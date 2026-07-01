EQB finalise l'acquisition de PC Finance et accueille Galen G. Weston et Richard Dufresne dans son conseil d'administration

TORONTO, le 1er juill. 2026 /CNW/ - EQB inc. (« EQB ») (TSX : EQB) et Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») (TSX : L) annoncent aujourd'hui avoir conclu l'acquisition par EQB (l'« acquisition ») de la Banque le Choix du Président (« Banque PC »), de l'Agence d'assurance PCMD Finance inc., de Courtier d'assurance PCMD Finance inc. et de certaines entités affiliées de la Banque PC (collectivement, « PC Finance ») de Loblaw.

Cette acquisition permet à EQB de franchir une étape importante dans sa vocation d'être La Banque Qui DéfieMD du Canada, lui conférant l'envergure de servir près de 4 millions de clients à travers le pays et diversifiant son portefeuille de services financiers. Ce jalon marque le début d'une relation stratégique à long terme entre EQB et Loblaw et alors qu'EQB devient le partenaire exclusif des services financiers du programme de fidélisation PC OptimumMC - un programme de plus de 18 millions de membres actifs.

« En ce jour de Fête du Canada, nous franchissons une étape décisive pour les services bancaires canadiens, déclare Chadwick Westlake, président et chef de la direction d'EQB. Il s'agit de miser sur la croissance pour stimuler la concurrence et offrir plus de choix, une meilleure valeur et davantage de récompenses à tous les Canadiens. Le futur d'EQB, La Banque Qui Défie, s'écrit maintenant. »

À l'occasion de cette acquisition, EQB accueille deux administrateurs désignés par Loblaw dans son conseil d'administration. Il s'agit de Galen G. Weston, président et chef de la direction de George Weston Limited et président de Loblaw, et de Richard Dufresne, président et chef des services financiers de George Weston Limited et chef des services financiers de Loblaw.

« C'est un privilège d'accueillir Galen et Richard au sein du conseil d'administration, commente Mike Pedersen, président du conseil d'administration d'EQB. Leur solide expertise acquise à la tête de l'une des entreprises les plus importantes et les plus connues du pays sera déterminante pour EQB dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance ciblée, menée avec rigueur et détermination. »

En vertu de l'accord, EQB a acquis PC Finance pour un montant équivalent à 1,15 fois sa valeur comptable. La contrepartie a été réglée par l'émission, au profit de Loblaw, de 7,2 millions d'actions ordinaires d'EQB à Loblaw et par le versement de 234,5 millions de dollars en espèces . La Banque PC est désormais une filiale en propriété exclusive de la Banque Équitable, dont les ratios de fonds propres tiennent compte de sa consolidation. Les résultats du troisième trimestre d'EQB comprendront un mois de contribution des bénéfices de PC Finance.

Il n'y aura aucun changement immédiat en ce qui concerne l'expérience bancaire des clients de la Banque PC, et la façon dont ils accumulent et échangent les points restera la même. Les quelques 180 pavillons bancaires en magasin de PC Finance ainsi que plus de 600 guichets automatiques supplémentaires situés dans les commerces de détail de Loblaw continueront de fonctionner normalement. Par ailleurs, les clients actuels de la Banque EQ continueront de profiter de la même expérience fluide de services bancaires numériques, de produits novateurs et d'avantages quotidiens qu'ils connaissent et apprécient. Le programme PC OptimumMC continuera d'être détenu et exploité par Loblaw et la valeur des points PC OptimumMC restera inchangée.

Au cours des prochains mois, EQB et Loblaw lanceront un vaste programme d'activités de conversion, comportant notamment la migration des clients de la Banque PC vers la plateforme de la Banque EQ et l'introduction de nouvelles fonctionnalités permettant aux clients de tirer davantage de valeur des plateformes intégrées et de l'écosystème PC OptimumMC. Pour en savoir plus sur l'expérience client, veuillez consulter le site https://www.eqbank.ca/fr/banqueeq-et-pcfinance.

Obligation de déclaration en vertu du système d'alerte

Conformément aux exigences du règlement national 62-103 - système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés, Loblaw déposera un rapport d'alerte relativement à la réalisation de l'acquisition.

Immédiatement avant la réalisation de l'acquisition, Loblaw détenait la propriété effective, ou le contrôle, de 1 220 000 actions ordinaires d'EQB, ce qui représente environ 3,46 % des actions ordinaires émises et en circulation d'EQB. Après l'entrée en vigueur de l'acquisition, Loblaw détient la propriété effective, ou le contrôle, de 8 457 601 actions ordinaires d'EQB, ce qui représente environ 19,89 % des actions ordinaires émises et en circulation d'EQB. Conformément aux modalités d'une convention sur les droits des investisseurs conclue entre EQB, Loblaw et certaines sociétés affiliées de Loblaw, Loblaw entend acquérir des actions ordinaires supplémentaires d'EQB, jusqu'à concurrence de 25 % des actions émises et en circulation.

