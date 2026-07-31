Le Groupe GAC figure au palmarès Fortune Global 500 pour 14 années consécutives, soulignant une croissance mondiale continue

GUANGZHOU, Chine, 31 juillet 2026 /CNW/ -- Fortune a récemment publié sa liste Global 500 de 2026, et le Groupe GAC y est nommé pour la 14e année consécutive, marquant une autre étape importante dans son parcours de développement mondial.

De sa première inscription au maintien de sa présence pendant 14 années consécutives, cette reconnaissance témoigne de l'engagement de longue date de GAC à développer des produits de grande qualité et à offrir une valeur ajoutée à ses clients. Cet accomplissement souligne la contribution de GAC à l'avancement de l'industrie automobile chinoise et reflète l'évolution de l'entreprise, qui est passée d'un constructeur automobile national de premier plan à une entreprise automobile dont la présence internationale ne cesse de croître.

L'année 2026 marque un jalon important pour GAC. Le 16 juillet, le 30 millionième véhicule a quitté la chaîne de production à l'usine de fabrication de GAC. De son premier véhicule à la 30 millionième livraison, GAC a terminé ce parcours en seulement 29 ans, atteignant une impressionnante « vitesse GAC ». Derrière elle se cachent les choix et la confiance de dizaines de millions de clients, l'engagement de longue date de GAC envers la qualité et la sécurité et sa détermination à poursuivre l'électrification et la transformation intelligente. Elle reflète également l'évolution plus large de l'industrie automobile chinoise, qui est passée d'une croissance axée sur le volume à une croissance axée sur la valeur.

Les activités de GAC à l'étranger ont continué de prendre de l'ampleur au cours du premier semestre de 2026, les exportations cumulées atteignant 121 483 véhicules, en hausse de 132 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise est maintenant présente dans plus de 110 pays et régions, avec 746 points de vente et de service, 7 usines de fabrication à l'étranger et des exportations cumulées de plus de 540 000 véhicules. Les marchés de différentes régions ont affiché une croissance robuste : en Asie-Pacifique, Hong Kong (Chine) s'est classée au premier rang pour les ventes de voitures particulières électriques, tandis que la Thaïlande domine le marché des taxis électriques ; dans les Amériques, le Mexique et la Bolivie ont obtenu des résultats exceptionnels ; plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique ont enregistré une croissance à trois chiffres ; et GAC a fait son entrée sur des marchés comme le Royaume-Uni et l'Espagne, tandis que la production de masse a débuté à l'usine de Graz, en Autriche, accélérant ainsi la localisation globale.

Forte de cette étape marquante de 14 années consécutives au classement Fortune Global 500, GAC poursuivra son développement dans un contexte de transformation mondiale et d'évolution vers une industrie de plus grande qualité, tout en assumant ses responsabilités et ses engagements d'entreprise et en progressant de concert avec ses clients à l'échelle mondiale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur GAC, veuillez consulter le site https://www.gacgroup.com/fr ou suivez-nous sur les médias sociaux.

SOURCE GAC

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