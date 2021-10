Envoi d'avis de grève - Héma-Québec, patron sang considération

MONTRÉAL, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Exaspérés par la lenteur des négociations et les manœuvres de leur employeur, les cinq Syndicats unis d'Héma-Québec, affiliés à Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ont transmis aujourd'hui des avis de grève au Tribunal administratif du travail, au ministre du Travail ainsi qu'à Héma-Québec. Deux jours de grève sont prévus pour l'instant : les 8 et 9 novembre. Le 8 novembre est la journée de la grande collecte des Canadiens au Centre Bell à Montréal, une des plus grosses collectes de l'année.

« Nous serons présents pour nous faire entendre lors de cette collecte », promet Simon Poulin, président du Syndicat des techniciens(nes) de laboratoire d'Héma-Québec et porte-parole des Syndicats unis.

M. Poulin rappelle que la dernière augmentation salariale des employé-es d'Héma-Québec date du 1er avril 2018 et qu'elle a été obtenue après 42 mois de négociation. « En 2021, on rejoue dans le même film ! Cela fait plus de deux ans que les cinq syndicats tentent de négocier le renouvellement de leurs conventions collectives. Je dis bien tenter, car Héma-Québec trouve tous les stratagèmes imaginables pour saboter le processus depuis le début. Et à ce jour, Héma-Québec ne nous a toujours pas présenté ses offres salariales. Notre patience a ses limites ! Pour toutes ces raisons, nous n'avons d'autre choix que de déclencher la grève », continue le porte-parole.

Selon M. Poulin, Héma-Québec ne peut que se blâmer lui-même de cette grève imminente. « Comme employeur, Héma-Québec nous demande le respect. Comme salarié-es, nous nous attendons à la même chose », termine M. Poulin.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 320 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

Les Syndicats unis d'Héma-Québec regroupent le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héma-Québec (Montréal-CSN), le Syndicat des techniciens(nes) de laboratoire de Héma-Québec (CSN), le Syndicat des assistants (es) techniques de laboratoire de Héma-Québec (CSN), le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héma-Québec (QUÉBEC-CSN) et le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires de Héma-Québec (QUÉBEC-CSN).

