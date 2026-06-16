Nouveau chapitre pour l'équipe de direction : EQB accueille des dirigeants de PC Finance et élargit les rôles clés au sein de l'organisation

EQB se prépare à conclure l'acquisition de PC Finance le 1er juillet 2026 et annonce la mise en place d'une équipe de direction renforcée, alliant des talents issus des deux organisations et positionnant l'organisation pour une phase de croissance distincte

Parmi les nominations à des postes clés, on peut citer :

Ian Hanning de PC Finance au poste de vice-président principal, services des cartes de crédit et de fidélisation

Mark Snyder de PC Finance au poste de vice-président principal, risque de crédit et analyses des données

Michaela Garfield de PC Finance au poste de vice-présidente principale, croissance de la clientèle, expérience et stratégies, services bancaires aux particuliers

Puneesh Arora de PC Finance au poste de vice-président directeur et chef de la gestion des risques. La vice-présidente directrice et cheffe actuelle, Marlene Lenarduzzi deviendra conseillère spéciale jusqu'au 1 er janvier 2027

janvier 2027 Le mandat de Daniel Rethazy en tant que vice-président directeur, services bancaires aux particuliers s'élargit pour couvrir les lignes d'affaires de PC Finance

Le mandat d'Anilisa Sainani en tant que cheffe des services financiers s'élargit pour couvrir les stratégies et le développement d'entreprise

Le mandat de Gavin Stanley en tant que chef des ressources humaines s'élargit pour couvrir l'image de marque et le marketing

Caleb Rubin devient chef de la gestion de la marque

Dan Broten devient chef du service numérique

David Wilkes devient vice-président principal, service des dépôts, de paiements et des services bancaires aux PME

Dipti Patel est promue au poste de cheffe des crédits et cheffe adjointe de la gestion des risques

Julia Davidson devient cheffe de l'exploitation, services bancaires aux entreprises

Lemar Persaud devient vice-président principal des relations avec les investisseurs et de la gestion de la performance d'entreprise

TORONTO, le 16 juin 2026 /CNW/ - EQB inc. (TSX: EQB) annonce aujourd'hui une série de nominations et de promotions au sein de sa direction, alors qu'elle se prépare à finaliser l'acquisition (« l'Acquisition ») de PC Finance1 auprès d des compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») (TSX: L) le 1er juillet 2026. Cette équipe de direction renforcée intègre plusieurs hauts cadres de PC Finance au sein de l'équipe de haute direction d'EQB, parallèlement à une série de mandats élargis pour les dirigeants déjà en place, renforçant ainsi les capacités organisationnelles requises pour servir des millions de Canadiens à travers une gamme de produits et de services financiers plus large et plus complexe.

« Nous sommes prêts à évoluer de manière remarquable en tant que Banque Qui Défie au Canada, déclare Chadwick Westlake, président et chef de la direction. L'institution bancaire que nous sommes en train de bâtir est une qui se distinguera véritablement des autres. À partir du 1er juillet 2026, nous ajouterons des millions de clients supplémentaires, élargirons nos gammes de produits, présenterons une nouvelle dimension de cartes de crédit, d'assurances et de services de dépôts, et assumerons une nouvelle responsabilité envers les millions de Canadiens qui comptent sur nous pour tenir nos engagements. Notre équipe de direction doit être à la hauteur de cette ambition et je suis convaincu que cette équipe renforcée l'est, car nous rallions des compétences exceptionnelles des deux organisations. Je suis fier du groupe de leaders talentueux que nous avons mis en place et j'ai hâte à ce que nous allons construire ensemble. »

Des dirigeants de PC Finance à des postes clés de l'équipe de haute direction d'EQB, à partir du 1er juillet 2026

Ian Hanning est nommé vice-président principal, services des cartes de crédit et de fidélisation et relèvera de Daniel Rethazy. Fort de plus de 25 ans d'expérience à des postes de direction au Royaume-Uni et au Canada, M. Hanning est chef des services financiers à PC Finance. Son expertise couvre la planification et l'analyse financières, la trésorerie, les marchés de capitaux et la comptabilité dans le secteur des services financiers. Expert-comptable agréé (CPA) et membre du Chartered Institute of Management Accountants (détenteur des titres FCMA, CGMA), il allie une solide rigueur financière à une connaissance opérationnelle du secteur des cartes de crédit, un secteur qui se dresse maintenant au cœur de la stratégie de croissance d'EQB. M. Hanning siège également au conseil d'administration d'Enactus Canada.

