Pour célébrer ce lancement, IKEA Canada s'associe avec WWF-Canada pour soutenir les efforts qui ciblent la conservation de la faune. Du 12 octobre au 29 novembre, pour chaque achat de peluche dans un de ses magasins à travers le Canada, IKEA versera 1 $ pour soutenir le plan Régénérer le Canada de WWF-Canada, visant à améliorer la santé des espèces, à revitaliser leurs habitats et à combattre les changements climatiques.

« Faire découvrir la faune sauvage aux enfants par le jeu est un moyen efficace d'inspirer la prochaine génération de conservationnistes, affirme Alex Portman, chef des partenariats d'entreprise chez WWF-Canada. Ce partenariat avec IKEA Canada et la collection SANDLÖPARE représente une belle occasion de stimuler l'empathie, la curiosité et un engagement durable envers la protection de la biodiversité et la restauration des habitats naturels. »

La collection SANDLÖPARE propose 29 articles uniques -- allant des peluches aux textiles, en passant par les meubles de jeu -- conçus pour transformer les espaces du quotidien en environnements ludiques immersifs. Les enfants peuvent transformer les tabourets en zèbres, les tapis en serpents et leur chambre en campement de savane, éveillant ainsi leur créativité et les rapprochant de la nature.

« Chez IKEA Canada, nous sommes convaincus que le jeu est indispensable au développement de tous les enfants et qu'il peut aussi leur servir d'outil puissant pour explorer leur environnement », souligne Rob Kelly, Directeur commercial, IKEA Canada. « SANDLÖPARE ne se limite pas aux jeux créatifs à la maison ; c'est aussi une façon d'aider les Canadiens à tisser des liens avec la nature et à prendre conscience de la nécessité de protéger les espèces menacées. »

Grâce à son partenariat avec Nordens Ark, IKEA met en lumière des espèces menacées moins connues, comme la tortue crêpe à carapace plate et le crocodile à museau fin. Ces animaux prennent vie grâce à leur design ludique et à des histoires engageantes, permettant aux enfants et aux parents de découvrir l'importance de la biodiversité et de la préservation.

Toutes les peluches de la collection sont fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés**, du tissu au rembourrage, jusqu'aux fils de couture. Pour garantir sécurité et robustesse, chaque jouet est soumis à des tests rigoureux de sécurité et de durabilité, afin de s'assurer qu'ils sont prêts à affronter aussi bien les expéditions dans la boue que les lavages à répétition. Depuis 1997, les peluches IKEA ont des yeux brodés, alliant charme et sécurité. Chaque animal devient unique, tout en demeurant sécuritaire pour les enfants, peu importe leur âge.

SANDLÖPARE est bien plus qu'une collection de jouets : c'est une occasion amusante d'explorer, d'apprendre et de prendre soin de la planète, une histoire à la fois.

* Fondée en 1989, Nordens Ark est une fondation privée à but non lucratif axée sur la préservation de la nature, l'élevage, la recherche et l'éducation.

** À l'exception du singe vervet et de son bébé, composés à 99,91 % de matériaux recyclés, et du chimpanzé, composé à 99,84 % de matériaux recyclés, en raison des petites bandes velcro présentes sur leurs mains.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 482 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 28 millions, tandis que 166 millions de personnes ont visité le site Web canadien. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

Pour les demandes de renseignements de la part des médias :Alicia Carroll, Responsable Relations publiques, IKEA Canada, [email protected]