BRAMPTON, ON, le 19 août 2025 /CNW/ - (TSX : L) - Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») a annoncé aujourd'hui la fin de son fractionnement quatre pour un des actions ordinaires (« actions ordinaires ») annoncé précédemment, au moyen d'un dividende en actions. Les actionnaires inscrits à la clôture des activités le 14 août 2025 ont reçu trois actions ordinaires supplémentaires pour chaque action ordinaire détenue. Les actions ordinaires seront négociées en tenant compte du fractionnement des actions à l'ouverture du marché le 19 août 2025.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 établissements.

La raison d'être de Loblaw, soit aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, et même de les dépasser, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers PCMD Finance; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD, Délices du MarchéMD et le Choix du PrésidentMD. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

SOURCE Loblaw Companies Limited

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Roy MacDonald, vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected]