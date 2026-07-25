En devenant partenaire automobile officiel du Melbourne City FC, GAC consolide son engagement envers le marché australien

MELBOURNE, Australie, 25 juillet 2026 /CNW/ -- Le 24 juillet 2026, GAC et le club de football professionnel australien Melbourne City FC ont officiellement annoncé un partenariat stratégique au stade AAMI. En tant que membre clé du City Football Group, le Melbourne City FC est l'un des principaux clubs de football professionnels d'Australie, qui se distingue par ses excellents résultats sportifs et son large public de supporters. Dans le cadre de ce partenariat, GAC deviendra le partenaire automobile officiel du Melbourne City FC, renforçant ainsi la présence et l'engagement de la marque sur le marché australien.

En tant que représentant de premier plan de l'industrie automobile chinoise axée sur la mobilité intelligente et l'innovation, GAC continue de faire progresser son développement mondial grâce à l'innovation technologique, à l'excellence des produits et à des solutions centrées sur le client. En 2026, GAC a célébré le lancement de son 30 millionième véhicule depuis sa création en 1997, soulignant ses capacités mondiales améliorées de fabrication, sa force en matière de R-D et sa reconnaissance auprès des clients du monde entier.

Kevin Shu, chef de la direction de GAC International Australia, a déclaré : « Le Melbourne City FC a une histoire incroyable dans toutes les compétitions de A-League et comme ce club, nous nous donnons toujours à 100% dans tout ce que nous faisons. Nous avons de grandes ambitions pour les années à venir et, à l'image de l'approche adoptée par cette équipe sur le terrain, nous recherchons des moyens à la fois dynamiques et durables de renforcer notre position sur le marché et de créer des liens avec les supporters du club ».

Brad Rowse, chef de la direction du Melbourne City FC, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir GAC Australia à Melbourne City en tant que partenaire automobile officiel. GAC partage notre ambition d'innover, de repousser les limites et d'investir à long terme. Nous nous réjouissons à l'idée d'aider GAC à établir des liens significatifs avec nos membres, nos fans et toute la communauté locale ».

À la suite de son partenariat avec le Sydney FC, GAC continue d'élargir ses partenariats sportifs en Australie et de renforcer son engagement envers la philosophie « En Australie, pour l'Australie ». Grâce à l'activation diversifiée et à l'engagement communautaire de la marque, GAC vise à renforcer les liens avec les consommateurs locaux.

À l'avenir, GAC continuera d'offrir aux clients australiens des solutions de mobilité intelligentes et durables grâce à des produits de grande qualité, à des technologies de pointe et à des services localisés.

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SOURCE GAC

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