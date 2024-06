L'entreprise de Québec obtient une aide financière de plus de 80 000 $ de la part de DEC.

Les entrepreneur.e.s autochtones jouent un rôle crucial dans le développement économique au Canada. Dans la foulée du Mois national de l'histoire autochtone, DEC tient à souligner le leadership et le savoir-faire d'entrepreneur.e.s autochtones, indispensables pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, profite aujourd'hui d'une visite de l'entreprise pour annoncer une contribution non remboursable de 88 000 $ à 9358‑3433 Québec inc. - MOS, une PME dont l'actionnaire majoritaire est un jeune Autochtone d'origine Atikamekw. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise de mettre en œuvre une stratégie de développement de marché et des activités de commercialisation.

MOS est une PME qui conçoit et commercialise un support de toit pour automobiles innovant, le MOS UpLift. Celui‑ci est conçu pour simplifier le chargement et le déchargement d'équipement de sports et de plein air et il se différencie par son mécanisme de levage assisté breveté offrant la possibilité d'installer sécuritairement une variété d'articles en même temps sur le toit du véhicule. L'aide de DEC permettra à la PME d'assurer sa présence à des foires commerciales, d'adapter ses outils de marketing numérique et de promotion qui visent à augmenter la capacité de commercialisation des produits MOS et d'ouvrir de nouveaux marchés.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La vigueur économique du Québec repose sur des industries fortes dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les entrepreneur.e.s autochtones contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus inclusive.

« Les PME sont des moteurs essentiels pour notre économie et je suis particulièrement ravie, en ce Mois national de l'histoire autochtone, de l'annonce du soutien de DEC à Supports MOS, une entreprise innovante dont l'actionnaire majoritaire, Joey Hébert, est issu d'une communauté autochtone. Le succès et les retombées de ce projet de commercialisation contribueront assurément à la vitalité économique de la région de Québec, et aussi du Québec et du Canada. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Il nous a fallu six ans pour finaliser la phase de recherche et de développement de notre produit ainsi que pour la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement fiable. L'innovation, la sécurité et la simplicité sont au cœur de notre mission chez MOS. Nous nous engageons à rendre le chargement des équipements en voiture accessible à tous, quelle que soit l'activité en plein air pratiquée. Il est également primordial pour nous d'intégrer des notions de responsabilité sociale et environnementale dans toutes nos opérations. Au cours des dernières années, nous nous sommes concentrés sur l'intégration des principes d'inclusion, de diversité, d'écoconception et d'analyse du cycle de vie de nos produits afin de réduire notre empreinte écologique et de contribuer positivement à notre société. Nous détenons désormais un produit innovant, durable et conforme aux normes de l'industrie automobile, prêt à conquérir le marché nord-américain. Grâce au soutien de DEC et de nos autres partenaires d'affaires, nous avons constitué une force de vente ainsi qu'une équipe de commercialisation solide pour soutenir notre croissance. Nous développons également d'autres produits et accessoires complémentaires au MOS UpLift, visant à enrichir l'expérience des utilisateurs lorsqu'ils chargent leurs équipements. En tant qu'entrepreneur issu des Premières Nations, je suis fier de bâtir avec mon équipe et nos divers accompagnateurs une entreprise québécoise à portée internationale et ainsi de faire rayonner l'entrepreneuriat autochtone. »

Joey Hébert, président et cofondateur, MOS

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

En 2009, la Chambre des communes a désigné le mois de juin comme étant le Mois national de l'histoire autochtone. C'est une occasion d'en apprendre davantage sur les cultures, les traditions et les expériences uniques des Premières Nations, des Inuit et des Métis. C'est aussi l'occasion de rendre hommage aux histoires, aux réussites et à la résilience des peuples autochtones, qui vivent sur cette terre depuis des temps immémoriaux et dont la présence continue d'influer sur l'évolution du Canada .

. Le budget fédéral de 2024 propose la section Un avenir équitable pour les Autochtones dont le but est d'aider les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis à disposer des moyens dont elles ont besoin pour croître et réussir selon leurs propres conditions et ainsi continuer à réaliser d'importants progrès vers la réconciliation.

Tout au long du mois de juin, des personnes, des communautés et des organisations mettront en valeur des personnages historiques, des leaders et des cultures des Premières Nations, des Inuit et des Métis sur les médias sociaux avec le mot-clic #MNHA2024.