Mark Snyder est nommé vice-président principal, risque de crédit et analyse des données, relevant de Daniel Rethazy. M. Snyder apporte plus de vingt ans d'expérience à des postes de direction dans le secteur des services financiers. Il occupe actuellement le poste de vice-président principal, chargé du risque de crédit et de l'analyse des données à PC Finance où il dirige des équipes responsables de la stratégie de crédit, de la gestion de la fraude, de la modélisation et de la stratégie en matière de données. Il a joué un rôle essentiel dans la capacité de PC Finance à développer, de manière responsable, un important portefeuille de crédit dédié à la consommation. Sa capacité à concilier ambition de croissance et rigueur en matière de crédit sera essentielle à la stratégie élargie des crédits à la consommation et de vente croisée d'EQB.

Michaela Garfield est nommée vice-présidente principale, croissance de la clientèle, expérience et stratégies, services bancaires aux particuliers, relevant de Daniel Rethazy. Mme Garfield occupe le poste de vice-présidente chargée des produits numériques, des plateformes et de la croissance chez PC Finance, où elle se consacre au développement de la marque, à la stratégie relative aux plateformes numériques et aux initiatives de croissance. Elle joue un rôle de premier plan dans la manière dont les clients découvrent, adoptent et interagissent avec les produits financiers, en mettant en place des expériences de grande échelle, plus connectées et personnalisées. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Garfield relèvera également du chef de la direction en ce qui a trait aux priorités liées à la transformation d'entreprise et l'intégration de l'expérience sur la plateforme combinée.

Puneesh Arora est nommé vice-président directeur et chef de la gestion des risques, relevant directement du chef de la direction. M. Arora occupe le poste de chef de la gestion des risques chez PC Finance, où il a acquis une expertise approfondie dans les domaines des cartes de crédit, du crédit à la consommation et de la gestion des risques liés aux paiements. Il apporte de solides compétences en matière de trésorerie et de gestion du capital, une grande expérience réglementaire acquise dans le cadre de ses fonctions de supervision au sein du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), ainsi qu'une expérience dans les domaines de trésorerie, d'hypothèques et du crédit commercial acquise chez ICICI Bank Canada. Fort de plus de 15 ans d'expérience à des postes senior dans le secteur des services financiers, il jouit d'une excellente réputation au sein de l'industrie financière canadienne. Cette nomination reflète aussi l'approche d'EQB à cette intégration : une seule banque, une seule équipe de direction, bâtie selon la bonne combinaison d'expertises.

Changements de leadership dans la gestion du risque

Avec la clôture de la transaction avec PC Finance, Marlene Lenarduzzi a décidé que le moment est venu de quitter EQB et de prendre sa retraite. Mme Lenarduzzi occupe le poste de vice-présidente directrice et cheffe de la gestion des risques depuis son arrivée chez EQB il y a près de trois ans. Elle se joignait à l'organisation à un stade décisif et a joué un rôle central dans le renforcement et la professionnalisation de la fonction des risques. Sous sa direction, le cadre de gestion des risques d'EQB a considérablement mûri, avec des capacités renforcées en matière de risques de crédit, risques d'entreprise, de conformité réglementaire et de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle a aidé la banque à se positionner pour répondre à des normes plus élevées de complexité et de surveillance, des fruits d'une activité à plus grande échelle. Les fondations qu'elle a posées rendent EQB parfaitement prêtes pour ce nouveau chapitre. Mme Lenarduzzi demeurera en tant que conseillère spéciale jusqu'au début de l'année 2027.

« Marlene nous a rejoint au bon moment et nous a apporté l'expertise dont nous avions exactement besoin, ajoute M. Westlake. Elle a élevé les rangs de notre fonction de gestion des risques d'une manière qui perdurera bien au-delà de son mandat, et elle l'a fait avec dévouement et professionnalisme. Au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe de direction, je tiens à lui exprimer notre profonde reconnaissance pour ce qu'elle nous a aidés à bâtir. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs. »

EQB élargit le rôle de ses dirigeants actuels

Daniel Rethazy, vice-président directeur, services bancaires aux particuliers, reprendra officiellement les activités liées aux cartes de crédit, aux assurances, et aux capacités de distribution de PC Finance.

Anilisa Sainani, vice-présidente directrice et cheffe des services financiers assumera des responsabilités accrues en matière de stratégies et de développement d'entreprise. Compte tenu de la nouvelle envergure d'EQB, les fonctions de planification financière et stratégique opéreront en tant qu'entité unique sous sa direction.

Gavin Stanley, vice-président directeur et chef des ressources humaines assumera des responsabilités plus larges en lien avec la marque et le marketing, veillant à une cohérence parfaite entre la mission, la marque, la culture et les communications d'EQB.

