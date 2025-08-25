Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec - Inauguration de L'Athéna : 30 logements abordables de plus pour les familles de Granby

GRANBY, QC, le 25 août 2025 /CNW/ - C'est avec fierté que le gouvernement du Québec, de concert avec la Ville de Granby, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Holocie Coop, a inauguré aujourd'hui L'Athéna, un immeuble de 30 logements abordables situé au 402, rue Principale, au cœur de Granby. Le nouveau milieu de vie, dont le coût global de réalisation est de 8,9 M$, marque une étape importante pour la communauté granbyenne : la transformation d'un bâtiment existant, l'ancien Rialto, en un milieu de vie moderne, abordable et inclusif.

Le projet a été réalisé grâce à un investissement du gouvernement du Québec de 3,4 M$, dans le cadre de son partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ pour la création de 2 250 logements abordables au Québec. Le montage financier inclut également une somme de 0,5 M$ en capital patient du Fonds immobilier de solidarité FTQ ainsi qu'une contribution de la Ville de Granby de 201 000 $. Cette dernière offrira aussi certains congés de taxes pour les 5 prochaines années.

L'activité a eu lieu en présence de M. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et député de Granby, de Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby, de Mme Josée Lagacé, vice-présidente communications et marketing du Fonds immobilier de solidarité FTQ, et de plusieurs partenaires et résidents de l'immeuble.

Un projet transformateur et humain

L'Athéna incarne une vision : offrir des foyers stables et accessibles, ancrés dans la réalité sociale actuelle, où la solidarité et la vie communautaire occupent une place centrale. L'immeuble comprend 30 logements abordables, un salon de coiffure déjà en place, un local commercial au rez-de-chaussée, un garage souterrain et 20 stationnements extérieurs.

Vers la création de 2 250 logements sociaux ou abordables

Dans le cadre du partenariat innovant convenu entre le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, 2 250 nouveaux logements sociaux ou abordables doivent être créés d'ici 2027. Les projets seront majoritairement de nouvelles constructions, auxquelles s'ajouteront, dans une moindre proportion, des acquisitions d'immeubles existants dans le but de les rénover et de pérenniser l'abordabilité des loyers.

Citations

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire davantage et plus rapidement, surtout en contexte de crise du logement. Cette collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ nous mène aujourd'hui à inaugurer un autre projet important. C'est encore une preuve que notre gouvernement agit concrètement, de pair avec les municipalités et les organismes d'habitation, pour mieux loger les Québécoises et les Québécois. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Avec L'Athéna, nous offrons aux familles et aux citoyens de Granby des logements abordables et de qualité. Ce type d'initiative contribue non seulement à améliorer la qualité de vie de la communauté, mais aussi à renforcer le tissu social et à répondre concrètement aux besoins criants en habitation. C'est un projet dont nous pouvons être fiers. »

M. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et député de Granby

« Tout le monde a droit à un logis stable, abordable et inclusif. L'Athéna est un bel exemple de nos efforts pour offrir des logements de qualité hors marché. Je suis enchantée de voir un autre projet d'habitation se concrétiser au centre-ville, près des services offerts à la population, grâce à la mobilisation de nos partenaires. »

Julie Bourdon, mairesse de Granby

« Ce projet, issu de notre entente avec le gouvernement, témoigne de la gestion efficace de nos équipes à concrétiser de nouveaux logements sociaux et abordables rapidement. Les occupants de L'Athéna peuvent être fiers de cette mise à niveau de l'immeuble qui leur permet d'habiter un logement à prix abordable et pérenne. Je tiens à saluer le dynamisme de l'équipe de Holocie Coop dans la réalisation de ce projet. »

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Aujourd'hui, nous ne coupons pas seulement un ruban : nous donnons un nouveau souffle à un lieu qui avait déjà une vocation humaine. Transformer cette ancienne résidence pour personnes âgées en 30 logements abordables, c'est offrir à des familles et à des individus de Granby un milieu de vie stable, chaleureux et inclusif. Chez Holocie Coop, nous croyons que chaque projet doit répondre aux besoins réels d'une communauté, et c'est une grande fierté de contribuer à bâtir ici, avec nos partenaires, une réponse concrète à la crise du logement. »

Jean-François Arsenault, président-directeur général de Holocie Coop

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets, tant dans les secteurs résidentiel, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets durables. Au 30 juin 2025, il comptait 26 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 4,1 milliards de dollars; 84 immeubles en gestion d'actifs totalisant 6 412 unités résidentielles locatives et 5 millions de pieds carrés de terrain à vocation industrielle à développer. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de Holocie Coop

Holocie Coop est une coopérative de solidarité qui conçoit et gère des logements abordables, développe une ferme urbaine innovante et soutient l'entrepreneuriat collectif, afin de bâtir des milieux de vie humains, durables et inclusifs.