De temps à autre, lorsque Loblaw ne possède pas d'information privilégiée importante concernant EQB ou ses titres, elle peut conclure un plan prédéfini avec son courtier afin d'acquérir des actions ordinaires supplémentaires d'EQB. Tout plan de ce type conclu avec le courtier de Loblaw sera adopté conformément aux exigences des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Loblaw prévoit de mettre en place un régime d'achat automatique d'actions auprès d'un courtier vers le 15 juillet 2026 afin de faciliter ces achats.

Une copie du rapport d'alerte sera déposée auprès des commissions de valeurs mobilières concernées et sera disponible dans le profil SEDAR+ d'EQB à l'adresse www.sedarplus.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements et une copie du rapport d'alerte de Loblaw, veuillez communiquer avec : Nick Henn, chef des affaires juridiques, George Weston Limited, au (416) 922-2500.

L'adresse du siège social de Loblaw est la suivante : 1 President's Choice Circle, Brampton (Ontario) L6Y 5S5 Canada.

À propos d'EQB inc.

EQB inc. (TSX : EQB) est une société canadienne de services financiers de premier plan dont les actifs combinés sous gestion et administration s'élèvent à environ 150 milliards de dollars. Elle est la société mère de la Banque Équitable, la septième banque de l'Annexe I en importance au Canada, qui exploite la Banque EQ, La Banque Qui DéfieMD.

Notre mission : réinventer les services bancaires pour que tous les Canadiens et les Canadiennes puissent aller de l'avant, jour après jour. Depuis 1970, nous concevons des solutions financières de pointe qui servent près de 4 millions de clients et aident à transformer les petites actions du quotidien en progrès concrets. Partenaire financier exclusif du programme de fidélisation PC OptimumMC des Compagnies Loblaw Limitée - l'un des plus importants programmes de fidélisation au Canada avec plus de 18 millions de membres - la Banque EQ offre des solutions financières profondément ancrées dans la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Nous offrons des services bancaires aux particuliers et aux entreprises du Canada, notamment des services bancaires courants, des solutions de prêts personnalisés et de paiements connectés, tout en stimulant la concurrence et en élargissant l'éventail de choix dans le secteur bancaire au pays. Par l'entremise de nos filiales, nous offrons également des assurances habitation et automobile, des services de succession et de fiducie, des solutions pour les coopératives de crédit et la gestion d'actifs non traditionnels.

Pour en savoir plus, consultez les sites eqb.investorroom.com (en anglais) et eqbank.ca, ou communiquez avec nous sur Instagram, Facebook ou LinkedIn.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l'entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMD, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

Personne-ressource d'EQB inc. pour les investisseurs :

Lemar Persaud

Vice-président principal, relations avec les investisseurs et gestion de la performance d'entreprise

[email protected]

Personne-ressource d'EQB Inc. pour les médias :

Danielle Mason

Directrice, relations publiques et communications

[email protected]

Personne-ressource des Compagnies Loblaw Limitée pour les investisseurs :

Roy MacDonald

Vice-président, relations avec les investisseurs

[email protected]

Personne-ressource des Compagnies Loblaw Limitée pour les médias :

Scott Bonikowsky

Vice-président principal, affaires corporatives et communications

[email protected]

Renseignements prévisionnels

Les énoncés inclus dans le présent communiqué comprennent des énoncés prévisionnels au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prévisionnels »). En général, les énoncés prévisionnels sont marqués par l'utilisation de termes prévisionnels comme « prévoit », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « orientation », « planifié », « estimations », « prévisions », « perspectives », « intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variantes de ces mots et phrases qui déclarent que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « devraient » ou « seront pris », « se produiront », « seront atteints », « seront probablement » ou d'autres expressions similaires utilisant des verbes au futur ou au conditionnel. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, les énoncés relatifs aux objectifs, aux stratégies et aux initiatives d'EQB et de Loblaw; aux attentes en matière de rendement financier, que ce soit en ce qui a trait aux activités d'EQB ou de Loblaw, à la transaction ou à l'économie canadienne; à l'incidence prévue de l'acquisition et de la relation stratégique à long terme avec Loblaw (ainsi que l'acquisition), de la « transaction », y compris l'incidence prévue sur la taille, les opérations, le rendement financier, les capacités, les facteurs de croissance et les occasions, les activités, les attributs, le profil, les prêts et le portefeuille de services aux entreprises, la composition des revenus et de l'actif, la position sur le marché, la rentabilité, le rendement et la stratégie d'EQB; l'incidence prévue de la transaction sur l'économie canadienne et le secteur bancaire canadien; les avantages prévus de la transaction; les attentes à l'égard du modèle d'affaires, des plans et de la stratégie d'EQB; le ratio de capital-actions ordinaire de catégorie 1 d'EQB , l'intention de Loblaw d'acquérir des actions ordinaires supplémentaires d'EQB; la composition du conseil d'administration d'EQB; l'adéquation stratégique et la complémentarité entre PC Finance et EQB; les objectifs de rendement financier, la vision et les buts stratégiques d'EQB; l'analyse et les perspectives économiques et de marché, ainsi que les perspectives et les priorités pour chacun des secteurs d'activité d'EQB; l'incidence prévue sur les clients et les employés de PC Finance; et les déclarations des représentants d'EQB et de Loblaw.