Caleb Rubin est nommé chef de la marque, relevant de Gavin Stanley. M. Rubin possède une solide expérience dans les marques grand public et d'institutions financières. Il occupait auparavant le poste de responsable du marketing à la Banque EQ où il est récemment revenu pour apporter son soutien à l'intégration de PC Finance. L'idée de rendre ce poste permanent reflète la conviction d'EQB autour de la marque. Elle n'est pas une simple fonction de soutien mais plutôt un moteur de croissance.

Dan Broten entame un nouveau mandat en tant que vice-président principal chef du service numérique, relevant de Daniel Rethazy. M. Broten sera chargé de mettre en place et de piloter des capacités numériques intégrées pour l'ensemble des services bancaires aux particuliers.

David Wilkes, actuellement vice-président principal et chef des stratégies et de la croissance, deviendra vice-président directeur, chargé des dépôts, de paiements et services bancaires aux PME à compter du 1er août, un poste nouvellement créé et relevant de Daniel Rethazy.

Dipti Patel, actuellement vice-présidente principale et cheffe du crédit, est promue au poste de cheffe du crédit et cheffe adjointe de la gestion des risques. Grâce à son leadership dans le domaine du risque de crédit et à ses compétences plus générales en matière de gestion des risques d'entreprise, Mme Patel assure une solide continuité institutionnelle dans la fonction de gestion des risques alors qu'elle relèvera de Puneesh Arora à compter du 1er juillet.

Julia Davidson assumera ses nouvelles fonctions de cheffe de l'exploitation, services bancaires aux entreprises dans l'immédiat, toujours sous la responsabilité de Darren Lorimer. Cette nomination reflète la croissance continue de cette activité et l'importance accrue accordée à l'excellence opérationnelle.

Lemar Persaud est promu au poste de vice-président principal, relations avec les investisseurs et gestion de la performance d'entreprise. M. Persaud continuera de diriger les relations avec les investisseurs en plus de prendre en charge les fonctions de planification et d'analyses financières d'EQB.

En plus des postes décrits ci-dessus, EQB a procédé aussi à une série additionnelle de nominations à des postes de direction : John Simoes est nommé au poste de vice-président principal et chef comptable et Prakash Bector est nommé vice-président et responsable des ventes pour les hypothèques pour maisons individuelles. EQB a également mis en place un nouveau bureau pour le chef de la direction, dirigé par Mme Kristen Murray, qui a été elle-même promue au poste de vice-présidente. Tous ces changements reflètent une transformation plus large de la structure de direction de l'organisation, soulignant une attention renouvelée envers la croissance stratégique, l'harmonisation opérationnelle et l'amélioration de l'expérience client.

Clause de non-responsabilité 1 Le 3 décembre 2025, EQB et Loblaw ont conclu une entente définitive aux termes de laquelle EQB acquerra PC Finance, composée de la Banque le Choix du Président (« La Banque PC »), l'Agence d'assurance PCMD Finance inc., PC® Financial Insurance Brokers Inc. et certaines autres entités affiliées de la Banque PC. Dans le cadre de la conclusion de l'acquisition, EQB amorcera une relation stratégique à long terme avec Loblaw, conformément à une entente commerciale dont le but est de lui permettre de devenir le partenaire financier exclusif du programme de fidélisation PC OptimumMC.

À propos d'EQB inc.

EQB inc. (TSX : EQB) est une société de services financiers numériques de premier plan dont les actifs sous gestion et administration combinés s'élevaient à 144 milliards de dollars au 30 avril 2026. Elle offre des services bancaires aux particuliers et aux entreprises par l'entremise de la Banque Équitable, une filiale en propriété exclusive et la septième banque en importance en matière d'actifs au Canada, ainsi que des services de gestion du patrimoine par l'intermédiaire d'ACM Advisors, une filiale en propriété majoritaire spécialisée dans les actifs non traditionnels. En tant que Banque Qui DéfieMC au Canada, la Banque Équitable s'est donnée pour mission claire de stimuler l'évolution des services bancaires canadiens pour enrichir la vie des gens. Elle s'appuie sur la technologie pour offrir une expérience et des services bancaires exceptionnels aux particuliers et aux entreprises, soit à plus de 827 000 clients et plus de 6 millions de membres de coopératives de crédit par l'entremise de ses entreprises. Avec sa plateforme numérique Banque EQ (eqbank.ca/fr), elle remporte la faveur de ses clients, à qui elle doit sa place parmi les meilleures banques du Canada sur la liste des meilleures banques au monde de Forbes (de 2021 à 2025).

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Personne-ressource pour les investisseurs:

Lemar Persaud

Vice-président principal et chef, relations investisseurs et gestion de la performance d'entreprise

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Personne-ressource pour les médias:

Danielle Mason

Directrice, Relations publiques et communications

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SOURCE EQB Inc.