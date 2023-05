DARTMOUTH, NS, le 25 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Centre canadien de prévision des ouragans d'Environnement et Changement climatique Canada a expliqué les implications pour les Canadiens de l'aperçu présenté par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis sur la saison des ouragans de 2023, qui s'étend officiellement du 1er juin au 30 novembre.

La NOAA prévoit une saison des ouragans près de la normale dans l'Atlantique Nord avec, au total, entre 12 et 17 tempêtes nommées. De ce nombre, entre cinq et neuf pourraient se transformer en ouragans, et jusqu'à quatre d'entre eux pourraient être des ouragans majeurs. Tout au long de la saison, le Centre canadien de prévision des ouragans et la NOAA travaillent en étroite collaboration pour promouvoir la sécurité et la préparation en prévision d'ouragans.

Peu importe le nombre de tempêtes prévues, une seule peut avoir de graves conséquences. Par exemple, l'ouragan Fiona a été l'un des pires phénomènes météorologiques à avoir frappé l'Est du Canada. Il a causé plus de 25 décès au Canada et aux États-Unis, et à la fin de 2022, les dommages assurés s'élevaient à 846 millions de dollars au Canada. Des tempêtes comme Fiona rappellent aux Canadiens de se préparer et de préparer leurs proches et leur propriété aux possibles impacts d'un épisode de temps violent.





Les changements climatiques devraient faire augmenter l'intensité moyenne et maximale des précipitations lors des ouragans. Les experts constatent déjà des signes d'une hausse de la proportion des ouragans de catégories 3 à 5, à l'échelle mondiale, au cours des quatre dernières décennies. Avec les changements climatiques, l'intensité moyenne des ouragans devrait augmenter, bien que nous ne nous attendions pas à une hausse du nombre total de cyclones tropicaux.

Préparez-vous et consultez les prévisions en visitant le site Canada.ca/ouragans.

Faits en bref

Quel que soit le nombre d'ouragans prévus, le Centre canadien de prévision des ouragans est témoin de trois ou quatre cyclones tropicaux en moyenne par année, dont un ou deux touchent le sol canadien et deux ou trois autres menacent les eaux du large.

Généralement, le risque qu'un ouragan se forme dans les eaux canadiennes se manifeste tard dans la saison; toutefois, le Centre canadien de prévision des ouragans surveille l'océan Atlantique toute l'année afin de détecter les cyclones tropicaux ou d'autres types de cyclones qui pourraient s'y former et menacer le Canada ou les eaux canadiennes.

ou les eaux canadiennes. Il est prouvé que les changements climatiques causent des ouragans plus pluvieux et plus venteux. De plus, des signes donnent à penser que le réchauffement des températures ralentirait le déplacement des ouragans et leur permettrait d'atteindre des régions plus au nord. La vitesse de pointe du vent lors d'ouragans devrait également augmenter. Les niveaux d'eau des océans étant plus élevés en raison de l'élévation du niveau de la mer, les répercussions des ondes de tempête, comme les inondations côtières, seront probablement plus marquées à l'avenir.

Les systèmes de prévisions météorologiques de pointe d'Environnement et Changement climatique Canada avisent les Canadiens des jours à l'avance lorsqu'une tempête tropicale ou un ouragan approche. Ces systèmes d'alerte précoce sont une mesure clé pour assurer une meilleure adaptation, sauver des vies et réduire le fardeau financier causé par des phénomènes météorologiques et des épisodes climatiques extrêmes, comme les ouragans et les inondations.

avisent les Canadiens des jours à l'avance lorsqu'une tempête tropicale ou un ouragan approche. Ces systèmes d'alerte précoce sont une mesure clé pour assurer une meilleure adaptation, sauver des vies et réduire le fardeau financier causé par des phénomènes météorologiques et des épisodes climatiques extrêmes, comme les ouragans et les inondations. Les plus récentes prévisions et les derniers avertissements de temps violent se trouvent sur le site Web consacré à la météo du Ministère, l'application MétéoCAN (destinée aux appareils Android et iOS), Radio-Météo et le service téléphonique Bonjour Météo (1-833-586-3836).

La population canadienne peut s'inscrire aux bulletins électroniques sur les ouragans d'Environnement et Changement climatique Canada en visitant la section Prévisions et produits du site Web Canada.ca/ouragans ou en s'abonnant au compte Twitter du Centre canadien de prévision des ouragans (@ECCC_CCPO).

en visitant la section Prévisions et produits du site Web Canada.ca/ouragans ou en s'abonnant au compte Twitter du Centre canadien de prévision des ouragans (@ECCC_CCPO). Deux ouragans ont eu de graves conséquences dans divers pays l'année dernière (Fiona et Ian ). Le Comité des ouragans de l'Organisation météorologique mondiale a donc décidé de retirer ces deux noms de la liste de noms utilisés par rotation pour désigner les cyclones tropicaux dans l'Atlantique. Le nom Fiona sera ainsi remplacé par Farrah , et le nom Ian sera remplacé par Idris .