Les énoncés prévisionnels sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence importante entre les résultats réels, le niveau d'activité, la conclusion des transactions, le rendement ou les réalisations d'EQB et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prévisionnels, y compris, sans s'y limiter : les risques liés aux marchés des capitaux et aux besoins de financement supplémentaires; les fluctuations des taux d'intérêt et la conjoncture économique générale, y compris, sans s'y limiter, les risques géopolitiques mondiaux; l'incertitude découlant des préoccupations actuelles concernant les droits de douane entre les États-Unis et le Canada et les répercussions connexes; les acquisitions d'entreprise; les développements législatifs et réglementaires; les changements en ce qui a trait aux normes comptables; la nature des clients d'EQB et les taux de défaut; la possibilité de réactions défavorables ou de changements dans les relations d'affaires résultant de la réalisation de la transaction; le maintien en poste du personnel clé d'EQB et de PC Finance; l'intégration de PC Finance et la réalisation des avantages et synergies attendus de la transaction dans les délais prévus, y compris l'incidence et la valeur ajoutée pour diverses mesures financières; la concurrence; ainsi que les facteurs évoqués dans la rubrique sur la gestion des risques du rapport de gestion annuel d'EQB et dans les autres documents d'EQB déposés dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, et, en ce qui concerne Loblaw, les facteurs évoqués dans la rubrique sur les risques d'entreprise et la gestion des risques du rapport de gestion annuel de Loblaw et dans les autres documents de Loblaw déposés dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Toutes les hypothèses importantes utilisées pour la formulation des énoncés prévisionnels sont fondées sur la connaissance qu'a la direction de la conjoncture économique et sur ses attentes en ce qui a trait aux conditions d'affaires et aux tendances économiques futures, y compris sa connaissance des conditions actuelles en matière de crédit, de taux d'intérêt et de liquidités qui touchent EQB et l'économie canadienne. Bien qu'EQB et Loblaw estiment que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés sont raisonnables à l'heure actuelle et qu'elles aient tenté de cerner, ci-dessus ainsi que dans ses documents de divulgation continue, les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des énoncés prévisionnels, il peut y avoir d'autres facteurs susceptibles d'empêcher les résultats d'être conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Certaines hypothèses importantes sont appliquées par EQB et Loblaw dans le cadre de la formulation de ses énoncés prévisionnels, y compris, sans s'y limiter, le maintien du ratio de capital-actions ordinaire de catégorie 1 d'EQB; la capacité d'EQB à exécuter son plan et sa stratégie de transformation; l'intégration réussie et opportune d'EQB et de PC Finance, ainsi que la réalisation des avantages et des synergies attendus de la transaction dans les délais prévus, y compris l'incidence et la valeur ajoutée pour diverses mesures financières; la capacité de retenir les membres de la direction et les employés clés de PC Finance; la capacité d'EQB à accéder aux marchés financiers; l'absence de coûts ou de responsabilités importants non divulgués associés à la transaction; les attentes quant à la stabilité réglementaire; l'absence de ralentissement de la conjoncture économique; des liquidités et des capitaux suffisants; l'absence de changement important de la concurrence, des conditions du marché ou des politiques monétaires, fiscales et économiques gouvernementales; le maintien des cotes de crédit; les hypothèses concernant la capacité continue d'EQB à financer ses activités de prêt; le maintien du niveau actuel d'incertitude économique qui touche les conditions du marché immobilier, y compris, sans s'y limiter, la poursuite de l'acceptation de ses produits sur le marché; ainsi que l'absence de changement important dans sa structure de coûts d'exploitation et dans le régime fiscal actuel. Rien ne garantit que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prévisionnels. EQB et Loblaw ne s'engagent pas à mettre à jour les énoncés prévisionnels contenus dans les présentes, sauf conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières. Pour en savoir plus sur les points à noter, les résultats signalés, les facteurs de risque et les hypothèses se rapportant aux énoncés prévisionnels, consultez les rapports de gestion annuels d'EQB et de Loblaw, ainsi que les autres documents publics d'EQB et de Loblaw disponibles dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Le présent communiqué contient également des renseignements financiers prévisionnels et d'autres renseignements pouvant être considérés comme des « perspectives financières ». Tous les renseignements financiers prévisionnels contenus dans le présent communiqué sont assujettis aux mêmes hypothèses, facteurs de risque, limitations et qualifications énoncés aux présentes. Les renseignements financiers prévisionnels figurant dans le présent communiqué ont été rédigés à la date des présentes, en fonction des renseignements dont disposaient EQB et Loblaw à la date des présentes, et sont fournis pour aider les investisseurs à comprendre l'incidence financière potentielle de la transaction. Ces renseignements peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Le résultat réel des opérations d'EQB peut varier par rapport aux montants indiqués aux présentes, et cette variation peut être importante. Ni EQB ni Loblaw n'ont l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les renseignements financiers prévisionnels contenus dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent.

SOURCE EQB Inc.