Tony Jaa devient le 30 millionième client de GAC - GAC gagne la confiance des conducteurs du monde entier grâce à son « savoir-faire authentique »

GUANGZHOU, Chine, 25 juillet 2026 /CNW/ -- Le 16 juillet, lors de la cérémonie de sortie d'usine du 30 millionième véhicule de GAC, Feng Xingya, président du conseil du groupe GAC, a remis à Tony Jaa la clé du GAC M8 PHEV à conduite à droite (appelé GN8 à l'international). Le véhicule phare se dirige tout droit vers les marchés internationaux.

Le choix de Tony Jaa, superstar thaïlandaise du cinéma d'action, témoigne de la confiance des 30 millions de clients de l'entreprise à travers le monde. Cette confiance ne repose pas sur des effets de scène, mais sur le « savoir-faire authentique » de GAC en matière de fabrication.

De Guangzhou au monde, il n'y a pas de raccourcis : la qualité parle d'elle-même. Alors que l'industrie effectue des tests standards à « trois niveaux », la GAC va encore plus loin avec des essais de véhicules extrêmes à « cinq niveaux, une montagne, une poussière ». Les nouveaux modèles subissent au moins « deux hivers et un été » de validation, un minimum de 18 mois d'essais routiers réels couvrant 12 grandes catégories et plus de 1 500 sous-éléments dans les laboratoires de soufflerie et les terrains d'essai.

Pour chaque marché international, GAC effectue des essais adaptatifs supplémentaires pour le climat et les conditions routières locales - de la chaleur d'un désert du Moyen-Orient à l'humidité et aux fortes pluies de l'Asie du Sud-Est.

La constance de la qualité commence par une fabrication intelligente. L'éco-usine intelligente AION de GAC est la première « usine de phare » au monde pour les véhicules à énergies nouvelles, dotée d'une surveillance numérique complète de la qualité. Les robots automatisés équipés de systèmes de vision basés sur l'IA offrent un temps de réponse de l'ordre de la milliseconde et une précision de l'ordre du millimètre, garantissant ainsi une qualité homogène, que les véhicules sortent des chaînes de production de Guangzhou ou d'usines situées à l'étranger.

La sécurité avant tout. La batterie en forme de magazine de GAC a été déployée dans 1,5 million de véhicules, accumulant plus de 160 milliards de kilomètres parcourus en toute sécurité. Le système de protection Starlink est utilisé par près de deux millions de conducteurs et a permis d'éviter 6,28 millions d'incidents potentiels.

Grâce à cet engagement envers la qualité et la sécurité, GAC a établi une présence dans 110 pays et gagné la confiance de 30 millions d'utilisateurs. Après avoir franchi ce jalon majeur, GAC continuera à perfectionner son savoir-faire et à offrir à chacun de ses clients, partout dans le monde, des expériences de mobilité sans tracas et de haute qualité.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur GAC, veuillez consulter le site https://www.gacgroup.com/fr ou suivez-nous sur les médias sociaux.

SOURCE GAC

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