Entrez sur le terrain, découvrez toute la puissance de GAC : quand l'automobile et le football forment une synergie parfaite

GUANGZHOU, Chine, 16 juin 2026 /CNW/ - Le spectacle footballistique le plus attendu au monde bat désormais son plein. Sur le terrain, les joueurs sprintent, changent de direction et marquent des buts en donnant tout ce qu'ils ont, repoussant sans cesse les limites de la performance physique. Cet esprit de compétition sans relâche reflète parfaitement l'essence même d'une grande voiture. Surfant sur la vague de cette célébration mondiale, le constructeur automobile chinois GAC a proposé une analyse approfondie et unique. Nous collaborons avec des clubs de premier plan, tels que le Sydney FC en Australie, le Toluca FC au Mexique, le CR Flamengo au Brésil et le Millonarios FC en Colombie, afin d'insuffler à chaque modèle le rythme du jeu et l'esprit de vainqueur, créant ainsi une puissante synergie entre la passion du football et la qualité de nos produits.

En termes de vitesse et de puissance, la GAC EMPOW est équipée du moteur Mega Wave 2.0TGDI, qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 6,95 secondes -- à l'image de l'accélération fulgurante d'un attaquant, elle transpose ainsi l'excitation du terrain de football dans la conduite quotidienne. Pour une maîtrise précise, l'AION i60 est équipée de série d'une direction assistée électrique, d'un système d'aide à la conduite de niveau 2 et d'un régulateur de vitesse adaptatif à toutes les vitesses, offrant une maniabilité sans effort et une maîtrise digne d'un maestro sur le terrain.

En matière d'autonomie et de fiabilité, l'AION V est équipée de la technologie Magazine Battery 2.0 et offre une autonomie combinée CLTC de plus de 600 km, ce qui met fin à l'angoisse de l'autonomie. Sa fiabilité rigoureusement testée garantit des performances constantes, à l'image d'un joueur qui court sans relâche tout au long du match.

Pour plus de sécurité, la GAC S7 est équipée de 10 airbags et présente une rigidité torsionnelle de 35 000 N•m/deg, reproduisant la défense coordonnée d'une équipe pour offrir une protection à 360° à tous les occupants. Par ailleurs, la HYPTEC HT est équipée du système de freinage intégré intelligent (IPB) dernière génération de Bosch, qui lui confère la sérénité et la résilience d'un acteur de premier plan capable, même sous pression, de maîtriser les conditions routières complexes et les situations d'urgence.

Alors que la fête du football bat son plein, GAC vous invite à partager cette aventure passionnante à travers l'univers de l'automobile. Durant cet été placé sous le signe du football, chaque match témoigne de l'engagement de GAC en faveur de la qualité et de sa confiance inébranlable.

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SOURCE GAC

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