remarquable qu'il a bâtie. Je m'engage à rester fidèle à ce qui fait de la Banque Équitable une force dans le secteur bancaire canadien, tout en débloquant de nouveaux niveaux de croissance, de pertinence et d'influence pour toutes ses parties prenantes. »

La décision unanime du conseil d'administration de choisir M. Westlake met fin à un processus réfléchi et délibéré qui a commencé il y a plusieurs années avec le soutien de M. Moor. Un comité spécial dirigé par Susan Ericksen, membre du conseil d'administration, a guidé le processus de sélection, dans le cadre duquel des candidats internes et externes ont été évalués de manière approfondie avec l'aide d'une firme mondiale de recrutement.

Le conseil d'administration exprime sa profonde reconnaissance à Mme Lenarduzzi pour son leadership déterminant pendant cette période difficile pour l'organisation et se réjouit de son retour à son rôle de chef de la gestion du risque à l'arrivée de M. Westlake. « Le leadership et le dévouement d'Andrew envers la mission de La Banque Qui Défie ont guidé l'organisation pendant de nombreuses années, déclare Mme Sera. Marlene continue sur cette même lancée, tout comme Chadwick le fera, créant de la valeur pour nos clients, notre équipe, nos partenaires et nos actionnaires. »

